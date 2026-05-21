SDP:n Eloranta: Hallitus lupaa vahvistaa lapsiperheiden palveluja – samaan aikaan se purkaa niiden perustaa

– Hallitusohjelmassa korostetaan sujuvampia palveluita, varhaista tukea ja yhden luukun periaatetta. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi hallitus on purkamassa juuri niitä rakenteita, joilla nämä tavoitteet toteutuvat jo nyt. Lakiesityksen sisältö ja hallituksen julkinen viesti kulkevat eri suuntiin, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan esityksessä ei ole kyse palveluiden kehittämisestä palvelemaan paremmin perheitä, vaan yhä uusi leikkauslaki. Hallituksen tavoitteena on leikata sosiaalipalveluista 100 miljoonaa euroa ja esitysluonnoksessa arvioidaan, että psykologien työpanoksen merkittävä vähentyminen tuo noin 7,4 miljoonan euron säästöt vuodesta 2028 alkaen.

– Kyse ei ole pienestä muutoksesta, kun laista poistetaan nykyiset rakenteet ja samalla tavoitellaan henkilöstöstä syntyviä säästöjä. Kyse on myös palvelun sisällön muuttamisesta. Silloin on vaikea väittää, ettei vaikutuksia perheille olisi, Eloranta painottaa.

Elorannan mukaan lasten ja perheiden palveluiden uudistaminen olisi tärkeää tehdä aidosti perheiden tarpeet edellä, ei säästötavoitteiden ehdoilla.

– Perheiden arjessa ratkaisevaa ei ole hallinnollinen malli vaan se, saako apua oikeaan aikaan. Nykyisessä kasvatus- ja perheneuvonnassa perheet ovat saaneet moniammatillista tukea matalalla kynnyksellä. Jos ammattilaiset eri puolilta kenttää kertovat olevansa huolissaan palvelun tulevaisuudesta, heidän viestiään pitäisi kuunnella eikä vähätellä, Eloranta toteaa.

– Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat aina edullisin ja inhimillisen vaihtoehto. Korjaavien toimien hinta on aina suurempi. Siksi toimivia varhaisen tuen rakenteita pitäisi vahvistaa, ei heikentää, Eloranta lisää.