Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Kotimainen jenkkifutiskausi käyntiin Ruudussa lauantaina

20.5.2026 20:52:29 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon kotimainen kesä käynnistyy Ruudussa lauantaina, kun miesten I-divisioona potkaisee kautensa käyntiin Pirkkalassa. Kesän aikana Ruudussa nähdään yhteensä 86 miesten ja naisten Vaahteraliigojen sekä miesten I-divisioonan ottelua.

Miesten I-divisioona avaa Ruudun jenkkifutiskesän Jari Turunen

Miesten Vaahteraliigan 47. kausi alkaa torstaina 4.6.2026. Kausi huipentuu lauantaina 12.9. Helsingin Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramalja XLVII -otteluun. Kaikki runkosarjaottelut, pudotuspelit ja loppuottelu nähdään suorina lähetyksinä Ruudussa. Lisäksi Vaahteramalja lähetetään suorana myös JIM-kanavalla.

Jokaisella liigaviikolla yksi kierroksen ottelu tarjoillaan laajalla studiotuotannolla, joka käynnistyy 30 minuuttia ennen ottelun alkua. Ennakkostudiot ovat mukana myös kaikissa pudotuspelien ratkaisuotteluissa sekä Vaahteramaljassa. 

Myös Naisten Vaahteraliiga jatkuu Ruudussa kaudella 2026. Sarjan kaikki ottelut nähdään suorina lähetyksinä. Kausi huipentuu 15.8. Vantaan Myyrmäessä pelattavaan loppuotteluun, jossa ratkaistaan naisten amerikkalaisen jalkapallon 19. Suomen mestaruus.

Jenkkifutiksen Ruutu-lähetysten kesäkauden avaa tulevana lauantaina miesten I-divisioona, jossa kuusi joukkuetta taistelee paikasta sarjan loppuotteluun Spagettimaljaan. Loppuottelu pelataan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ruutu näyttää kaikki sarjan ottelut alusta loppuun suorina lähetyksinä.

Vaahteraliiga tavoittaa tällä kaudella viikoittain myös yhdysvaltalaisyleisön. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton yhteistyökumppani PDF Sports näyttää jokaiselta kierrokselta yhden ottelun englanninkielisellä selostuksella varustettuna jälkilähetyksenä.

Ruutu on vakiinnuttanut asemansa amerikkalaisen jalkapallon kotina Suomessa. Kesällä pelattavien kotimaisten huippusarjojen lisäksi palvelusta löytyvät myös NFL-ottelut syksyllä ja talvella. Lajin ystäviä palvelee lisäksi Suplassa kuunneltava Tailgate-podcast.

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

