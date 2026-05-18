Aluehallitus käsittelee talousarvion tavoitteita ja strategisia ohjelmia 20.5.
20.5.2026 16:42:07 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 20.5. käsiteltävänä ovat muun muassa strategiakauden hankintaohjelma, asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelma, jossa on tarkasteltu palveluja vuoteen 2035 asti.
Esityslistalla olevat asiat:
- Vuoden 2027 talousarvion suunnitteluohje
- Vuoden 2027 talousarvion tavoite-esitykset
- Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset
- Hankintaohjelma 2026–2029
- Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman raportti 2025
- Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma 2026–2029
- LANUPE2035 -kehittämisohjelma
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 sekä alueellinen neuvolasuunnitelma 2026–2029
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Mielenterveysambulanssi pysyväksi käytännöksi Pirkanmaalle
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
