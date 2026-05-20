Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.5.2026

KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA

23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa.

23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle.

00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä.

01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja huoltamorakennus kärsi tankkauslipan osalta vaurioita, rekka kärsi myös nupistaan vaurioita. Kuljettajalle lieviä vammoja, kyydissä olleelle toiselle henkilölle ei vammoja.

Pelastuslaitos tarkisti ja eristi alueen, huoltamon toimintaan tulee este, ennen kuin vahingot saadaan laajemmi ntutkittua.

02:20 rakennuspalo Jyväskylä. Edellisenä yönä Vanhatiellä palanut rakennus oli savuttanut uudestaan. Rauniot kasteltiin perusteellisesti.

02:44 rakennuspalo Jyväskylä. Vapaaherrantiellä toimivassa eläinsairaalassa haistettu tiloissa savun käryä. Pelastuslaitoksen tiedustelulla ei paloon viittaavaa havaittu.