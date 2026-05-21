Sanna Pelliccionin uusi tietokirja johdattaa lukijat itämerensuomalaisen saunan muinaisiin perinteisiin

22.5.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Kirja sisältää useita Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin perustuvia saunalaulujen sanoituksia.

Kansi: Sanna Pelliccioni
Sanna Pelliccionin tietokirja Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta -kirjassa käydään saunassa. Perinnesaunottaja johdattaa lukijat saunapolun mittaisen matkan vanhan saunan ovelle, itämerensuomalaisen saunan muinaisiin perinteisiin. Nykyajan perinnesaunottaja virvoittaa ja uudistaa vanhoja perinteitä. Saunapolulta astutaan hiljaa saunan lauteille ja tervehditään löylyä. Sitten lauletaan. Suomen Kansan Vanhoista Runoista ammentavat laulut tuntuvat yllättävän tutuilta.

Palkittu kuvittaja-kirjailija Sanna Pelliccioni on alkuperäiseltä koulutukseltaan biologi ja nykyään sivutyökseen perinnesaunottaja. Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta -kirjassa hän yhdistää kaikki alansa.

Näyttelykiertue

Oulun saunafestarit 5.–9.6.2026

Oululaislähtöinen taiteilija Sanna Pelliccioni tuo perinne­saunotuksen Oulun Sauna­festivaaleille moni­aistisen näyttelyn, kirjan ja hoito­vihdonnan myötä. Saunan sylissä -näyttely jakautuu Oulun Sauna­festivaaleilla kahteen paikkaan: Tuiran Uima­rannalle ja Olosaunaan. Uimarannalla esillä olevassa näyttelyssä astutaan saunan portin kautta saunan väkevään maailmaan, jossa ääni, kuvat, tekstuurit, liike ja kosketus kutsuvat yleisön saunan taajuudelle. Olosaunassa esillä oleva akvarelli­näyttely koostuu Saunan sylissä -kirjan kuvituksista. Kirjaan liittyvää saunalaulu-CD:tä voi myös ostaa tapahtumassa.

Elokuussa 2026 näyttelyyn pääsee tutustumaan Kemiönsaaren Kulturhus Björkbodassa eli KUBUssa (Smedskullantie 3, Kemiönsaari). Myöhemmin se matkaa myös Ruotsin Uppsalaan ja Viron Võruun.

PELLICCIONI, SANNA : Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta
56 sivua
ISBN 9789523815018
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Kansi: Sanna Pelliccioni
Sanna Pelliccionin kuva © Hille Kaukonen
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Uhanalaiset ystävämme -opas auttaa kehittämään lapsen luontosuhdetta helposti omaksuttavalla tavalla19.5.2026 13:22:33 EEST | Tiedote

Carita Vänskän lasten tietokirja Uhanalaiset ystävämme on julkaistu Aviadorin kustantamana. Uhanalaiset ystävämme on lapsille suunnattu kirja, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta. Oletko miettinyt, kuinka puhut lapselle luonnosta? Moni asia lapsilla on ympäristöstä opittua. Suomessa on 2667 uhanalaista lajia. Miten niitä voisi auttaa? Tämä kirja on uhanalaisten lajien esiinmarssi. Kasvien, sammalien, jäkälien, kääpien, sienten, hyönteisten, kalojen, lintujen ja nilviäisten. Haavoittuvaisten ja kaikista pienimpien lajien, joita harvoin havaitsemme luonnossa. Kirjassa on ajankohtaista tietoa uhanalaisista lajeista sopivan ytimekkäässä muodossa, joka on helppo omaksua, ja esimerkkejä, joiden välityksellä voi vaivattomasti kertoa ympäristön havainnoinnista ja luonnonsuojelusta lapselle. Kaunis kuvitus ja hauskat lorut edesauttavat asiatiedon omaksumista. Kysymykset ja osallistavat tehtävät toimivat keskustelunavauksina ja kannustavat yhteiseen luontoharrastukseen

