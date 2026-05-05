Prisma Seinäjoella avattu palveluita, suurimpana Ravintolamaailma
21.5.2026 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Uudistetun Prisma Seinäjoen Ravintolamaailman avajaisia vietetään pe–su 22.–24.5.2026.
Ravintolamaailma kasvoi 1400 neliöön, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista.
Ravintolamaailmasta löytyvät nyt Pizza & Buffa, Presso, Hesburger ja täysin uusi Mestari-ravintola.
– Mestari tarjoaa perinteisiä lautasannoksia ravintolamaisessa miljöössä. Sieltä löytyy hyviä makumuistoja, kuten perunamuusia ja lihapullia sekä hyviä leikkeitä, kertoo Eepeen matkailu- ja ravitsemiskaupan ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.
Täysin uudistetun Hesburgerin yhteyteen rakennettiin drive-in eli autokaista. Uudistus vahvistaa Prisman palvelukokonaisuutta ja tekee asioinnista entistä sujuvampaa. Autokaista tuo uuden vaihtoehdon erityisesti autoileville asiakkaille. Hesburgerin herkut voi jatkossa napata kätevästi mukaan esimerkiksi ostosreissun päätteeksi.
– Näemme tässä hyvän mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita etenkin autokaistan ansiosta. Se on täällä autoilevassa maakunnassa toivottu uudistus, joka helpottaa arkea, Lahti sanoo.
Uudistettu Hesburger tekee Prisma Seinäjoesta entistä houkuttelevamman paikan asioida ja viihtyä. Ravintolamaailman yhteyteen tulee myös iso kesäterassi, joka valmistuu kesäksi 2027.
Monipuoliset palvelut
Uusissa tiloissa on avattu Alko 8.5., Eepeen omat S-Pankki- ja Asiakasomistajapalvelut 15.5. sekä Hyllykallion apteekki 18.5., jotka ovat jo aiemminkin toimineet Prisman kiinteistössä. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa avautuu 25.5.
Uusina vuokralaisina Prismassa aloittivat 24 Pesula Oy, joka avasi ovensa 14.5. sekä Mobiilipiste, joka avataan 21.5. Lisäksi S-Pankki- ja Asiakasomistajapalveluiden tiloihin muuttivat Seinäjoen keskustasta rahoitus- ja sijoituspalveluita tarjoavat S-Pankkiirit.
Osa Prisman uusista vuokratiloista valmistuu vielä loppuvuoden 2026 aikana, jolloin Silmäasema Optiikka Oy, Kultatähti ja Suutaripiste pääsevät muuttamaan. Samaan aikaan valmistuvat myös Sokoksen tilat.
Yhteyshenkilöt
Jaska LahtiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 7102jaska.lahti@sok.fi
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
Robokuljetukset laajenevat alkukesästä 2026 S-marketteihin Alavudelle, Ilmajoelle, Kauhajoelle, Kurikkaan, Lapualle ja Ähtäriin sekä Seinäjoella Itikanristeykseen ja Törnävälle.
Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2026 S-market Kivistön yhteyteen ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, tekee uudistuksen S-market Ylistaroon. Uudistus alkaa keväällä ja valmista on lokakuun loppuun mennessä 2026. S-marketin kassa-alueen viereen rakennetaan liiketila Ylistaron apteekille. Uudet tilat antavat apteekille mahdollisuuden laajentaa aiempien toimintojen lisäksi mm. terveyspalvelutoimintaa sekä muita lisäpalveluita tarvittaessa. Kiinteistöön investoidaan uusinta tekniikkaa olevat kylmälaitteet ja -kalusteet, jotka ovat nykyisiä huomattavasti energiatehokkaampia. Uudet ovelliset kylmäkalusteet pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Uudistuksen yhteydessä Kaffilan toiminta sellaisenaan päättyy. Lisäksi tehtävissä muutoksissa paistopiste siirtyy S-marketin konseptin mukaisesti myymälään leipäosaston yhteyteen. Uudistuksen yhteydessä myymälään tulee kahviautomaatti sekä asiakaspenkit. Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta. Kokonaisuudistuksessa käydään myö
Prisman uudistus etenee aikataulussaan ja uusi Ravintolamaailma avautuu toukokuussa uudessa paikassaan Prisman eteläisessä päädyssä. Ravintolamaailmasta löytyvät tutut konseptit Presso, Pizza & Buffa ja Hesburger sekä täysin uutena konseptina ravintola Mestari. Toukokuussa valmistuviin uusiin tiloihin Prismassa pääsevät muuttamaan myös jo aiemmin kiinteistössä toimineet Hyllykallion apteekki, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa ja Alko, sekä Eepeen omat S-Pankki- ja Asiakasomistajapalvelut. Uusina vuokralaisina Prismassa aloittavat 24 Pesula Oy ja Mobiilipiste. Lisäksi S-Pankki- ja Asiakasomistajapalveluiden tiloihin muuttavat Seinäjoen keskustasta rahoitus- ja sijoituspalveluita tarjoavat S-Pankkiirit. Osa Prisman uusista vuokratiloista valmistuu vielä loppuvuoden 2026 aikana, jolloin Silmäasema Optiikka Oy, Kultatähti ja Suutaripiste pääsevät muuttamaan. Samaan aikaan valmistuvat myös Sokoksen tilat.
Ideaparkissa sijaitseva Babista-ravintola suljetaan maaliskuun lopussa. Babista-ravintolan lopettamispäätökseen vaikutti Babista-konseptin ketjuohjatun toimintamallin loppuminen vuodenvaihteessa.Babistan henkilöstö työllistyy Eepeen muihin ravintoloihin. –Ravintolan sulkeminen on aina kova päätös, eikä tätä ratkaisua tehty hetken mielijohteesta. Tilannetta on tarkasteltu pitkään ja nyt oltiin tilanteessa, jossa päätös oli välttämätön. Tällä ratkaisulla vahvistamme toimialan kannattavuutta ja pystymme kehittämään muita ravintoloita pitkäjänteisesti, kertoo ravintoloiden ryhmäpäällikkö Jaska Lahti. Vuonna 2026 Eepee investoi voimakkaasti uusiin ravintolakohteisiin Prisma Seinäjoen Ravintolamaailma uudistetaan ja kasvaa 1 400 neliöön, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista. –Haluamme tarjota asiakkaille modernin ja monipuolisen kokonaisuuden. Uudistunut Ravintolamaailma tulee olemaan iso askel eteenpäin. Kokonaisuuteen tulevat Pizza & Buffa, Hesburger, Presso sekä uutuutena Mestari, jo
