Karlsson ja Kvarnström huolissaan oikeudenkäyntien toteutumisesta ruotsin kielellä
21.5.2026 08:31:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Ruotsinkielisten kielelliset oikeudet eivät toteudu Suomessa yhdenvertaisesti. Hallituksen kielikertomuksen mukaan ruotsin käyttö oikeudenkäyntikielenä on vähentynyt merkittävästi, ja vain 1,4 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista käsiteltiin ruotsiksi vuonna 2021, vaikka ruotsinkielisiä on yli viisi prosenttia väestöstä. Lisäksi selvitykset kertovat puutteista ruotsinkielisten palveluiden saatavuudessa sekä siitä, että osa ihmisistä vaihtaa oikeusprosessin kielen suomeksi, vaikka oma kielitaito ei siihen riittäisi.
Sosialidemokraattien kansanedustajat Anette Karlsson ja Johan Kvarnström jättivät keskiviikkona 20.5. hallitukselle kirjallisen kysymyksen ruotsinkielisten palveluiden turvaamisesta oikeuslaitoksessa, poliisissa ja pelastustoimessa.
Kansanedustajien mukaan kyse ei ole yksittäisistä ongelmista vaan kehityksestä, joka näkyy koko viranomaiskentässä.
– On vakavaa, jos ihmiset joutuvat käytännössä luopumaan oikeudestaan käyttää äidinkieltään oikeusprosessissa, koska palvelua ei ole saatavilla. Kielellisten oikeuksien pitää toteutua myös käytännössä, ei vain teoriassa, Anette Karlsson sanoo.
Kirjallisessa kysymyksessä nostetaan esiin myös poliisin ja pelastusalan henkilöstöpula sekä ruotsinkielisen koulutuksen riittämättömyys. Kansanedustajien mukaan erityisen huolestuttavaa on, että viranomaisprosessin kieli voi käytännössä määräytyä sen perusteella, osaako paikalla oleva viranomainen ruotsia.
– Jos rikosprosessi käynnistyy alun perin väärällä kielellä, sillä voi olla vaikutuksia koko prosessin ajan. Jokaisella pitää olla mahdollisuus käyttää omaa kieltään silloin, kun kyse on oikeusturvasta tai turvallisuudesta, Johan Kvarnström sanoo.
Karlsson ja Kvarnström muistuttavat, että ongelmat eivät rajoitu vain tuomioistuimiin.
– Ruotsinkielisen henkilöstön puute näkyy myös poliisissa, hätäkeskuksissa ja pelastustoimessa. Tilanne on erityisen haastava kaksikielisillä alueilla, joissa palveluiden pitäisi toimia aidosti molemmilla kansalliskielillä, Karlsson ja Kvarnström toteavat.
Kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta tiedustellaan muun muassa, miten se aikoo vahvistaa ruotsinkielisen henkilöstön koulutus- ja rekrytointipolkuja sekä turvata ruotsinkielisen pelastuskoulutuksen pitkäjänteisen rahoituksen Helsingissä. Lisäksi kysymyksessä nostetaan esiin käräjäoikeusreformin negatiiviset vaikutukset ruotsinkielisiin palveluihin Itä-Uudellamaalla.
Kyse on myös Suomen kaksikielisyyden uskottavuudesta.
– Suomessa kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia. Siksi niiden toteutuminen ei voi riippua siitä, missä päin maata ihminen asuu tai sattuuko paikalla olemaan ruotsia osaavaa henkilöstöä, Karlsson ja Kvarnström sanovat.
Eduskunta käsittelee torstaina 21.5. hallituksen kertomusta kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anette KarlssonKansanedustajaPuh:040 747 66 04anette.karlsson@eduskunta.fi
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Liitteet
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eloranta: Hallitus lupaa vahvistaa lapsiperheiden palveluja – samaan aikaan se purkaa niiden perustaa21.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kritisoi lausunnoilla olevaa hallituksen esitystä, joka poistaisi laista nykyisen kasvatus- ja perheneuvolapykälän sekä vaatimuksen palvelun moniammatillisesta työstä. Sosiaalialan ammattilaiset ja psykologit ovat nostaneet esiin vakavan huolen siitä, että hallituksen lakiesitys johtaisi käytännössä nykyisen moniammatillisen kasvatus- ja perheneuvonnan heikentymiseen. Elorannan mukaan huoli on täysin perusteltu hallituksen vakuutteluista huolimatta.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus vääristelee härskisti todellisuutta kasvatus- ja perheneuvoloiden osalta21.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen viestintä sosiaalisessa mediassa on ollut tietoista harhaanjohtamista. Hallitus päätti kehysriihessään mittavista lisäleikkauksista hyvinvointialueiden rahoitukseen ja samassa yhteydessä poistetaan lakisääteinen velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvoloiden toimintaa.
SDP:n Juha Viitala: Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava laajasti kaikkina aikoina20.5.2026 18:16:22 EEST | Tiedote
Eduskunta käy tänään 20.5. palautekeskustelun sisäisen turvallisuuden selonteosta. Keskustelussa SDP:n ryhmäpuheen pitävä kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Juha Viitala pitää valiokunnan mietinnössään esiin nostamia huomioita tärkeinä.
SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen tavoittelemaan jatkokautta eduskunnassa20.5.2026 18:04:31 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen SDP:n jäsenäänestyksen tulokset vahvistettiin ylimääräisessä piirikokouksessa keskiviikkona 20.5.2026. Kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen lähtee tavoittelemaan jatkokautta eduskunnassa jäsenistön vahvan kannatuksen turvin.
SDP:n Werning: Pelastustoimen rooli jää liian ohueksi sisäisen turvallisuuden selonteossa20.5.2026 15:27:46 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Werning pitää hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoa tärkeänä ja ajankohtaisena kokonaisuutena, mutta katsoo, että palo- ja pelastustoimen merkitys jää siinä edelleen liian vähälle huomiolle suhteessa sen keskeiseen rooliin Suomen kokonaisturvallisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme