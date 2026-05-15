PORI JAZZIN PÄÄSYMAKSUTON OHJELMA JULKAISTU

Pääsymaksuttomasta ohjelmasta päästään nauttimaan:

Cafe Pori Jazzissa perjantaina 10.7. ja keskiviikkona 15.7.

Gallen-Kallelankadun Satakunta-lavalla perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7.

Winston Livessä perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7.

Jazzkadun SATA Shipbuilding -lavalla tiistaista 14.7. lauantaihin 18.7.

Kulttuurikeskus Asema44:n tiloissa (entinen linja-autoasema) tiistaina 14.7. ja keskiviikkona 15.7.

Porin Teatterin pienellä näyttämöllä keskiviikosta 15.7. lauantaihin 18.7.

Festivaalin 2026 ensimmäinen konsertti järjestetään perjantaina 10.7. Cafe Pori Jazzissa. Lavalle nousee festivaalin perinteikkäästi avaava Pori Big Band, jonka solisteina esiintyvät Emma-palkittu, porilaistaustainen Kadi Vija sekä saksofonisti Eero Koivistoinen. Kapellimestarina toimii Antti Rissanen. Cafe Pori Jazzin toinen maksuton konsertti kuullaan keskiviikkona 15.7., jolloin esiintyvät Nakkilassa järjestettävän valtakunnallisen pop/jazz-leirin opiskelijat.



Satakunnan Osuuskaupan kanssa Gallen-Kallelankadulla toteutettavalla Satakunta-lavalla esiintyvät Vili Mustalampi, Arttu Huopanen South-East Corner, Kadi Vija 3, Eero Koivistoinen Quartet, Heta Halonen Kvartetti, Filemon von Numers Quintet, Sami Saari & Jazzpojat, Tuomas Talvi Quintet, Lassi Friman Quartet, Kanvas sekä Anabasis.

Pori Jazz -festivaalin aiemmin järjestänyt Pori Jazz 66 ry tuottaa perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7. iltajamit Winston Livessä. Iltajamit ovat K-18.



SATA Shipbuilding Oy:n kanssa toteutettavalla Jazzkadun SATA Shipbuilding -lavalla esiintyvät Elena Mîndru, Bronze, Silver & Brass, Elifantree, Ramblers Memorial Orchestra, Mikko Antila Sinetti, Muscular, Piip, Olli Ahvenlahti New Quintet, Mikko Pettinen Why Not, Maiju Lehti, Max Light Trio (USA), Julye Blom, Pori International Jazz Band Plays Önder Focan Songbook, New3, Mäkelä–Dunkel Family Band, Kannaste4 sekä Honey B & T Bones.

Kulttuurikeskus Asema44:n tiloissa Porin entisellä linja-autoasemalla koetaan monitaideimprovisaatiota tiistaina 14.7. ja keskiviikkona 15.7., kun Musi-Visuals -illoissa visuaaliset taiteilijat Pia Lundy, Luchadoras, Lindon Shimitzu, Komugi Ando, Viljami Heinonen ja Ville Kirjanen sekä mm. muusikot Andrea Martin, Siina Suutarinen ja Oiva Haapamäki luovat kolme improvisoitua teosta kumpanakin iltana.

Porin Teatterin pienellä näyttämöllä esiintyy keskiviikkona 15.7. pohjoismainen Landæus Trio. Torstaista lauantaihin näyttämön täyttävät festivaalin perinteiset jamit, joita johtaa 20-vuotista jami-isännyyttään Pori Jazzissa juhliva Mikko ”Gunu” Karjalainen.

Yhdessä Pori Energia Oy:n kanssa mahdollistetaan vapaa pääsy Satakunnan Museoon ja Porin Taidemuseoon Jazzkadun avajaispäivänä 14.7. klo 15–20. Satakunnan Museossa esitetään Jazzkadun aukiolopäivinä 14.–18.7. Mikael Franckin dokumentti Rytmin villitsijät - Pori Jazz 40 vuotta sekä Timo Koivusalon ohjaama Mr. Pori Jazz. Tiistain 14.7. näytöksiin on vapaa pääsy ja muina päivinä näytökset sisältyvät museon normaaleihin pääsymaksuihin.

Pääsymaksuttomaan ohjelmaan kuuluvat lisäksi jo aiemmin julkaistut keskiviikon 15.7. tapahtumat Lokkilavalla – Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti sekä yhdessä Satakunnan Osuuskaupan kanssa toteutettava Saimaan konsertti – ja Porin Teatterissa järjestettävät Severi Pyysalon muistojamit, joissa housebändinä toimii Jazz-liiton Taimi-palkitun turkulaisen rumpali Veikka Kajamiehen kokoonpano Veikka Kajamies 5/5.

Festivaaliohjelmaan on lisätty myös kaksi pääsymaksullista konserttia Suomalaisen Klubin puutarhassa. Tiistaina 14.7. esiintyy Antti Sarpila Swing Band ja keskiviikkona 15.7. puolestaan Tuomo Uusitalo Trio. Porilaislähtöinen Antti Sarpila on Suomen tunnetuimpia jazzklarinetisteja ja perinteisen swing-jazzin mestareita. Pianisti Tuomo Uusitalo muistetaan mm. Pori Jazzin vuoden 2023 taiteilijana. Liput näihin kahteen konserttiin myy Fresco Ravintolat Oy.