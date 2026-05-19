Kantatien 78 ja Porokadun liittymän liikennejärjestelyjä parannetaan Rovaniemellä
21.5.2026 08:21:04 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Rovaniemellä parannetaan kantatien 78 ja Porokadun liittymäjärjestelyjä tulevana kesänä. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta kantatie 78 ja Porokadun liittymässä.
Kantatie 78–Porokadun liittymä on nykyisellään nelihaarainen liittymä. Urakassa liittymä muutetaan asemakaavan mukaiseksi, jolloin yhteys Poropolulle katkaistaan. Lisäksi kantatielle 78 rakennetaan väistötila etelän eli Ranuan suuntaan ajaville Porokadun liittymän kohdalle ja melukaide tien itäpuolelle. Urakkaan kuuluu myös Rovaniemen kaupungin katujen parannustöitä sekä Napapiirin Vesi Oy:n vesihuoltotöitä.
Urakan rakennustöiden aikana Porokadun liittymä on suljettuna ajoneuvoliikenteeltä 1.6.–31.7.2026. Kevyen liikenteen alikulku on pois käytöstä osan rakennustöiden ajasta, mutta alikulkua ei kuitenkaan suljeta ennen koulujen päättymistä. Kevyen liikenteen reittimuutokset elävät urakan aikana.
Rovaniemen kaupunki on tehnyt joukkoliikenteen kesäaikatauluille uudet reititykset Porokadun osalta. Lisätietoa kesäajan uudelleen reitityksistä (linkkari.fi).
Urakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy ja rakennustyöt alkavat 25.5.2026. Hankkeen rakennuttajana toimii Lapin elinvoimakeskus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Tulvahuiput ovat käynnissä parhaillaan Ounasjoella ja Kemijoella – Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuiput luvassa viikon vaihteessa19.5.2026 13:23:45 EEST | Tiedote
Ounasjoen alaosalla ja Kemijoen yläosalla virtaama on nyt huipussaan. Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippua ennustetaan viikon vaihteeseen. Tenojoella ja Ivalojoella tulvahuippu on jo ohitettu. Tulvat ovat jäämässä kaikilla vesistöillä pieniksi.
Valtatien 21 tievalaistusta uusitaan Armassaaren ja Juoksengin kohdalla Ylitorniolla ja Pellossa19.5.2026 09:53:28 EEST | Tiedote
Lapin tievalaistusurakassa uusitaan valtatie 21:n tievalaistusta Armassaaren ja Juoksengin kylien kohdalla Ylitorniolla ja Pellossa. Työt alkavat toukokuussa 2026 ja valmistuvat syksyn 2026 aikana. Urakka voi aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle työvaiheiden aikana.
Suojateitä poistetaan Lapissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi18.5.2026 10:12:28 EEST | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus jatkaa ohjeiden vastaisten suojateiden poistamista maantieverkolla kesän 2026 aikana. Toimenpiteitä kohdistetaan 58 suojatielle, jotka eivät täytä Väyläviraston ohjeita. Näistä 37 poistetaan tiemerkintäurakan yhteydessä ja 21 kohteessa lasketaan nopeusrajoitusta.
Perinnemaisemien hoitosopimusten korvaukset nousevat tänä vuonna15.5.2026 09:44:59 EEST | Tiedote
Perinnemaisemien hoitosopimusten korotuksen tavoitteena on nostaa tuki vastaamaan paremmin vaadittavien toimenpiteiden kustannuksia ja saada siten lisää perinnebiotooppeja Suomeen. Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon voi hakea tukea myös Helmi-ohjelmasta.
Torneå bro stängs för trafik den 9 juni 2026 klockan 6.00 och öppnas igen för trafik den 12 juni 2026 klockan 6.0013.5.2026 09:16:23 EEST | Pressmeddelande
Bron över Torne älv på riksväg 29 (E4) i Torneå stängs helt för trafik under gjutningen av däckkonstruktionen 9–12.6.2026. Orsaken till trafikavbrottet är utrymmesbehovet för utrustningen för gjutningen av betong, tryggandet av härdningen av betongen samt trafik- och arbetssäkerheten. Trafiken dirigeras till omvägar under avbrottet. Avbrottet orsakar betydande olägenheter för väganvändarna och i synnerhet för den tunga trafiken.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme