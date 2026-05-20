JULKISTUS: Tässä ovat uudet Amazing Race Suomi -kilpaparit!

Maailman suurin seikkailuformaatti on pian taas täällä! Amazing Race Suomen kuvaukset starttaavat tänään lauantaina Helsingistä, jossa kisaajat suorittavat taipaleensa ensimmäisen haasteen.

Neljännellä kaudella 11 tiimiä syöksyy kilpailuun, jossa jokainen päätös voi olla ratkaiseva. Edessä on äärirajoja koettelevia tehtäviä, yllättäviä käänteitä ja hetkiä, joissa paine kasvaa sietämättömäksi.

Amazing Race Suomi vie ikimuistoiseen seikkailuun nämä 11 kahden hengen tiimiä:

Sijoituskästi-podcastaajat Teemu Liila ja Kevin van Dessel, elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä ja tyttärensä Nikita, juontaja Mikko Silvennoinen ja ystävänsä Nisa Soraya, hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti ja puolisonsa Niklas Vettanen, näyttelijäystävykset Elias Salonen ja Joel Hirvonen, urheilutoimittajat Laura Arffman ja Petra Manner, somevaikuttaja Hamza El Issaoui ja isosiskonsa Nasra El Issaoui, näyttelijä-muusikko Mikko Töyssy ja ystävänsä Jussi Tervaniemi, Tuplakääk-juontajat Kirsikka Simberg ja Enni Koistinen, toimittaja Sonja Kailassaari ja ystävänsä Rami Virtanen, järjestöjohtaja Satu Taiveaho ja puolisonsa Ville Rajala.

Kun maisemat ja maat vaihtuvat ja vauhti kiihtyy, pintaan nousevat niin riemu, turhautuminen kuin epätoivokin – ja juuri silloin mitataan, kenestä on voittajaksi ja kuka saapuu ensimmäisenä Heikki Paasosen eteen matolle.

Lopulta vain yksi tiimi voittaa itselleen 30 000 euroa.

Amazing Race Suomi alkaa marraskuussa Ruudussa ja Nelosella.

Tutustu alla kauden kilpapareihin:

TEEMU LIILA, 26, PODCAST-JUONTAJA &

KEVIN VAN DESSEL, 26, PODCAST-JUONTAJA

Ystävykset

Teemu: ”Meidän kilpailuhenkisyys on sellasta, et aina vedetään täysii ja aina halutaan voittaa.”

Päiväkodista asti toisensa tunteneet Teemu ja Kevin ovat parhaat ystävät ja kokevat olevansa kuin veljeksiä.

Yhteinen intohimo sijoittamiseen sai heidät perustamaan suositun Sijoituskästi-podcastin, jota he ovat kehittäneet ja kasvattaneet määrätietoisesti vuosien varrella. Teemu on tarkka suunnittelija, joka lukee ohjeet pilkuntarkasti, kun taas Kevin luottaa vauhtiin sekä intuitioon ja menee tarvittaessa vaikka seinän läpi.

Amazing Race tarjoaa ystävyksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kilpailla ja matkustaa yhdessä – ja samalla syventää ystävyyttä uudella tavalla.

ALEKSI MÄKELÄ, 56, ELOKUVAOHJAAJA &

NIKITA MÄKELÄ, 29, OHJAAJA LASTENSUOJELUYKSIKÖSSÄ

Isä ja tytär

Aleksi: “Tää voi tehdä niinku todella hyvää, että mä joudun nyt itsekin vähän esiintymään.”

Tunnettu elokuvaohjaaja Aleksi lähtee matkaan Love Islandiltakin tutun tyttärensä Nikitan kanssa. Elokuva-alalla pitkän uran tehnyt Aleksi on tottunut työskentelemään paineen alla kameroiden takana, kun taas Nikita on kartuttanut stressinsietokykyä ravintola-alalla ja lastensuojelutyössä.

