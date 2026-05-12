Syöpäjärjestöt: Kustannusvaikuttava syövänhoito vaatii kansallisia hoitosuosituksia ja syövän laaturekisteriä
20.5.2026 15:50:03 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Syövän hoitotulokset vaihtelevat jo nyt alueellisesti ja ihmisten sosioekonomisen aseman mukaan. Asiakasmaksujen korotukset voivat nostaa hoitoon hakeutumisen kynnystä entisestään ja syövät voivat siksi jatkossa löytyä entistä levinneempinä ja kalliimpina hoitaa. Hoitoon pääsyn esteet perusterveydenhuollossa ovat nyt pullonkaula syövän varhaiselle toteamiselle ja yhdenvertaiselle syövänhoidolle, varoittaa Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta.
Yhdenvertaiset hoitoketjut ovat yksi marraskuussa 2025 julkaistun kansallisen syöpästrategian tärkeimmistä tavoitteista. Syöpäkuolleisuudessa on Suomessa isoja eroja sosioekonomisen aseman mukaan, ja alueellinen sairastavuus vaihtelee.
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta hoitoon pääsy, diagnostiikka ja jatkohoito tulisi toteutua samansisältöisinä koko maassa. Perusterveydenhuollossa tunnistetaan oireet, ohjataan tutkimuksiin ja varmistetaan jatkuvuus; erikoissairaanhoidossa hoidetaan yhteisesti sovituin kriteerein. Kaikilla ei ole pääsyä työterveyshuoltoon tai mahdollisuutta asioida yksityisessä terveydenhuollossa, joten korkeat asiakasmaksut ovat todellinen este hoitoon hakeutumiselle ja oikea-aikaiselle diagnoosille ja hoidolle.
Sujuva pääsy hoitopolulle on myös kustannusvaikuttavaa, koska levinneen taudin hoito on usein varhaisvaihetta kalliimpaa.
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta kantaa huolta kansallisen syöpästrategian toteutumisesta erityisesti hoidon yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisten hoitosuositusten laatimiseen ei ole tällä hetkellä kansallista mekanismia tai pysyvää rahoitusta, ja samanaikaisesti kehysriihessä päätetyt asiakasmaksujen korotukset haastavat syöpäpotilaiden hyvää hoitoa sekä perusterveydenhuollon puolella että erikoissairaanhoidossa.
”Hoitosuositusten lisäksi myös kansallisilla laaturekistereillä on erittäin suuri merkitys vaikuttavalle ja kustannusvaikuttavalle hoidolle”, muistuttaa valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Moilanen.
Suomesta puuttuu edelleen syövänhoidon laaturekisteri. Syöpäjärjestöjen yhteydessä toimivalla Suomen Syöpärekisterillä on meneillään laaturekisterihanke, mutta syöpäsairauksien laaturekisteri tarvitsee pysyvän rahoituksen.
Syövän hoidon kustannukset olivat noin 1,5 miljardia euroa vuonna 2023, ja tapausmäärien kasvu voi johtaa kustannusten kasvuun. Syöpästrategian toimeenpanossa tulee painottaa vaikuttavia toimia, jotka vähentävät sairastuvuutta ja aikaistavat syövän toteamista varhaisvaiheeseen: ehkäisy, sujuva diagnostiikka ja katkeamattomat hoitoketjut parantavat tuloksia ja voivat hillitä levinneen taudin kallista hoitoa.
Yhteyshenkilöt
Jukka MoilanenValtuuskunnan puheenjohtajaPuh:050 367 2617
Rauno IhalainenHallituksen puheenjohtajaPuh:050 68048
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
