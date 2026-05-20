Varuboden-Oslalta 16 000 euron stipendipotti alueen oppilaille ja opiskelijoille

21.5.2026 08:33:52 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Osuuskauppa Varuboden-Osla jakaa taas tänä keväänä stipendejä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille sekä toiselta asteelta valmistuville, joilla on sydän kohdallaan.

Osana jokavuotista perinnettä Osuuskauppa Varuboden-Osla jakaa tänäkin keväänä stipendejä toimialueensa kouluille. Kouluilta on tiedusteltu keväällä halukkuutta vastaanottaa stipendejä, ja niitä on lähetetty yhteensä noin 160 koululle yli 16 000 euron edestä.

Päätökset stipendien saajista tehdään kouluissa pedagogisin perustein. Tänä vuonna stipendeillä on haluttu palkita erityisesti oppilaita, joilla on sydän kohdallaan. Sydän kohdallaan on osuuskaupan pitkäjänteinen asiakaspalvelun kehitysohjelma, joka lanseerattiin viime vuonna.

– Henkilökuntamme on ottanut Sydän kohdallaan -aatteen omakseen, ja nyt haluamme ulottaa sen myös tulevaisuuden tähtiin. Stipendit ovat tärkeä ja hieno asia sekä oppilaille ja opettajille, ja kevätjuhlassa saatu tunnustus muistetaan yleensä pitkään, toimitusjohtaja Mathias Kivikoski sanoo.

Stipendin saatetekstissä kerrotaan stipendin myönnettävän oppijalle, joka osoittaa arjessa myönteistä asennetta, välittämistä, sitoutuneisuutta ja joka on mukana rakentamassa yhteisöllisyyttä ja kohtaa muita sydän kohdallaan.

Varuboden-Osla on yli 74 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