Isää ja tytärtä yhdistää kilpailuhenkisyys, temperamenttisuus ja ennen kaikkea periksiantamattomuus. Aleksi tuo tiimiin elämänkokemusta, loogista ajattelua ja sitkeyttä, kun taas Nikita loistaa sosiaalisella älykkyydellään, nopeilla ratkaisuillaan ja tekee usein myös viimeisen päätöksen.

Kilpailussa heidän vahvuuksiaan ovat sinnikkyys, vahva tahto ja kyky puskea eteenpäin vaikeissakin tilanteissa.

MIKKO SILVENNOINEN, 51, TUOTTAJA-JUONTAJA &

NISA SORAYA, 69, ISKELMÄLAULAJA

Ystävykset

Mikko: "Persoonana Nisa on mahdoton, kun lupaa että menee kahville niin yht äkkiä on jo ajamassa autolla ympäriinsä ja sulla meneekin koko päivä ja sillä matkalla tavataan sekä oopperalaulaja että pari kunnanjohtajaa."

Mikko on median monitaituri ja parhaiten hänet tunnetaan Uuden Musiikin Kilpailun sekä Euroviisujen selostajana. Nisa on tehnyt vuosien varrella laajasti töitä esiintymisen ja musiikin parissa.

Viisi vuotta sitten Kanarialla tutustuneet ja ystävystyneet Mikko ja Nisa ovat siitä lähtien kulkeneet yhdessä monissa vauhdikkaissa seikkailuissa.

Parivaljakon roolit ovat selkeät, Mikko on analyyttinen “kävelevä Wikipedia”, joka hahmottaa kokonaisuudet ja pitää suunnan kirkkaana, kun taas Nisa hoitaa tilanteet, ihmiset ja kommunikoinnin salamannopeasti.

Amazing Race -kilpailussa heidän vahvuuksiaan ovat rohkeus, sosiaalisuus ja kyky hypätä tilanteeseen kuin tilanteeseen.

NANNA KARALAHTI, 38, HYVINVOINTIVALMENTAJA &

NIKLAS VETTANEN, 32, IT-ALAN YRITTÄJÄ

Pariskunta

Nanna: “Me vaaditaan toisiltamme paljon, koska me vaaditaan myös itseltämme paljon. Me tehdään toisistamme parempia.”

Nanna ja Niklas ovat energinen ja kunnianhimoinen pariskunta, jota yhdistää urheilu ja uusiin haasteisiin heittäytyminen. Kaksikon työpalaveri johti syvempään tutustumiseen, ja ensimmäinen yhteinen reissu sovittiin jo viiden päivän tuntemisen jälkeen.

Kolmen lapsen äitinä Nanna on tottunut pitämään langat käsissään. Niklas on entinen maajoukkuetason meloja, ja hän tuo tiimiin rauhallisuutta sekä analyyttistä otetta. Nykyään IT-alan yrittäjänä toimiva Niklas ja hyvinvointialalla uraa tekevä Nanna työskentelevät myös yhdessä.

Kisa on pariskunnalle ainutlaatuinen yhteinen seikkailu, sillä molempien kiireisessä arjessa yhteistä aikaa on vähän.

ELIAS SALONEN, 31, NÄYTTELIJÄ &

JOEL HIRVONEN, 31, NÄYTTELIJÄ

Ystävykset

Joel: ”Kakka on mun kryptoniitti, voin syödä hämähäkin, ihan mitä vaan, mut pelkkä ajatus kakasta tuo oksennuksen suuhun”

Elias ja Joel ovat tutustuneet Kallion ilmaisutaidon lukiossa. Ystävyys sai alkunsa heti ensimmäisellä yhteisellä tunnilla, kun kaksikon vatsat alkoivat ”kurnuttaa” toisillensa ennen kuin nuoret miehet olivat ehtineet vaihtaa sanaakaan.

Elias on spontaani “huithapeli”, kun taas Joel on vahvasti tunteella elävä duracell-pupu. Molemmat osaavat heittäytyä ja lähtevät rohkeasti mukaan kaikkeen uuteen.

Kaksikon vahvuudet ovat fyysisissä tehtävissä ja saumattomassa yhteistyössä. He eivät riitele, vaan kommunikoivat suoraan ja tukevat toisiaan paineen alla. Molemmille ajatus maailman kiertämisestä ja itsensä haastamisesta on ollut mielessä jo lapsuudesta asti.

LAURA ARFFMAN, 40, URHEILUTOIMITTAJA &

PETRA MANNER, 41, URHEILUTOIMITTAJA

Kollegat

Petra: “Mitä enemmän meitä joku työasia, pitkä päivä tai nälkä ottaa päähän, niin sitä solidaarisempia me ollaan toisillemme.”

Yle Urheilun toimittajina ja juontajina tunnetut Laura ja Petra ovat työskennelleet yhdessä yli kymmenen vuoden ajan. Lukemattomat työreissut ja suorat lähetykset ympäri maailmaa ovat opettaneet heidät toimimaan paineen alla vaihtelevissa olosuhteissa.

Ystävysten suurin vahvuus on heidän keskinäinen dynamiikkansa. Riitelyn sijaan haastavissa tilanteissa he tukevat toisiaan vahvemmin ja pystyvät nauramaan myös omille epäonnistumisilleen.

Laajan kielitaidon omaavat kollegat haluavat testata itseään täysin uudenlaisissa tilanteissa ja nähdä, miten pitkälle heidän yhteistyönsä kantaa.

HAMZA EL ISSAOUI, 26, VAIKUTTAJA &

NASRA EL ISSAOUI, 29, TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ

Sisarukset

Hamza: “Jos on kilpailu kyseessä, tehtäisiin ihan mitä vaan – vaikka sukkiakin syötäisiin.”

Sisarukset Hamza ja Nasra muodostavat energisen tiimin, jossa tunteet, nauru ja pieni kaaos kulkevat käsi kädessä. Marokkolaistaustaisessa suurperheessä kasvanut kaksikko on tottunut elämään vauhdikasta arkea. Kilpailuhenkisyys kumpuaa jo lapsuudesta ja yhdessä he ovat tottuneet taistelemaan niin huomiosta kuin onnistumisistakin.

Somepersoonana tunnettu Hamza tekee huumoripainotteisia TikTok-videoita, eikä hän ota itseään liian vakavasti. Nasra on työskennellyt toimistotehtävissä ja hän on määrätietoinen organisoija. Hamza kertookin Nasran olevan perheen pomo.

Parivaljakon suurin vahvuus on heidän vahva side – sisarukset ovat toistensa parhaat ystävät. Kisaan he lähtevät innokkaina ennen kaikkea kokemaan uutta.

MIKKO TÖYSSY, 44, NÄYTTELIJÄ-MUUSIKKO &

JUSSI TERVANIEMI, 46, OPETTAJA-MUUSIKKO

Ystävykset

Mikko: ” Mä nään sen niin, et tähän kaatuu tää meidän reissu… kun me ollaan siellä finaalitehtävässä ja sitten siinä on vaan yksi semmonen pieni portti, missä Jussin pitää vaan haukata sitä raakaa sipulia.”

Mikko ja Jussi ovat lähes 30 vuoden ystävyydellä hitsautunut parivaljakko, jonka tarina alkoi jo armeijan tuvasta. Nykyään musikaalinen kaksikko muun muassa keikkailee yhdessä duona.

Parin vahvuus on heidän pitkä yhteinen historiansa. Ystävykset tietävät tarkalleen, miten toinen reagoi paineessa. Kaksikko keksii usein monta ratkaisua yhteen ongelmaan, eikä haaste ole suinkaan ideoiden puute vaan valintojen tekeminen.

Heittäytymiskykyisellä kaksikolla on myös rajansa, Jussin ylitsepääsemätön sipulikammo tai Mikon korianteriviha voivat yllättää. Yksi asia on kuitenkin varma – huumori ei tältä parilta lopu kesken.

