Anders Adlercreutz: RKP täyttää 120 vuotta – tulevaisuudenuskoa ja tuloksia vuodesta 1906

20.5.2026 19:41:13 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

RKP perustettiin kahdessa kokouksessa 20. ja 21. toukokuuta 1906. Tänä vuonna puolue juhlii siis 120-vuotista taivaltaan. Juhlaviikon aikana RKP tuo esiin uudistuksia, linjavalintoja ja ajatuksia, joita puolue on ollut edistämässä yli vuosisadan ajan.

– RKP on 120 vuoden ajan uskonut avoimeen, kaksikieliseen ja pohjoismaiseen Suomeen, jossa vapaus, koulutus ja yksilön mahdollisuudet ovat keskiössä. Historiamme osoittaa, että tulevaisuuteen luottava ja vastuullinen politiikka voi todella muuttaa yhteiskuntaa, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Kun RKP perustettiin vuonna 1906, puolue määritteli kaksi tehtävää, jotka yhä tänä päivänä toimivat tienviittana: toimiminen koko Suomesta vastuuta kantavana yleispoliittisena puolueena, samalla puolustaen Suomen kahta kansalliskieltä.

– RKP ei ole koskaan ollut yhden asian puolue. Olemme vaalineet Suomen kaksikielisyyttä, mutta samalla ajaneet uudistuksia, jotka ovat muovanneet koko Suomea – koulutuksesta ja tasa-arvosta demokratiaan, ympäristöpolitiikkaan ja kansainväliseen yhteistyöhön, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz korostaa, että RKP ajoi jo varhain kysymyksiä, joista myöhemmin tuli ratkaisevia suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle. Puolue kannatti Suomen itsenäisyyttä ennen monia muita ja varmisti sekä suomen että ruotsin aseman kansalliskielinä vuoden 1919 hallitusmuodossa. Jo vuonna 1914 RKP ajoi yleistä oppivelvollisuutta, sairausvakuutusta ja kansaneläkettä – eli kauan ennen kuin uudistukset toteutettiin valtakunnallisesti.

– RKP on koko historiansa ajan uskonut sivistykseen, vapauteen ja ihmisten mahdollisuuteen valita oma polkunsa. Monet uudistuksista, jotka tänään tuntuvat itsestään selviltä, alkoivat ideoina, joiden puolustaminen vaati RKP:ltä rohkeutta, Adlercreutz sanoo.

Hän korostaa myös puolueen roolia demokratian ja oikeusvaltion puolustajana levottomina aikoina.

– RKP oli ensimmäinen puolue, joka asettui kannattamaan Suomen itsenäisyyttä. Ja kun ääriliikkeet vahvistuivat 1930-luvulla, RKP puolusti demokratiaa ja oikeusvaltiota Lapuan liikkeen toimintatapoja vastaan. Meille avoimen yhteiskunnan puolustaminen on aina ollut peruskysymys, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz huomauttaa myös, että RKP on usein ollut edelläkävijä kysymyksissä, jotka myöhemmin ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Puolue nosti ympäristöpolitiikan keskeiseksi teemaksi jo 1960-luvulla ja toi esiin Itämeren paremman suojelun tarpeen. RKP tuki myös Suomen Nato-jäsenyyttä kauan ennen kuin siitä tuli laajasti hyväksytty poliittinen kanta.

– Suomi on vahvistunut silloin, kun olemme valinneet avoimuuden, vastuullisuuden ja uudistukset pelon ja lyhytnäköisyyden sijaan, Adlercreutz sanoo.

Hän nostaa esiin myös viime vuosien uudistuksia, kuten suostumusperusteisen seksuaalirikoslainsäädännön, nuorten terapiatakuun ja uuden saamelaiskäräjälain, esimerkkeinä siitä, miten puolue yhdistää arvot konkreettisiin tuloksiin.

– 120 vuoden ajan RKP on ollut rakentamassa Suomea askel askeleelta. Juhlavuotemme ei siksi koske vain historiaamme, vaan myös tulevaisuutta. Suomi tarvitsee yhä tänään tulevaisuudenuskoa, kunnioitusta toisiamme kohtaan ja rohkeutta toteuttaa uudistuksia, jotka vahvistavat ihmisten vapautta ja mahdollisuuksia, Adlercreutz sanoo.

Andreas Elfving, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Muut kielet

