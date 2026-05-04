Hyviä uutisia ravintola-alalta: alan ykköset yhdistävät voimansa suomalaisen ravintolakulttuurin puolesta

Ravintola-ala on kohdannut viime vuosina poikkeuksellisen paljon haasteita, mutta S-ryhmässä ja Kokkimaajoukkueessa uskotaan alan tulevaisuuteen.

– Suomessa on rikas ravintolatarjonta, maailmanluokan osaamista ja kiinnostava ruokakulttuuri, jota haluamme viedä eteenpäin. Yhteistyö tähtää siihen, että kotimaiset raaka-aineet ja huippuosaaminen näkyvät ja kuuluvat aiempaa vahvemmin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, S-ryhmän vt. matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Visa Jaatinen kuvaa.

Yhteistyön ensimmäisen vuoden aikana vahvistetaan suomalaisen ruoka- ja ravintola-alan roolia matkailun vetovoimatekijänä sekä kansallisena ylpeydenaiheena. Yksi näkyvimmistä teoista on Suomen Kokkimaajoukkueen suunnittelema menu, jossa alan parhaat osaajat kiteyttävät maut ja tarinat pääkaupungista, Järvisuomesta, rannikkoseudulta ja Lapista yhdeksi ajassa kiinni olevaksi makuelämykseksi.

Menun suunnittelu on juuri käynnistynyt ja tavoitteena on saada se tarjolle kymmeniin S-ryhmän ravintoloihin syksyn aikana.

– On kutkuttavaa päästä luomaan menu, joka tuo lautaselle suomalaisuuden sielun. Kokkimaajoukkueessa ruoka on intohimomme ja sitä samaa paloa on S-ryhmän ravintoloiden ruokakehittäjissä, Suomen Kokkimaajoukkueen johtaja Katja Tuomainen sanoo.

Inspiraatiota koko alalle

Yhteistyön pitkäjänteinen tavoite on inspiroida niin S-ryhmän kuin koko ravintola-alan ammattilaisia. Katja Tuomainen näkeekin yhteistyön merkittävänä askeleena koko alan kannalta:

– Meillä on nyt aito mahdollisuus viedä suomalaista keittiöosaamista entistä laajemmalle yleisölle ja olla mukana kehittämässä alan tulevaisuutta yhdessä suuren ja vaikuttavan toimijan kanssa, Katja toteaa.

S-ryhmän Jaatisen mukaan ravintolakulttuuri on yhä tärkeämpi osa matkailun vetovoimaa, kaupunkikulttuuria ja suomalaista identiteettiä. Yhteistyössä ruoka nähdäänkin laajempana ilmiönä kuin vain annoksina lautasella: siihen kytkeytyvät tarinat, tekijät, osaaminen ja elämyksellisyys.

– Suomalaisessa ravintola-alassa on valtavasti osaamista ja potentiaalia. Nyt haluamme tehdä siitä näkyvämpää ja merkityksellisempää, ja tuoda alalle positiivista tulevaisuususkoa, Jaatinen sanoo.