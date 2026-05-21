Asuntokauppa seisoo mutta kodinkonekauppa käy: myynti kasvoi alkuvuonna
21.5.2026 10:07:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Kun asuntokauppa seisoo, suomalaiset pistävät nykyisen kotinsa kuntoon. Isojen kodinkoneiden kappalemääräinen myynti kasvoi Suomessa tammi–maaliskuussa yli neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pienten kodinkoneiden myynti arvossa nousi yli kolme prosenttia. Kasvua tukevat keittiöremonttien lisääntyminen sekä halu panostaa omaan kotiin ja arkeen.
Isot kodinkoneet: keittiöitä halutaan kunnostaa
Isojen kodinkoneiden myynti oli alkuvuonna kasvussa hitaasta asuntokaupasta huolimatta. Yksittäisistä tuoteryhmistä eniten kasvoivat keittotasot integroidulla liesituulettimella.
”Asuntokauppa takkuaa yhä, mutta kasvusta päätellen ihmiset haluavat laittaa nykyisen kotinsa kuntoon. Kuluttajat ovat kuitenkin hintatietoisia ja myynti on kampanjavetoista”, sanoo Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti.
Pienillä kodinkoneilla parempaa arkea
Pienten kodinkoneiden myyntiä vetivät erityisesti ilmankostuttimet sekä imurit. Ilmankostuttimien myynti kasvoi liki 80 prosenttia alkuvuoden kylmän sään kuivattaman huoneilman takia. Myös imurit olivat vahvassa kasvussa.
“Imureissa valikoima on laaja, ja moni haluaa omistaa useamman eri tarpeisiin. Esimerkiksi robotti-imuri hankitaan talouteen usein johdollisen imurin tai varsi-imurin lisäksi”, sanoo Päivi Hole, ETKO ry:n puheenjohtaja.
Myös kauneus- ja terveydenhoitolaitteet jatkoivat kasvuaan. Kuluttajien kiinnostus omaa hyvinvointia, ulkonäköä ja itsensä hoitamista kohtaan näkyy myyntiluvuissa. Perinteisesti vahvojen suuhygieniatuotteiden rinnalla terveyden seurannan laitteet ja hiustenhoitotuotteet kiinnostavat kuluttajia.
”Alkuvuosi oli tasavahva suoritus, ja myynti painottui arjen keskeisiin tuotteisiin. Kuluttajat hakivat tuotteita, jotka helpottavat arkea ja tukevat hyvinvointia. Tästä konkreettinen esimerkki on monitoimimoppi, joita kohtaan kysyntä on ollut huomattavaa. Laite lisää tehokkuutta ja luo parempaa arkea”, sanoo Hole.
Tiedot käyvät ilmi NielsenIQ GfK:n ja ETKO ry:n tilastoista. ETKO kodintekniikkaindeksi 1-3 2026
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492
