SDP:n Werning: Pelastustoimen rooli jää liian ohueksi sisäisen turvallisuuden selonteossa
20.5.2026 15:27:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Werning pitää hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoa tärkeänä ja ajankohtaisena kokonaisuutena, mutta katsoo, että palo- ja pelastustoimen merkitys jää siinä edelleen liian vähälle huomiolle suhteessa sen keskeiseen rooliin Suomen kokonaisturvallisuudessa.
– Hallintovaliokunnan mietinnössä on tunnistettu pelastustoimen keskeinen rooli ja todettu sen merkityksen jääneen selonteossa varsin ohueksi suhteessa sen asemaan keskeisenä sisäisen turvallisuuden toimijana. Pelastustoimen resursointi, koulutus sekä veto- ja pitovoima on nähtävä osana kokonaisturvallisuutta eikä erillisenä hallinnonalakohtaisena kysymyksenä, Werning linjaa.
Werningin mukaan turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti ja ennakoimattomasti. Perinteisten uhkien rinnalle ovat nousseet uudet ilmiöt, kuten sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut lennokit, joita on havaittu myös Suomessa ja lähialueilla.
– Tämä kehitys korostaa sitä, että varautumisen ja viranomaisyhteistyön merkitys kasvaa entisestään. Tilanteet voivat kehittyä nopeasti ja edellyttävät välitöntä tilannekuvaa sekä kykyä viestiä kansalaisille selkeästi ja oikea-aikaisesti. Erityisesti Kaakkois-Suomessa turvallisuusympäristön muutos näkyy jo ihmisten arjessa, Werning korostaa.
Werning korostaa, että pelastusviranomaiset ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta.
– Viimeaikaiset tapahtumat Uudellamaalla ovat konkretisoineet pelastustoimen roolia myös uudenlaisissa häiriötilanteissa, joissa korostuvat viestintä, ohjeistus ja viranomaisten yhteinen tilannekuva. Pelastustoimi ei ole tilanteissa sivuroolissa vaan kriittisessä asemassa ihmisten turvallisuuden, että viranomaistoiminnan kokonaisuuden kannalta, Werning.
– Pelastustoimi on käytännössä ensimmäinen viranomainen monissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Sen toimintakyky määrittää usein sen, kuinka vakaviksi tilanteet kehittyvät ja miten nopeasti yhteiskunta palautuu, Werning toteaa.
Werning nostaa esiin huolen pelastusalan henkilöstötilanteesta sekä sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
– Monilla alueilla pelastustoimi nojaa edelleen vahvasti sopimuspalokuntiin ja vapaaehtoisiin. Tämän verkoston toimintaedellytysten heikkeneminen näkyisi suoraan pidempinä vasteaikoina ja alueellisten turvallisuuserojen kasvuna, Werning nostaa esiin.
Werning korostaa lisäksi viranomaisten yhteistyön merkitystä.
– Kriisitilanteet eivät noudata hallinnon rajoja. Pelastustoimen, poliisin, puolustusvoimien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön on oltava harjoiteltua, suunnitelmallista ja aidosti toimivaa kaikissa tilanteissa, Werning päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon20.5.2026 14:28:07 EEST | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon. Ryhmäpuheenvuoron käyttää kansanedustaja Jani Kokko. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
SDP:n ryhmäpuhe keskustelussa Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon20.5.2026 14:27:46 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 20.5.2026 keskustelussa selonteosta Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon. Puhujana kansanedustaja Jani Kokko.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vuokralaisen asumisturvasta huolehdittava20.5.2026 11:09:37 EEST | Tiedote
Asuinhuoneiston vuokrausta koskevaan lakiin tehdään muutoksia, jotka lyhentävät vuokranantajan irtisanomisaikaa uusissa vuokrasopimuksissa. – On kohtuutonta, että vuokralaisen on jatkossa asuttava asunnossa kaksi kertaa nykyisen verran päästäkseen vuokranantajan pidemmän irtisanomisajan piiriin, vaikka samalla tätä pidempää irtisanomisaikaa lyhennetään kolmanneksella, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Helena Marttila hallituspuolueiden edustajille: Riittävätkö kosmeettiset muutokset todella?20.5.2026 10:57:41 EEST | Tiedote
Eduskunta äänestää pian hallituksen esityksestä, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten käyttöä ilman perusteltua syytä. SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila vetoaa erityisesti niihin hallituspuolueiden kansanedustajiin, jotka ovat itse esittäneet huolensa esityksen vaikutuksista naisiin ja työelämän tasa-arvoon.
SDP:n Pia Viitanen: Pimittääkö perussuomalaiset tälläkin kertaa oman vaihtoehtonsa äänestäjiltä?19.5.2026 16:55:49 EEST | Tiedote
Purran perussuomalaiset eivät nimenneet yhtään vaikeaa säästökohdetta ennen edellisiä vaaleja. Sama pimityslinja jatkunee, sanoo SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme