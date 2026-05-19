Lauluperinnereitti sai Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifioinnin
21.5.2026 08:30:00 EEST | Museovirasto | Tiedote
Suomesta hallinnoitu Lauluperinnereitti, The Singing Heritage Route, on saanut Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifikaatin 6.5.2026 kulttuurireittiohjelman hallintoneuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Sertifiointi on merkittävä kansainvälinen tunnustus lauluperinteille ja reittiverkoston pitkäjänteiselle kehittämistyölle.
Euroopan neuvoston tunnustamat kulttuurireitit rakentuvat tietyn kulttuuriperintöteeman ympärille ja edistävät muun muassa siihen liittyvää kulttuurimatkailua, kulttuuriperintökasvatusta ja tieteellistä toimintaa.
Lauluperinnereitti yhdistää Norjan, Suomen ja Baltian maiden alueella merkittäviä lauluperinteitä. Reitti tuo yhteen muun muassa Norjassa kveenien oman lauluperinteen sekä yhdessä Suomen pohjoisten alueiden kanssa saamelaisten joiku-, luohti- ja leu’dd -perinteet, runolauluperinteen Suomessa ja Virossa, mukaan lukien setojen Leelo-laulut, Latvian moniäänisen pusbolss-laulutavan sekä Liettuan sutartinés-lauluperinteen. Myös Baltian maiden laulu- ja soittojuhlaperinne on osa reitin sisältöjä. Reitti kulkee Pohjois-Norjasta Suomen, Viron ja Latvian itäosien kautta Liettuaan.
Sertifiointiprosessissa Lauluperinnereitin vahvuuksiksi tunnistettiin muun muassa sen vahva tieteellinen perusta, joka näkyy aktiivisena tutkimusyhteistyönä, sekä reitin teema, joka rikastuttaa Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman sisältöä tuomalla siihen vähemmistöjen ja aineettoman kulttuuriperinnön näkökulmaa.
Kansainvälistä kulttuurireittiä hallinnoi Suomeen rekisteröity muun muassa museoista, festivaaliorganisaatioista tutkimusorganisaatioista muodostuva 35 toimijan Singing Heritage Route -yhdistys, joka vastasi hakemuksen jättämisestä Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelmalle.
”Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifiointi on tärkeä tunnustus alueen lauluperinteille. Kulttuurireittiohjelma tarjoaa myös suuntaviivat kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun kehittämiseen sekä tukee toiminnan jatkuvuutta”, toteaa erityisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta.
Lauluperinteitä pääsee kokemaan muun muassa erilaisilla festivaaleilla, joita reittiverkostoon kuuluvat organisaatiot järjestävät, vaikkapa Sommelo-kansanmusiikkijuhlilla Kuhmossa ja Kihaus Folk -festivaalilla Rääkkylässä.
Euroopan neuvoston kulttuurireitit edistävät yhteistä eurooppalaista perintöä
Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat kansainvälisesti tunnustettuja kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyöverkostoja, jotka tekevät näkyväksi yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä ja edistävät kestävää kulttuurimatkailua. Matkailun kehittämisen lisäksi reiteiltä edellytetään muun muassa tutkimukseen perustuvaa toimintaa, kulttuuriperintökasvatukseen liittyviä toimenpiteitä sekä kulttuuriperinnön linkittämistä nykykulttuuriin ja taiteeseen. Kulttuurireitit yhdistävät toimijoita vähintään kolmessa maassa, ja verkostoihin kuuluu esimerkiksi museoita, tutkimusorganisaatioita, yhdistyksiä ja matkailutoimijoita.
Lauluperinnereitti on toinen sertifikaatin saanut Suomesta hallinnoitu kulttuurireitti. Ensimmäinen, Alvar Aalto -reitti, sai kulttuurireittisertifikaatin vuonna 2021. Lisäksi suomalaisia kohteita on mukana muissa aktiivisesti toimivissa kulttuurireiteissä, kuten Teollisuusperintöreitti, Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti, Esihistoriallinen kalliotaidereitti ja Naiskirjailijoiden reitti.
Kulttuurireittiohjelma perustuu Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2018. Suomessa ohjelman kansallisena koordinaattorina toimii Museovirasto, joka tukee Suomessa toimivia kulttuurireittiorganisaatioita muun muassa järjestämällä verkostoitumista tukevia tapahtumia, jakamalla valtionavustuksia sekä tarjoamalla asiantuntijatukea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
erityisasiantuntija Anni Alho, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi, p. 029 5336443
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Museovirasto avaa haun Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin19.5.2026 11:23:41 EEST | Tiedote
Kulttuuriperintöyhteisöillä on nyt mahdollisuus esittää aineetonta kulttuuriperintöä Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Vastaava haku on järjestetty vain kerran aikaisemmin, vuonna 2018. Tällä kertaa nimeämisessä painotetaan elävän perinnön hyviä suojelukäytäntöjä. Suomella on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa neljä nimettyä kohdetta. Kaikkiaan kohteita on jo lähes 850 yhteensä 157 maasta.
Korjaustaito.fi täydentyy: Korjaajan polku auttaa vanhan rakennuksen kunnostajaa29.4.2026 13:40:49 EEST | Tiedote
Museoviraston säilyttävän korjaamisen ohjesivustolla Korjaustaito.fissä on julkaistu uusi osio, Korjaajan polku. Opas tukee kaikkia vanhojen rakennusten kunnossapitäjiä sekä sellaisen hankkimista suunnittelevia. Korjaajan polku on toteutettu alueellisten vastuumuseoiden ja Museoviraston yhteistyönä.
Museovirasto jakoi hankeavustuksia maailmanperintökohteiden hoitoon24.4.2026 14:22:18 EEST | Tiedote
Maailmanperintökohteiden hoitoavustusten tarkoituksena on edistää Suomessa sijaitsevien maailmanperintökohteiden säilymistä. Avustusta jaettiin vuonna 2026 yhteensä 225 000 euroa. Avustukset on suunnattu maailmanperintökohteissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajille.
Falkens vrak i Kyrkslätt får ett skyddsområde31.3.2026 14:17:38 EEST | Pressmeddelande
Museiverket har den 31 mars 2026 beslutat att fastställa ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen för Falkens vrak. Vraket utanför Porkala är ett fornminne som skyddas enligt lagen om fornminnen. Skyddsområdet inrättades för att trygga bevarandet av ett betydande undersökningsobjekt. I fortsättningen krävs Museiverkets tillstånd för att dyka vid vraket.
Falkenin hylky Kirkkonummella saa suoja-alueen31.3.2026 14:17:38 EEST | Tiedote
Museovirasto on 31.3.2026 päättänyt vahvistaa muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen Falkenin hylylle. Porkkalan edustalla sijaitseva laivanhylky on muinaismuistolailla rauhoitettu muinaisjäännös. Suoja-alue perustettiin, jotta merkittävän tutkimuskohteen säilyminen voidaan turvata. Jatkossa hylylle sukeltaminen vaatii Museoviraston luvan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme