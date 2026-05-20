Fysio- ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumeroon muutoksia 13 kunnassa

Kuntoutuksen keskitetty neuvonta ja ajanvaraus palvelee nyt 13 kunnan asukkaita: Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Tampereen, Urjalan ja Vesilahden.

Näiden kuntien asukkaat saavat numerosta neuvontaa ja voivat varata tai perua fysioterapian, aikuisten toimintaterapian ja jalkaterapian aikoja. Myös lasten toimintaterapian ajan pystyy perumaan kuntoutuksen keskitetyn numeron kautta, mutta muuten lasten toimintaterapia-asioissa palvelevat erilliset neuvonta- ja ajanvarausnumerot, jotka löydät pirha.fi-sivuilta.

Muissa Pirkanmaan kunnissa on toistaiseksi käytössä omat fysioterapian ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumerot. Ensi syksynä kuntoutuksen keskitetty neuvonta ja ajanvaraus laajenee: 15.9.2026 alkaen keskitetty numero palvelee myös Kuhmoisten, Oriveden, Valkeakosken ja Ylöjärven asukkaita.

Kuntoutuksen keskitetty neuvonta- ja ajanvarausnumero 03 311 68290 on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä päivinä kello 8–15. Lempäälässä ja Vesilahdessa tämä tarkoittaa puhelinpalveluajan merkittävää laajenemista, sillä näissä kahdessa kunnassa ajanvarauspuhelin on ollut avoinna vain tunnin päivässä.

Uudessa numerossa on takaisinsoittopalvelu. Soittaja voi myös halutessaan valita englanninkielisen valikon, jolloin hän kuulee ohjeet takaisinsoiton jättämiseen englanniksi. Vanhassa numerossa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi kuukauden ajan vanhaan numeroon soittaessa puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon.

Samalla Lempäälän ja Vesilahden apuvälinepalvelun puhelinnumero vaihtuu. Uusi numero on 03 311 68292 ja se palvelee ma–pe kello 9–10. Numero toimii takaisinsoittoperiaatteella.