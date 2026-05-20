Alexander Lång RKP:n Helsingin piirin uudeksi puheenjohtajaksi

– Tässä ei ole kyse yhdestä ihmisestä, vaan siitä, että rakennamme Helsingissä vahvempaa, avoimempaa ja rohkeampaa RKP:tä. Olen erittäin kiitollinen saamastani luottamuksesta ja valmis tarttumaan työhön heti, sanoo Alexander Lång.

– Helsinki tarvitsee RKP:n, joka näkyy, kuuluu ja pystyy vaikuttamaan. Nyt alkaa uusi vaihe, ja haluamme rakentaa sitä yhdessä jäsentemme, luottamushenkilöidemme ja helsinkiläisten kanssa kaikkialla kaupungissa, hän jatkaa.

Piirikokouksessa valittiin myös uusi hallitus SFP Helsingille. Hallitus toimintavuodelle 2026–2027 koostuu seuraavista jäsenistä:



Varsinaiset jäsenet:

EiringJonas

Hindsberg Carl-Johan

Horsma Joakim

Kartano Kristiina

Kekäläinen Erica

Langinauer Gabriela

Råman Marit

Malafronte Salvatore

Ekstrand Agneta

Höglund Lena

Varajäsenet: