SDP:n Werning: Pelastustoimen rooli jää liian ohueksi sisäisen turvallisuuden selonteossa

– Hallintovaliokunnan mietinnössä on tunnistettu pelastustoimen keskeinen rooli ja todettu sen merkityksen jääneen selonteossa varsin ohueksi suhteessa sen asemaan keskeisenä sisäisen turvallisuuden toimijana. Pelastustoimen resursointi, koulutus sekä veto- ja pitovoima on nähtävä osana kokonaisturvallisuutta eikä erillisenä hallinnonalakohtaisena kysymyksenä, Werning linjaa.

Werningin mukaan turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti ja ennakoimattomasti. Perinteisten uhkien rinnalle ovat nousseet uudet ilmiöt, kuten sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut lennokit, joita on havaittu myös Suomessa ja lähialueilla.

– Tämä kehitys korostaa sitä, että varautumisen ja viranomaisyhteistyön merkitys kasvaa entisestään. Tilanteet voivat kehittyä nopeasti ja edellyttävät välitöntä tilannekuvaa sekä kykyä viestiä kansalaisille selkeästi ja oikea-aikaisesti. Erityisesti Kaakkois-Suomessa turvallisuusympäristön muutos näkyy jo ihmisten arjessa, Werning korostaa.

Werning korostaa, että pelastusviranomaiset ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta.

– Viimeaikaiset tapahtumat Uudellamaalla ovat konkretisoineet pelastustoimen roolia myös uudenlaisissa häiriötilanteissa, joissa korostuvat viestintä, ohjeistus ja viranomaisten yhteinen tilannekuva. Pelastustoimi ei ole tilanteissa sivuroolissa vaan kriittisessä asemassa ihmisten turvallisuuden, että viranomaistoiminnan kokonaisuuden kannalta, Werning.

– Pelastustoimi on käytännössä ensimmäinen viranomainen monissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Sen toimintakyky määrittää usein sen, kuinka vakaviksi tilanteet kehittyvät ja miten nopeasti yhteiskunta palautuu, Werning toteaa.

Werning nostaa esiin huolen pelastusalan henkilöstötilanteesta sekä sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

– Monilla alueilla pelastustoimi nojaa edelleen vahvasti sopimuspalokuntiin ja vapaaehtoisiin. Tämän verkoston toimintaedellytysten heikkeneminen näkyisi suoraan pidempinä vasteaikoina ja alueellisten turvallisuuserojen kasvuna, Werning nostaa esiin.

Werning korostaa lisäksi viranomaisten yhteistyön merkitystä.

– Kriisitilanteet eivät noudata hallinnon rajoja. Pelastustoimen, poliisin, puolustusvoimien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön on oltava harjoiteltua, suunnitelmallista ja aidosti toimivaa kaikissa tilanteissa, Werning päättää.