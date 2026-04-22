Vastavalmistuneiden kansainvälisten osaajien työllisyystilanne on heikentynyt
21.5.2026 08:07:00 EEST | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote
Vain noin puolella tekniikan alan yliopistoista 2025 valmistuneista kansainvälisistä osaajista oli työpaikka valmiina tai tiedossa valmistumishetkellä. Tilanteen parantamiseksi on kehitettävä sekä opiskelijoiden kielitaitoa että verkostoja, esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia tehdä diplomitöitä yrityksissä.
Vastavalmistuneiden kansainvälisten osaajien työllisyystilanne on heikentynyt 12 prosenttiyksikköä vuosien 2021–2025 välillä. Siinä missä vuonna 2025 suomalaisilla työ oli valmistumishetkellä olemassa tai tiedossa 77 prosentilla, kansainvälisillä osaajilla se oli vain 51 prosentilla. Tulos käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin ja yliopistojen yhteisestä Graduate Survey-tutkimuksesta, jossa selvitetään tekniikan alan vastavalmistuneiden kokemuksia opintoihin ja työelämään liittyen.
Ongelma koskettaa merkittävää määrää vastavalmistuneita tekniikan alan yliopistokoulutettuja osaajia, sillä kansainvälisten osuus vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä on yli neljäsosa. Esimerkiksi LUT-yliopistossa määrä on tätäkin suurempi.
– Merkittävät tekijät työllistymisen vaikeuden taustalla ovat kielitaito, verkostot sekä sopivien töiden puute, kertoo TEKin tutkija Virve Murto.
– Suomalaiset opiskelijat kerryttävät oman alansa työkokemusta opintojensa aikana huomattavasti enemmän kuin kansainväliset opiskelijat. Työssäkäynti taas kerryttää verkostoja, samoin kuin diplomityön tekeminen yritykseen. Näillä on datamme perusteella selvä positiivinen yhteys valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen, Murto sanoo.
Yli 60 prosentilla niistä kansainvälisistä vastavalmistuneista, jotka olivat tehneet diplomityönsä yritykseen, työ oli olemassa tai tiedossa valmistumishetkellä. Mikäli diplomityö oli tehty itsenäisesti, oli työ tiedossa tai olemassa 45 prosentilla. Suomalaisista opiskelijoista diplomityönsä johonkin yritykseen teki 64 prosenttia, kun kansainvälisillä luku jäi 30 prosenttiin.
– Isoista tekniikan alan yliopistoista työllistymistilanne on erityisen heikko LUT-yliopistosta valmistuneilla kansainvälisillä osaajilla. Heistä vain 43 prosentilla oli työ olemassa tai tiedossa valmistumishetkellä. Samaa ilmiötä ei ole LUTista valmistuneilla suomalaisilla, vaan he työllistyvät paremmin kuin muista isoista tekniikan alan yliopistoista valmistuneet, Murto huomauttaa.
Isoiksi tekniikan alan yliopistoiksi lasketaan tässä vertailussa Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja LUT-yliopisto. Aalto-yliopistosta ja Oulun yliopistosta valmistuneilla kansainvälisillä osaajilla työ oli olemassa tai tiedossa 57 prosentilla, Tampereen yliopistosta valmistuneilla 68 prosentilla.
Yliopistoissa on syytä keskittyä opiskelijoiden verkostojen kehittämiseen
TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela painottaa, että kesätöiden sekä diplomityö- ja gradupaikkojen tärkeys valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta on kiistatonta. Verkostojen merkitys korostuu erityisesti piilotyöpaikkojen löytämisessä ja saamisessa.
– Mikäli kansainvälisten vastavalmistuneiden työllistymistä ei saada kohennettua, menetämme valtavan määrän osaamista ja potentiaalia. Yliopistojen kannattaisi yhdessä yritysten kanssa auttaa opiskelijoitaan saamaan diplomityö- ja gradupaikkoja, sekä alasta riippuen myös harjoittelupaikkoja, Nokela sanoo.
Nokela nostaa esiin myös kielitaidon merkityksen ja korostaa, että kielen oppimisen mahdollisuudet eivät pääty siihen, kun yliopiston ovet laitetaan kiinni.
– Kahden vuoden pituisen maisteriohjelman aikana ei ehdi oppia työllistymisen kannalta riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Olisi tärkeää, että vastavalmistuneilla kansainvälisillä osaajilla olisi riittävä englannin kielen taito sekä kotimaisen kielen alkeet, joiden pohjalta kielen oppiminen voisi jatkua työpaikalla.
TEK Graduate Surveyssa kartoitetaan vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Kyselyn piirissä ovat tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.
Graduate Surveyn tuloksia käydään läpi 4.6. kello 9–10 järjestettävässä Tie auki työelämään: keinoja vastavalmistuneiden työllistymiseen -webinaarissa.
Yhteyshenkilöt
Juhani NokelaYhteiskuntasuhdejohtajaTekniikan akateemiset TEKPuh:0407547459juhani.nokela@tek.fi
Virve MurtoTutkijaTekniikan akateemiset TEKPuh:+358 9 2291 2235virve.murto@tek.fi
Tietoja julkaisijasta
Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja näiden alojen opiskelijoita. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Noin 80 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tekniikan akateemiset - TEK
Nämä nuoret edustavat Suomea Saksassa22.4.2026 16:36:43 EEST | Tiedote
Tekniikan akateemiset TEKin Kipinä-kilpailun voittajat suuntaavat syksyllä EU:n tiedekisaan.
TEKin viesti hallituksen kehysriiheen: Leikkaussakset, juustohöylät ja moottorisahat on pidettävä irti TKI-rahoituksesta17.4.2026 09:07:00 EEST | Tiedote
Suomen tulevan menestyksen kannalta on välttämätöntä, että hallitus pitää kiinni parlamentaarisesti sovitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien neljän prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta. Hallitus kokoontuu kehysriiheen 21.–22.4.
Sand som blir värme, bättre effekt i elmotorer, och teamanda över hela Finland – ITU-teknologipriserna 2026 avgjordes16.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Polar Night Energys sandbatteriteknik, ABB:s reluktansmotor och Sitowises Landskapsteam som verkar på åtta orter vann ITU-teknologipriserna som Teknikens akademiker TEK och Tekniska föreningen i Finland TFiF delar ut.
Sand-based thermal energy storage, ultra-efficient electric motors and nationwide team spirit – the winners of the 2026 ITU Technology Awards have been chosen16.4.2026 09:00:00 EEST | Press release
Polar Night Energy’s sand battery technology, ABB’s motor-drive package and Sitowise’s landscape architecture division that operates in eight locations across Finland have been chosen as the winners of this year’s ITU Technology Awards by Academic Engineers and Architects in Finland TEK and Tekniska Föreningen i Finland TFiF.
Hiekasta lämpöä, tehoa sähkömoottoreihin, tiimihenkeä läpi Suomen – ITU-teknologiapalkinnot 2026 ratkesivat16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Polar Night Energyn hiekka-akkuteknologia, ABB:n reluktanssimoottoriratkaisu ja Sitowisen kahdeksalla paikkakunnalla toimiva Maisema-tiimi voittivat Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin jakamat ITU-teknologiapalkinnot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme