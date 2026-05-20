Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Alexander Lång RKP:n Helsingin piirin uudeksi puheenjohtajaksi

20.5.2026 19:48:47 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

RKP Helsinki kokoontui keskiviikkona 20. toukokuuta runsaslukuiseen piirikokoukseen. Kokouksessa valittiin piirille uusi hallitus sekä täysin uusi puheenjohtajisto. Alexander Lång valittiin uudeksi piirin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Eloize Suhtala Uvalic ja Anton Pajoslahti.

– Tässä ei ole kyse yhdestä ihmisestä, vaan siitä, että rakennamme Helsingissä vahvempaa, avoimempaa ja rohkeampaa RKP:tä. Olen erittäin kiitollinen saamastani luottamuksesta ja valmis tarttumaan työhön heti, sanoo Alexander Lång.

– Helsinki tarvitsee RKP:n, joka näkyy, kuuluu ja pystyy vaikuttamaan. Nyt alkaa uusi vaihe, ja haluamme rakentaa sitä yhdessä jäsentemme, luottamushenkilöidemme ja helsinkiläisten kanssa kaikkialla kaupungissa, hän jatkaa.

Piirikokouksessa valittiin myös uusi hallitus SFP Helsingille. Hallitus toimintavuodelle 2026–2027 koostuu seuraavista jäsenistä:


Varsinaiset jäsenet:

  • EiringJonas
  • Hindsberg Carl-Johan
  • Horsma Joakim
  • Kartano Kristiina
  • Kekäläinen Erica
  • Langinauer Gabriela
  • Råman  Marit
  • Malafronte Salvatore
  • Ekstrand Agneta
  • Höglund Lena

Varajäsenet:

  • Öhman Pia
  • Roberg Satu
  • Pajasmaa Tomi
  • Holmström Indár
  • Karlsson Weckman Gunilla
  • Seitsamo Alex

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Ollikainen: Trygghet är inget statiskt tillstånd, utan den måste aktivt upprätthållas och anpassas till nya tider20.5.2026 18:58:14 EEST | Pressmeddelande

Mikko Ollikainen (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i responsdebatten om statsrådets redogörelse om inre säkerheten. I gruppanförandet betonade Ollikainen att även om Finland fortfarande är ett av världens tryggaste länder, så är trygghet inget statiskt tillstånd, utan den måste aktivt upprätthållas och anpassas till nya tider.

Ollikainen: Turvallisuus ei ole staattinen tila, vaan sitä on aktiivisesti ylläpidettävä ja mukautettava uusiin aikoihin20.5.2026 18:58:14 EEST | Tiedote

Mikko Ollikainen (RKP) piti tänään ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron vastinekeskustelussa Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta. Puheessaan Ollikainen korosti, että vaikka Suomi on yhä yksi maailman turvallisimmista maista, turvallisuus ei ole staattinen tila, vaan sitä on aktiivisesti ylläpidettävä ja mukautettava uusiin aikoihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye