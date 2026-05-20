Fysio- ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumeroon muutoksia 13 kunnassa
21.5.2026 09:00:00 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen keskitetyn neuvonnan ja ajanvarauksen puhelinnumero muuttuu. Uusi numero on 03 311 68290. Samalla palveluun liittyvät uutena Lempäälä ja Vesilahti.
Kuntoutuksen keskitetty neuvonta ja ajanvaraus palvelee nyt 13 kunnan asukkaita: Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Tampereen, Urjalan ja Vesilahden.
Näiden kuntien asukkaat saavat numerosta neuvontaa ja voivat varata tai perua fysioterapian, aikuisten toimintaterapian ja jalkaterapian aikoja. Myös lasten toimintaterapian ajan pystyy perumaan kuntoutuksen keskitetyn numeron kautta, mutta muuten lasten toimintaterapia-asioissa palvelevat erilliset neuvonta- ja ajanvarausnumerot, jotka löydät pirha.fi-sivuilta.
Muissa Pirkanmaan kunnissa on toistaiseksi käytössä omat fysioterapian ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumerot. Ensi syksynä kuntoutuksen keskitetty neuvonta ja ajanvaraus laajenee: 15.9.2026 alkaen keskitetty numero palvelee myös Kuhmoisten, Oriveden, Valkeakosken ja Ylöjärven asukkaita.
Kuntoutuksen keskitetty neuvonta- ja ajanvarausnumero 03 311 68290 on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä päivinä kello 8–15. Lempäälässä ja Vesilahdessa tämä tarkoittaa puhelinpalveluajan merkittävää laajenemista, sillä näissä kahdessa kunnassa ajanvarauspuhelin on ollut avoinna vain tunnin päivässä.
Uudessa numerossa on takaisinsoittopalvelu. Soittaja voi myös halutessaan valita englanninkielisen valikon, jolloin hän kuulee ohjeet takaisinsoiton jättämiseen englanniksi. Vanhassa numerossa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi kuukauden ajan vanhaan numeroon soittaessa puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon.
Samalla Lempäälän ja Vesilahden apuvälinepalvelun puhelinnumero vaihtuu. Uusi numero on 03 311 68292 ja se palvelee ma–pe kello 9–10. Numero toimii takaisinsoittoperiaatteella.
Yhteyshenkilöt
Toikka Tuijavastuualuejohtaja, lähikuntoutusPuh:044 485 8724tuija.toikka@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
