SDP:n Juha Viitala: Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava laajasti kaikkina aikoina

Viitala korostaa erityisesti sitä, että Suomen kokonaisturvallisuudesta on huolehdittava kaikkina aikoina. Luottamus yhteiskuntaan, sen viranomaisiin ja eri väestöryhmien kesken on tae sille, että Suomi on vahva ja pärjää myös mahdollisissa kriisitilanteissa.

– Sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa korostuu tietysti eri viranomaiset ja niiden toimintaedellytysten varmistaminen, mikä on tärkeää. Tulee kuitenkin muistaa, että sisäinen turvallisuus on kokonaisuus, jossa myös erilaiset ennaltaehkäisevät toimet ja eriarvoisuuden torjunta ovat tärkeässä roolissa. Huono-osaisuus on kasvualusta monille yhteiskunnallisille ongelmille ja uhkille ja tätä kehitystä tulee torjua, Viitala toteaa.

Viitala korostaa, että turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos viime vuosina on ollut perustavanlaatuinen, mikä edellyttää viranomaisten resurssien ja toimintaedellytysten vahvistamista sekä samanaikaisesti varautumista erilaiseen kyber- ja hybridivaikuttamiseen.

– Viranomaisten toimintaedellytyksistä huolehtiminen, riittävät resurssit ja koulutettu, osaava henkilöstö ovat avainasemassa yhteiskuntamme turvallisuuden varmistajina. Samalla on huolehdittava riittävästä ennakoinnista uusien turvallisuusuhkien edessä ja niiden torjumiseksi, onpa kyse järjestäytyneen rikollisuuden uusista toimintamuodoista, terrorismin uhasta, hybridiuhkiin varautumisesta tai kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta. Esimerkiksi satamien häiriöttömän toiminnan varmistaminen uusien järjestäytyneen rikollisuuden muotojen paineessa on paitsi turvallisuus- myös huoltovarmuuskysymys. Drooneihin varautuminen puolestaan vaatii hälytysjärjestelmän valmistelun kiihdyttämistä, Viitala toteaa.

Hallintovaliokunnassa sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyn yhteydessä sosialidemokraatit nostivat erityisesti esiin pelastustoimen merkityksen, joka itse selonteossa jäi liian vähälle huomiolle.

– Pelastustoimi on keskeinen osa kokonaisturvallisuutta ja arjen turvallisuuden perusta, jonka merkitys korostuu kriiseissä. Sen resurssit ja sopimuspalokuntien toimintaedellytykset on turvattava, samalla huomioiden merkittävät yhteiskunnalliset muutokset kuten ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen, Viitala huomauttaa.

Lisäksi Viitala pitää tärkeänä sisäisen turvallisuuden selonteon huomiota siitä, että sisäisen turvallisuuden politiikan tärkeimpänä päämääränä on varmistaa, että Suomi on luottamuksen yhteiskunta, jossa toteutuvat turvallisuus ja oikeudenmukaisuus kaikissa oloissa.

– Tämä on meille tärkeä ohjenuora tulevillekin vuosille, kun yhteiskuntaamme haastavat niin julkisen talouden heikko tila kuin turvallisuusympäristön muutoksetkin, Viitala päättää.