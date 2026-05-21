Sanna Pelliccionin uusi tietokirja johdattaa lukijat itämerensuomalaisen saunan muinaisiin perinteisiin
22.5.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Kirja sisältää useita Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin perustuvia saunalaulujen sanoituksia.
Sanna Pelliccionin tietokirja Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta -kirjassa käydään saunassa. Perinnesaunottaja johdattaa lukijat saunapolun mittaisen matkan vanhan saunan ovelle, itämerensuomalaisen saunan muinaisiin perinteisiin. Nykyajan perinnesaunottaja virvoittaa ja uudistaa vanhoja perinteitä. Saunapolulta astutaan hiljaa saunan lauteille ja tervehditään löylyä. Sitten lauletaan. Suomen Kansan Vanhoista Runoista ammentavat laulut tuntuvat yllättävän tutuilta.
Palkittu kuvittaja-kirjailija Sanna Pelliccioni on alkuperäiseltä koulutukseltaan biologi ja nykyään sivutyökseen perinnesaunottaja. Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta -kirjassa hän yhdistää kaikki alansa.
Näyttelykiertue
Oulun saunafestarit 5.–9.6.2026
Oululaislähtöinen taiteilija Sanna Pelliccioni tuo perinnesaunotuksen Oulun Saunafestivaaleille moniaistisen näyttelyn, kirjan ja hoitovihdonnan myötä. Saunan sylissä -näyttely jakautuu Oulun Saunafestivaaleilla kahteen paikkaan: Tuiran Uimarannalle ja Olosaunaan. Uimarannalla esillä olevassa näyttelyssä astutaan saunan portin kautta saunan väkevään maailmaan, jossa ääni, kuvat, tekstuurit, liike ja kosketus kutsuvat yleisön saunan taajuudelle. Olosaunassa esillä oleva akvarellinäyttely koostuu Saunan sylissä -kirjan kuvituksista. Kirjaan liittyvää saunalaulu-CD:tä voi myös ostaa tapahtumassa.
Elokuussa 2026 näyttelyyn pääsee tutustumaan Kemiönsaaren Kulturhus Björkbodassa eli KUBUssa (Smedskullantie 3, Kemiönsaari). Myöhemmin se matkaa myös Ruotsin Uppsalaan ja Viron Võruun.
PELLICCIONI, SANNA : Saunan sylissä – kaikuja perinnesaunasta
56 sivua
ISBN 9789523815018
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
