Alexander Lång RKP:n Helsingin piirin uudeksi puheenjohtajaksi
20.5.2026 19:48:47 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Helsinki kokoontui keskiviikkona 20. toukokuuta runsaslukuiseen piirikokoukseen. Kokouksessa valittiin piirille uusi hallitus sekä täysin uusi puheenjohtajisto. Alexander Lång valittiin uudeksi piirin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Eloize Suhtala Uvalic ja Anton Pajoslahti.
– Tässä ei ole kyse yhdestä ihmisestä, vaan siitä, että rakennamme Helsingissä vahvempaa, avoimempaa ja rohkeampaa RKP:tä. Olen erittäin kiitollinen saamastani luottamuksesta ja valmis tarttumaan työhön heti, sanoo Alexander Lång.
– Helsinki tarvitsee RKP:n, joka näkyy, kuuluu ja pystyy vaikuttamaan. Nyt alkaa uusi vaihe, ja haluamme rakentaa sitä yhdessä jäsentemme, luottamushenkilöidemme ja helsinkiläisten kanssa kaikkialla kaupungissa, hän jatkaa.
Piirikokouksessa valittiin myös uusi hallitus SFP Helsingille. Hallitus toimintavuodelle 2026–2027 koostuu seuraavista jäsenistä:
Varsinaiset jäsenet:
- EiringJonas
- Hindsberg Carl-Johan
- Horsma Joakim
- Kartano Kristiina
- Kekäläinen Erica
- Langinauer Gabriela
- Råman Marit
- Malafronte Salvatore
- Ekstrand Agneta
- Höglund Lena
Varajäsenet:
- Öhman Pia
- Roberg Satu
- Pajasmaa Tomi
- Holmström Indár
- Karlsson Weckman Gunilla
- Seitsamo Alex