KIRSIKKA SIMBERG, 40, PODCAST-JUONTAJA &

ENNI KOISTINEN, 37, PODCAST-JUONTAJA

Ystävykset

Enni: ”Me aina vitsaillaan, että me ollaan matkoilla honeymooneilla, koska ollaan reissattu toistemme kanssa useammin kuin meidän omien puolisoiden kanssa.”

Ystävykset Enni ja Kirsikka ovat jakaneet arjen, juhlan ja työn keskenään jo yli 15 vuoden ajan. Kaksikko on tutustunut Facebookin kautta ja sittemmin rakentanut yhteisen uran suositun Tuplakääk-podcastin parissa, jossa käsitellään viihdemaailman uutisia ja juoruja.

Enni on itsevarma ja kilpailuhenkinen tyyppi, joka lähtee aina voittamaan. Kirsikka puolestaan tuo tiimiin ketteryyttä ja huumoria, mutta myös ripauksen sähläystä, sillä tavarat saattavat kadota ja suunnitelmat muuttua lennosta.

Molemmat ovat haaveilleet kisaan osallistumisesta ja odottaneet mahdollisuutta päästä testaamaan itseään. Kaksikon matkantekoa sävyttävät varmasti yllätykset, nauru ja vauhdikkaat käänteet.

SONJA KAILASSAARI, 45, TOIMITTAJA &

RAMI VIRTANEN, 47, JOHDON KONSULTTI

Ystävykset

Sonja: ”Jos mä joutuisin saarelle ja mun pitäisi ottaa sinne joku mukaan ja mä haluaisin selvitä hengissä, niin sit mä kyllä ottaisin Ramin.”

Pitkän linjan tv-ammattilainen ja toimittaja Sonja tunnetaan erityisesti musiikki‑ ja keskusteluohjelmien juontajana sekä kaksikielisestä televisiotyöstään. Kisaan Sonja lähtee ystävänsä Ramin kanssa, joka on tehnyt aiemmin uraa näyttelijänä. Nykyisin Rami työskentelee johdon konsulttina ja mainosäänenä. Kaksikko on yli 20 vuoden aikana rakentanut ainutlaatuisen ystävyyssuhteen, jossa yhdistyvät luottamus, huumori ja vahva keskinäinen ymmärrys.

Rami on rauhallinen, analyyttinen ja tasapainottava turva, kun taas Sonja toimii spontaanisti ja täydellä tunteella. Ystävykset eivät ota elämää liian vakavasti. Vaikeissakin tilanteissa he pyrkivät nauramaan itselleen ja pitämään tunnelman kevyenä.

Molempia kiehtoo ajatus siitä, että kilpailussa pääsee pois omasta turvallisesta arjesta ja heittäytymään täysin uusiin tilanteisiin.

SATU TAIVEAHO, 49, JÄRJESTÖJOHTAJA &

VILLE RAJALA, 46, LIIKETOIMINNAN KEHITYSPÄÄLLIKKÖ

Pariskunta

Satu: “Me kutsutaan keskenään itseämme, että Ville on se matkakuutiomies ja mä oon kanatäti.”

Satu ja Ville ovat pariskunta, jonka tarina alkoi deittisovelluksesta muutama vuosi sitten. Yhteinen elämä on rakentunut vähitellen ja nykyään he jakavat arjen, kodin ja perhe-elämän.

Ex-kansanedustaja Satu toimii nykyään autismiliiton toiminnanjohtajana ja sijaisvanhempana. Ville puolestaan työskentelee kansainvälisessä ympäristössä liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Satu on ulospäinsuuntautunut, spontaani ja nopeasti toimiva, kun taas Ville on harkitseva ja varautuu kaikkeen etukäteen.

Amazing Racen intohimoiseksi faniksi tunnustautuva Ville on katsonut melkein jokaisen jenkkikauden ja kisaan lähteminen oli hänelle pitkäaikainen unelma. Sadulle päätös oli lopulta helppo: jos tähän lähdetään, niin yhdessä.