Ollikainen: Turvallisuus ei ole staattinen tila, vaan sitä on aktiivisesti ylläpidettävä ja mukautettava uusiin aikoihin
20.5.2026 18:58:14 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Mikko Ollikainen (RKP) piti tänään ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron vastinekeskustelussa Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta. Puheessaan Ollikainen korosti, että vaikka Suomi on yhä yksi maailman turvallisimmista maista, turvallisuus ei ole staattinen tila, vaan sitä on aktiivisesti ylläpidettävä ja mukautettava uusiin aikoihin.
Ollikainen toteaa, että keskustelu sisäisestä turvallisuudesta keskittyy usein viranomaisten resursseihin, poliisiin, rajavartiolaitokseen ja rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Tästä huolimatta on tärkeää tunnistaa, kuinka merkittävä rooli koko yhteiskunnalla on turvallisuuden kannalta.
– Turvallisuus luodaan paljon ennen poliisin kutsumista paikalle. Se luodaan kouluissa, varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, kulttuurin avulla ja turvallisessa ja saavutettavassa kaupunkisuunnittelussa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Voimme vahvistaa ihmisten sosiaalista pääomaa ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä ja panostamalla yhdenvertaiseen koulutukseen, sanoo Ollikainen.
Samalla kun Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, suomalaiset kodit ovat tuhansille naisille ja lapsille vaarallisin paikka. Kyse on syvästä, vanhasta rakenteellisesta ongelmasta, jota emme ole onnistuneet ratkaisemaan.
– Suomen on oltava huomattavasti parempi puuttumaan ja estämään naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan. Tällainen väkivalta on Suomessa niin yleistä, että kun luemme uutisia naisesta, jonka nykyinen tai entinen kumppani on murhannut, ensimmäinen ajatus on ”taas yksi”. Tätä ei pidä hyväksyä, sanoo Ollikainen.
Ollikainen nosti puheessaan esiin myös sen, kuinka tärkeää sisäisen turvallisuuden kannalta on, että viranomaiset pystyvät kommunikoimaan ruotsiksi. Se on edellytys yhdenvertaiselle oikeusturvalle ja kansalaisten luottamukselle, että poliisi, pelastustoimi ja hätäkeskuspäivystäjät voivat vastaanottaa puheluja ruotsiksi ja ymmärtää, mitä on tapahtunut.
– Niin RKP kuin myös hallintovaliokunta korostaa, kuinka tärkeää on järjestää ylimääräinen alueellinen koulutus hätäkeskuspäivystäjille syksyllä 2026. Koulutuksella olisi suuri merkitys Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön riittävyyden varmistamisessa, ja se vaikuttaisi myönteisesti myös ruotsinkielisten päivystäjien määrään, sanoo Ollikainen.
Ollikainen painotti myös, kuinka tärkeää on turvata vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytykset, erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa.
Ollikainen päätti puheensa toteamalla, aitoa turvallisuutta ei luoda vain niin sanotulla kovalla turvallisuudella. Pysyvää turvallisuutta luodaan ymmärtämällä, ehkäisemällä ja korjaamalla tauskalla olevia syitä, olipa sitten kyse kotiväkivallan lopettamisesta, nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamisesta tai osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamisesta viranomaisille.
Yhteyshenkilöt
Mikko OllikainenKansanedustajaPuh:050 561 5861mikko.ollikainen@riksdagen.fi
