Kotimainen jenkkifutiskausi käyntiin Ruudussa lauantaina
20.5.2026 20:52:29 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon kotimainen kesä käynnistyy Ruudussa lauantaina, kun miesten I-divisioona potkaisee kautensa käyntiin Pirkkalassa. Kesän aikana Ruudussa nähdään yhteensä 86 miesten ja naisten Vaahteraliigojen sekä miesten I-divisioonan ottelua.
Miesten Vaahteraliigan 47. kausi alkaa torstaina 4.6.2026. Kausi huipentuu lauantaina 12.9. Helsingin Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramalja XLVII -otteluun. Kaikki runkosarjaottelut, pudotuspelit ja loppuottelu nähdään suorina lähetyksinä Ruudussa. Lisäksi Vaahteramalja lähetetään suorana myös JIM-kanavalla.
Jokaisella liigaviikolla yksi kierroksen ottelu tarjoillaan laajalla studiotuotannolla, joka käynnistyy 30 minuuttia ennen ottelun alkua. Ennakkostudiot ovat mukana myös kaikissa pudotuspelien ratkaisuotteluissa sekä Vaahteramaljassa.
Myös Naisten Vaahteraliiga jatkuu Ruudussa kaudella 2026. Sarjan kaikki ottelut nähdään suorina lähetyksinä. Kausi huipentuu 15.8. Vantaan Myyrmäessä pelattavaan loppuotteluun, jossa ratkaistaan naisten amerikkalaisen jalkapallon 19. Suomen mestaruus.
Miesten I-divisioona ensimmäisenä
Jenkkifutiksen Ruutu-lähetysten kesäkauden avaa tulevana lauantaina miesten I-divisioona, jossa kuusi joukkuetta taistelee paikasta sarjan loppuotteluun Spagettimaljaan. Loppuottelu pelataan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ruutu näyttää kaikki sarjan ottelut alusta loppuun suorina lähetyksinä.
Vaahteraliiga tavoittaa tällä kaudella viikoittain myös yhdysvaltalaisyleisön. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton yhteistyökumppani PDF Sports näyttää jokaiselta kierrokselta yhden ottelun englanninkielisellä selostuksella varustettuna jälkilähetyksenä.
Ruutu on koko Suomen jenkkifutiskanava
Ruutu on vakiinnuttanut asemansa amerikkalaisen jalkapallon kotina Suomessa. Kesällä pelattavien kotimaisten huippusarjojen lisäksi palvelusta löytyvät myös NFL-ottelut syksyllä ja talvella. Lajin ystäviä palvelee lisäksi Suplassa kuunneltava Tailgate-podcast.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968Puh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Edward Vesterisen uran jatko ratkeaa alkavalla viikolla – NFL vai CFL?11.5.2026 00:13:22 EEST | Tiedote
Edward Vesterinen osallistui viikonloppuna Minnesota Vikingsin tulokasleirille tryout-pelaajana. Suomalainen puolustuslinjan jätti pääsi esittelemään taitojaan NFL-joukkueen valmennukselle Vikingsin harjoituskeskuksessa Minnesotan Eaganissa. Vesterinen palasi leiriltä kotiinsa Morgantowniin tyytyväisenä suorituksiinsa, mutta on edelleen ilman sopimustarjousta.
Edward Vesterinen antaa viikonloppuna näyttöjä Vikingsin tulokasleirillä8.5.2026 16:34:13 EEST | Tiedote
Suomen Edward Vesterinen osallistuu tänään Minnesotan Eaganissa käynnistyvälle NFL-joukkue Minnesota Vikingsin tulokasleirille. Kaksipäiväinen leiri tarjoaa Vesteriselle mahdollisuuden vakuuttaa Vikingsin valmennus ja taistella paikasta seuran 90 pelaajan harjoitusleirirosterissa.
Suomen Edward Vesterinen varattiin Kanadan CFL:n Global draftin neljäntenä pelaajana29.4.2026 20:49:58 EEST | Tiedote
Suomalaispuolustaja Edward Vesterinen on varattu Kanadan ammattilaisliiga Canadian Football League:n (CFL) kansainvälisten pelaajien draftissa neljäntenä pelaajana. Varausoikeuden käytti Winnipeg Blue Bombers ensimmäisellä kierroksella.
Niclas Carpelan Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi24.4.2026 19:58:35 EEST | Tiedote
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on valinnut Niclas Carpelanin Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Hän vastaa maajoukkueen urheilullisesta kokonaisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä.
Suomalainen Lotta Wulff loistaa Midland Universityn riveissä NAIA-lippupallossa14.4.2026 15:48:39 EEST | Artikkeli
Lotta Wulff on noussut freshman-kaudellaan USA:n Nebraskassa sijaitsevan Midland Universityn lippupallojoukkueen avaavaksi pelinrakentajaksi. 19-vuotias turkulainen on ottanut heti ison vastuun joukkueen hyökkäyksestä ja johtanut Warriorsin vahvaan kevätkauteen. Joukkueella on mahdollisuus yltää jopa USA:n mestaruusturnaukseen toukokuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme