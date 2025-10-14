PROVERSE VASTAA KESKEISESTÄ METAVERSUMITEKNOLOGIASTA SUOMEN 13 MILJOONAN EURON PUOLUSTUSKONSORTIOSSA

Helsinki – ProVerse Interactive Oy on saanut positiivisen rahoituspäätöksen Business Finlandin rahoittamassa MilVerse4MDO-hankkeessa (Military Metaverse for Multi-Domain Operations). ProVersen osuus kolmivuotisesta hankkeesta on hieman alle 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on yhteiskehittää, pilotoida ja demonstroida ProVerse Platform -alustansa kaupallisesti keskeisiä ominaisuuksia puolustusorientoituneissa moniaselajioperaatioissa (Multi-Domain Operations, MDO).

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima MilVerse4MDO on osa Business Finlandin Defence and Digital Resilience -ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti ylittää 13 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä yhden Suomen merkittävimmistä puolustusalan tutkimus- ja kehityspanostuksista. Veturiyrityksinä toimivat Patria ja Nokia Technologies. ProVersen ohella teknologiakumppaneiden joukossa ovat Tampereen yliopisto, Millog, Lingsoft Group, RumbleTools, Saab Finland, Unikie, 3D Talo, Ahola Group, ReOrbit ja Vaisala.

”Tämä on merkittävä tunnustus ProVersen teknologialle ja tiimimme osaamiselle. Suomi rakentaa parhaillaan yhtä Euroopan vahvimmista puolustusekosysteemeistä ja olemme ylpeitä saadessamme olla mukana muodostamassa sen digitaalista selkärankaa yhdessä Patrian, Nokian ja koko konsortion kanssa,” sanoo ProVerse Interactiven toimitusjohtaja Kimmo Lönnmark.

ProVerse Platform on Suomessa kehitettävä, teollisuusluokan metaversumipohjainen datakerros, joka yhdistää reaaliaikaisesti elävän virtuaaliharjoittelun, digitaaliset kaksoset, miehittämättömät järjestelmät, monidomain-tason johtamisen sekä tekoälyavusteisen päätöksenteon tuen yhdeksi yhteiseksi tilannekuvaksi. MilVerse4MDO-hankkeessa ProVerse keskittyy alustan kaupallisesti merkityksellisten kyvykkyyksien jatkokehittämiseen yhdessä loppukäyttäjien ja kumppaneiden kanssa. Kehityksen ytimessä on turvallinen ja matalan viiveen tiedonjako reunaympäristöissä. Yhtä tärkeää on yhteentoimivuus eri valmistajien laitteiden välillä. Lisäksi alustan tulee säilyttää toimintakykynsä myös heikentyneissä tai katkenneissa verkko-olosuhteissa.

MilVerse4MDO-hanke vastaa Euroopassa ja Natossa kasvavia panostuksia digitaalisiin taisteluympäristöihin, järjestelmien yhteentoimivuuteen sekä tekoälyn hyödyntämiseen johtamisessa ja koulutuksessa. Tämänkaltaisista ratkaisuista on tulossa keskeinen osa asevoimien siirtymää kohti moniaselajioperaatioita, joissa yhdistyvät maa, ilma, meri, avaruus ja kyberulottuvuus.

”Hankkeessa pääsemme näyttämään, miten yhteinen, eurooppalaisessa omistuksessa pysyvä datakerros yhdistää sensorit, miehittämättömät alukset, tekoälymallit ja komentojärjestelmät yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä on juuri se kyvykkyys, jota Eurooppa nyt tarvitsee,” sanoo ProVerse Interactiven teknologiajohtaja Antti Vikman.

ProVerse-alustan keskeinen innovaatio on kyky muodostaa yhtenäinen, operatiivinen datakerros, joka yhdistää simulaation, reaaliaikaiset ja hybridit ympäristöt. Näin koulutus, tilannekuva-analyysi ja päätöksenteon tuki voidaan toteuttaa samanaikaisesti yhdessä digitaalisessa ympäristössä.

Hankkeessa syntyvää teknologiaa on tarkoitus kaupallistaa kansainvälisille markkinoille. ProVerselle MilVerse4MDO tukee yhtiön strategiaa toimia eurooppalaisten suvereniteettiratkaisujen rakentajana puolustusalalla, jossa kriittinen digitaalinen infrastruktuuri pidetään eurooppalaisessa omistuksessa ja hallinnassa.

”Tämä hanke nostaa esiin ne edut, joita ProVerse tarjoaa potentiaalisena kumppanina nopeasti kasvavalla eurooppalaisella puolustussektorilla. Innovatiivisena ja ketteränä suomalaisyrityksenä se pystyy ammentamaan tehokkaasti kansallisesta omavaraisuuden kulttuurista, vahvasta kotimaisesta puolustusteknologian sektorista sekä syvällisestä kokemuksesta järjestelmistä, jotka on suunniteltu pelotteeksi Venäjää vastaan kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Vasta hiljattain Natoon liittyneenä Suomi tuo jo nyt liittokunnalle merkittävää lisäarvoa, ja ProVerse on yksi sen tulevaisuuden seurattavista yrityksistä,” lisää prikaatikenraali evp. Gerhard Wheeler CBE, entinen Britannian joukkojen komentaja Afganistanissa ja ProVerse Interactiven strateginen neuvonantaja.

Hankkeen päättymisen jälkeen teknologia on tarkoitus jatkokehittää kaupalliseksi alustaksi eurooppalaisille ja maailmanlaajuisille markkinoille, painopisteenä puolustus-, yleisen turvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin sektorit. ProVerse aikoo skaalata ratkaisua eteenpäin yhdessä teollisten kumppanien ja puolustusalan instituutioiden kanssa.

Hankkeessa kehitettävät ratkaisut ovat kaksoiskäyttöisiä. Niitä voidaan hyödyntää sekä puolustussektorilla että siviilisovelluksissa, kuten kriisinhallinnassa, kriittisessä infrastruktuurissa, logistiikassa ja teollisuuden koulutuksessa.

Hankkeessa korostetaan erityisesti Naton vaatimusten mukaista järjestelmien yhteentoimivuutta, joka mahdollistaa eri valmistajien ratkaisujen yhdistämisen sekä tiedonvaihdon liittolaisten komento- ja johtamisjärjestelmien välillä.

”Nato-joukoille yhteentoimivuus ei nykypäivänä ole enää tavoiteltava ominaisuus vaan operatiivinen välttämättömyys. Liittolaisoperaatiot riippuvat kyvystä jakaa reaaliaikaisesti tilannetietoisuus, komentajan tarkoitus ja koneluettava data eri maiden ja toimialueiden välillä. Eurooppalaisessa omistuksessa pysyvä, Naton standardien mukaan rakennettu datakerros, jollaista MilVerse4MDO-hankkeessa jatkokehitetään, on juuri sitä innovatiivista teknologiaa, jota liittokunta tarvitsee säilyttääkseen päätöksentekoetunsa,” lisää tohtori, kenraaliluutnantti evp. Andrzej Fałkowski, ProVerse Interactiven strateginen neuvonantaja.