Palloliiton Seurojen kokous järjestetään lauantaina Helsingissä
20.5.2026 16:46:02 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Seurojen kokous on Palloliiton ylin päättävä elin, jossa mukana ovat kaikki Palloliiton jäsenseurat.
Kokous järjestetään Helsingissä Marina Congress Centerissä (Katajanokanlaituri 6) 23.5.2026 kello 13.00–17.00.
Seurojen kokouksen 2026 esityslistalla on muun muassa tilannekatsaus liiton perustoiminnasta, kriittisistä menestystekijöistä ja kehitysohjelmista sekä Seuraparlamentin jäsenten valinta.
Löydät esityslistan liitteineen osoitteesta: palloliitto.fi/seurojenkokous
Median edustajilla on kokouksessa mahdollisuus ottaa valokuvia ja tehdä haastatteluja.
Median edustajat voivat hakea akkreditointia Seurojen kokoukseen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 22.5. >>
Seurojen kokous näytetään myös suorana lähetyksenä Palloliiton Youtube-kanavalla.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
