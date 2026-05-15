PORI JAZZIN PÄÄSYMAKSUTON OHJELMA JULKAISTU

21.5.2026 10:00:12 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote

Pori Jazzin monipuolinen pääsymaksuton ohjelmatarjonta on nyt julkaistu lukuun ottamatta Pori Jazz Kidsiä, joka esitellään yleisölle kesäkuun alussa. Tämän kesän pääsymaksuttomat konsertit levittäytyvät jokirannan lisäksi Porin keskustaan ja tarjoavat musiikkia sekä elämyksiä kaikenikäisille. Ohjelmakokonaisuus painottuu vahvasti kotimaiseen jazziin, tuoden esiin niin suomalaisen jazzin kärkinimiä kuin uusia nousevia tekijöitä. Mukana on myös kokeellista musiikkia, monitaide-esityksiä ja kansainvälisiä vieraita.

Emma-palkittu Kadi Vija esiintyy Pori Jazzissa perjantaina 10.7. Pori Big Bandin solistina ja 11.7. oman kokoonpanonsa Kadi Vija 3 kanssa.

Pääsymaksuttomasta ohjelmasta päästään nauttimaan:
Cafe Pori Jazzissa perjantaina 10.7. ja keskiviikkona 15.7.
Gallen-Kallelankadun Satakunta-lavalla perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7.
Winston Livessä perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7.
Jazzkadun SATA Shipbuilding -lavalla tiistaista 14.7. lauantaihin 18.7.
Kulttuurikeskus Asema44:n tiloissa (entinen linja-autoasema) tiistaina 14.7. ja keskiviikkona 15.7.
Porin Teatterin pienellä näyttämöllä keskiviikosta 15.7. lauantaihin 18.7.

Festivaalin 2026 ensimmäinen konsertti järjestetään perjantaina 10.7. Cafe Pori Jazzissa. Lavalle nousee festivaalin perinteikkäästi avaava Pori Big Band, jonka solisteina esiintyvät Emma-palkittu, porilaistaustainen Kadi Vija sekä saksofonisti Eero Koivistoinen. Kapellimestarina toimii Antti Rissanen. Cafe Pori Jazzin toinen maksuton konsertti kuullaan keskiviikkona 15.7., jolloin esiintyvät Nakkilassa järjestettävän valtakunnallisen pop/jazz-leirin opiskelijat.

Satakunnan Osuuskaupan kanssa Gallen-Kallelankadulla toteutettavalla Satakunta-lavalla esiintyvät Vili Mustalampi, Arttu Huopanen South-East Corner, Kadi Vija 3, Eero Koivistoinen Quartet, Heta Halonen Kvartetti, Filemon von Numers Quintet, Sami Saari & Jazzpojat, Tuomas Talvi Quintet, Lassi Friman Quartet, Kanvas sekä Anabasis.

Pori Jazz -festivaalin aiemmin järjestänyt Pori Jazz 66 ry tuottaa perjantaista 10.7. tiistaihin 14.7. iltajamit Winston Livessä. Iltajamit ovat K-18.

SATA Shipbuilding Oy:n kanssa toteutettavalla Jazzkadun SATA Shipbuilding -lavalla esiintyvät Elena Mîndru, Bronze, Silver & Brass, Elifantree, Ramblers Memorial Orchestra, Mikko Antila Sinetti, Muscular, Piip, Olli Ahvenlahti New Quintet, Mikko Pettinen Why Not, Maiju Lehti, Max Light Trio (USA), Julye Blom, Pori International Jazz Band Plays Önder Focan Songbook, New3, Mäkelä–Dunkel Family Band, Kannaste4 sekä Honey B & T Bones.

Kulttuurikeskus Asema44:n tiloissa Porin entisellä linja-autoasemalla koetaan monitaideimprovisaatiota tiistaina 14.7. ja keskiviikkona 15.7., kun Musi-Visuals -illoissa visuaaliset taiteilijat Pia LundyLuchadorasLindon ShimitzuKomugi AndoViljami Heinonen ja Ville Kirjanen sekä mm. muusikot Andrea MartinSiina Suutarinen ja Oiva Haapamäki luovat kolme improvisoitua teosta kumpanakin iltana.

Porin Teatterin pienellä näyttämöllä esiintyy keskiviikkona 15.7. pohjoismainen Landæus Trio. Torstaista lauantaihin näyttämön täyttävät festivaalin perinteiset jamit, joita johtaa 20-vuotista jami-isännyyttään Pori Jazzissa juhliva Mikko ”Gunu” Karjalainen.

Yhdessä Pori Energia Oy:n kanssa mahdollistetaan vapaa pääsy Satakunnan Museoon ja Porin Taidemuseoon Jazzkadun avajaispäivänä 14.7. klo 15–20. Satakunnan Museossa esitetään Jazzkadun aukiolopäivinä 14.–18.7. Mikael Franckin dokumentti Rytmin villitsijät - Pori Jazz 40 vuotta sekä Timo Koivusalon ohjaama Mr. Pori Jazz. Tiistain 14.7. näytöksiin on vapaa pääsy ja muina päivinä näytökset sisältyvät museon normaaleihin pääsymaksuihin.

