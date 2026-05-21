SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus vääristelee härskisti todellisuutta kasvatus- ja perheneuvoloiden osalta
21.5.2026 08:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen viestintä sosiaalisessa mediassa on ollut tietoista harhaanjohtamista. Hallitus päätti kehysriihessään mittavista lisäleikkauksista hyvinvointialueiden rahoitukseen ja samassa yhteydessä poistetaan lakisääteinen velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvoloiden toimintaa.
” Partanen kehtaa julkisesti väittää, ettei hallitus ole lakkauttamassa perheneuvoloita. Mutta jos palvelun lakisääteisyys poistetaan, henkilöstön pätevyysvaatimuksista luovutaan ja rahoitusta leikataan, niin kyllä se hyvinvointialueilla hyvin todennäköisesti tähän johtaa, Kaarisalo toteaa.
Hallituksen lakiesitys poistaisi hyvinvointialueilta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Samalla poistuisivat nykyiset henkilöstön pätevyysvaatimukset. Kun tähän yhdistetään hyvinvointialueiden kovat säästöpaineet, on täysin perusteltua pelätä, että toimivat perheneuvolat ajetaan alas tai niiden palvelut heikentyvät merkittävästi.
Perheneuvolat ovat olleet monille perheille juuri se paikka, josta apua on saanut ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Niiden alasajo olisi lyhytnäköistä, inhimillisesti kovaa ja yhteiskunnalle kallista.
”Partanen jättää kertomatta, että kasvatus- ja perheneuvonnan lakisääteisyyden poistamisella tavoitellaan jopa 8,6 miljoonan säästöjä. Se tarkoittaa, ettei tätä resurssia ole tarkoitus siirtää tulevien lapsiperhepalvelujen rahoittamiseen. Samaan aikaan on tarkoitus purkaa erinomaisesti toiminut monialaisen yhteistyön malli, kun esimerkiksi psykologit siirrettäisiin asiakastyöstä konsultatiiviseen työhön. Tämä on jo vaikuttavuudenkin kannalta aivan järjenköyhää puuhaa, Kaarisalo puuskahtaa.
Kaarisalo ihmettelee, voiko keskeisessä asemassa oleva kokoomuspoliitikko olla todella niin sinisilmäinen, ettei ymmärrä, mihin nämä muutokset hyvinvointialueilla johtaa. Jo nykytilanteessa hyvinvointialueilla ajetaan alas nimenomaan ei-lakisääteisiä palveluja, koska resurssit eivät riitä edes lakisääteisiin.
” On täysin järjetöntä, että ennaltaehkäiseviä palveluja ajetaan tietoisesti hallituksen toimesta alas. Ne vähentävät paitsi inhimillistä kärsimystä, mutta tuovat myös merkittäviä kansantaloudellisia säästöjä. Hävyttömintä on, ettei hallitus suostu kantamaan päätöksistään edes vastuuta, vaan koittavat tämän sijasta selitellä tosiasioita ja tosi asiallisia vaikutuksia toisiksi, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
