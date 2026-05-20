21.5.2026 06:15:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA
23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa.
23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle.
00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä.
01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja huoltamorakennus kärsi tankkauslipan osalta vaurioita, rekka kärsi myös nupistaan vaurioita. Kuljettajalle lieviä vammoja, kyydissä olleelle toiselle henkilölle ei vammoja.
Pelastuslaitos tarkisti ja eristi alueen, huoltamon toimintaan tulee este, ennen kuin vahingot saadaan laajemmi ntutkittua.
02:20 rakennuspalo Jyväskylä. Edellisenä yönä Vanhatiellä palanut rakennus oli savuttanut uudestaan. Rauniot kasteltiin perusteellisesti.
02:44 rakennuspalo Jyväskylä. Vapaaherrantiellä toimivassa eläinsairaalassa haistettu tiloissa savun käryä. Pelastuslaitoksen tiedustelulla ei paloon viittaavaa havaittu.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 20.5.2026 kokouksesta20.5.2026 20:22:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti. Pykälässä 35 Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2026 alkaen lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun, mutta suoritetussa äänestyksessä asian käsittely jatkui äänin 5–4, eikä asiaa palautettu valmisteluun. Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2026 alkaen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 20.5.2026 kokouksesta20.5.2026 15:05:03 EEST | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 20.5.2026.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.5.2026 07:10:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.5.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Kutusalmentie, Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Viitasaaren Kutusalmentielle varttia vaille kuusi keskiviikkoaamuna. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen kesämökkirakennus oli täyden palon vaiheessa. Kohteessa on viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustyöt tulevat kestämään arvioilta iltapäivään asti. Lisätietoja: klo 7:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.5.2026 06:10:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 20.5.2026 Keskisuuri rakennuspalo, Vanhatie, Jyväskylä Jyväskylän Vanhatiellä sammutustyöt tulevat jatkumaan pitkälle aamuun. Kyseessä neljän asunnon rintamamiestalotyyppinen noin 250 neliöinen rakennus. Kaikki neljä asukasta pääsivät itse poistumaan rakennuksesta ja ensihoito tarkasti heidät paikan päällä. Syttymissyytä selvitetään yhdessä poliisin kanssa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.5.2026 03:54:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.5.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä. Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