Pääsymaksuttomaan ohjelmaan kuuluvat lisäksi jo aiemmin julkaistut keskiviikon 15.7. tapahtumat Lokkilavalla – Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti sekä yhdessä Satakunnan Osuuskaupan kanssa toteutettava Saimaan konsertti – ja Porin Teatterissa järjestettävät Severi Pyysalon muistojamit, joissa housebändinä toimii Jazz-liiton Taimi-palkitun turkulaisen rumpali Veikka Kajamiehen kokoonpano Veikka Kajamies 5/5.

Festivaaliohjelmaan on lisätty myös kaksi pääsymaksullista konserttia Suomalaisen Klubin puutarhassa. Tiistaina 14.7. esiintyy Antti Sarpila Swing Band ja keskiviikkona 15.7. puolestaan Tuomo Uusitalo Trio. Porilaislähtöinen Antti Sarpila on Suomen tunnetuimpia jazzklarinetisteja ja perinteisen swing-jazzin mestareita. Pianisti Tuomo Uusitalo muistetaan mm. Pori Jazzin vuoden 2023 taiteilijana. Liput näihin kahteen konserttiin myy Fresco Ravintolat Oy.

Emma-palkittu Kadi Vija esiintyy Pori Jazzissa perjantaina 10.7. Pori Big Bandin solistina ja 11.7. oman kokoonpanonsa Kadi Vija 3 kanssa.
Teemu Mattsson Teemu Mattsson
Mikko Antila esiintyy Pori Jazzissa useiden eri kokoonpanojen kanssa.
Bronze Silver and Brass esiintyy Pori Jazzissa tiistaina 14.7.
Aaro Keipi Aaro Keipi
Eero Koivistoinen esiintyy Pori Jazzissa mm. Pori Big Bandin solistina 10.7. ja oman kokoonpanonsa Eero Koivistoinen Quartetin kanssa 11.7. Hän on myös mukana Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertissa 15.7.
Teemu Salminen Teemu Salminen
Elifantree esiintyy Pori Jazzissa 15.7.
Tero Ahonen Tero Ahonen
Kanvas esiintyy Pori Jazzissa 14.7.
Muscular esiintyy Pori Jazzissa 15.7.
Sami Saari & Jazzpojat esiintyy Pori Jazzissa 12.7.
Teemu Mattsson Teemu Mattsson
Vili Mustalampi esiintyy Pori Jazzissa 10.7.
Janne Mikkilä Janne Mikkilä
Lue lisää julkaisijalta Pori Jazz Festival Oy

Reiska Laineen 80-vuotisjuhla soi Lokkilavalla ja Porin Teatterissa muistellaan Severi Pyysaloa15.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pori Jazz juhlistaa keskiviikkona 15.7. kahden merkittävän suomalaisen jazzmuusikon elämäntyötä. Rumpali Reiska Laine täyttää 11.7.2026 80 vuotta ja keskiviikon alkuillassa Kirjurinluodon Lokkilavalla päästään ainutlaatuiselle musiikkimatkalle Reiskan tätä konserttia varten kokoaman sekstetin kanssa. Myöhemmin samana iltana Porin Teatterissa muistellaan huhtikuussa edesmennyttä muusikko Severi Pyysaloa jamien merkeissä. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Pori Jazzin alkupäivät tarjoavat harvinaista herkkua – suuria orkesterisävyjä ja nuorten tekijöiden tanssitaidetta7.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pori Jazz tarjoaa elämyksiä sekä Promenadikeskuksen Promenadisalissa että Porin Teatterin päänäyttämöllä heti yhdeksänpäiväisen festivaalin alkupäivinä. Lauantaina 11.7. Promenadisalissa koetaan Aili Ikosen ja Pori Sinfoniettan yhteiskonsertti, ja maanantaina 13.7. sekä tiistaina 14.7. Porin Teatterissa nähdään yleisön suosikiksi noussut Jazz It Up! -show.

Pori Jazzin iltaohjelma Cafe Pori Jazzissa28.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Cafe Pori Jazz on ravintolakeidas, joka tarjoaa festivaaliaikana iltaisin nuoremmalle yleisölle suunnattua rytmimusiikkia. Festivaalikattaus tarjoaa monipuolisen läpileikkauksen tämän hetken kiinnostavimmasta kotimaisesta musiikista, kun tunnelmallisen tapahtuma-alueen lavalle pääsymaksullisissa konserteissa nousevat Cledos, Mouhous, Ares, Sara Bee, Minttu sekä Jaakko Kulta. Konserttien jälkeen illat jatkuvat DJ-vetoisesti.

En Vogue Pori Jazziin14.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pori Jazzin pääkonserttien ohjelma vahvistuu neljällä merkittävällä artistilisäyksellä, kun lavalle nousevat ikoninen R&B-lauluyhtye En Vogue, jazzpianisti Kenny Barron ”Songbook” feat. Kiyoshi Kitagawa, Gregory Hutchinson & Ekep Nkwelle, yhdysvaltalainen sellisti-säveltäjä Tomeka Reid kvartetteineen sekä kotimaisen R&B:n suunnannäyttäjä Karri Koira. Tomeka Reid Quartetin ja Karri Koiran myötä perjantain 17.7. pääkonserttiohjelma on kokonaan valmis.

