Kasvukeskukset tarvitsevat lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Haluamme avata keskustelua siitä, miten luodaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista asuntopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä kunnallisten vuokratalojen rooli tunnetaan julkisuudessa liian kapeasti.

Kasvukeskusten yritykset ja julkiset palvelut tarvitsevat henkilöstöä, ja ihmiset tarvitsevat asuntoja järkevällä etäisyydellä työpaikoista. Erityisesti yksityisissä palveluyrityksissä ja hoivasektorilla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus on työntekijöille välttämätöntä.

Tuotamme kestävää kohtuuhintaista asumista, joka on kotimaisesti omistettua ja siksi kannattavaa yhteiskunnalle.

Esittelemme tilaisuudessa kolme uutta vuokrataloa 24 tuntia ennen kuin asukkaat muuttavat sisään.

Ne osoittavat, miten vuokra-asunnot ovat kilpailukykyisiä myös asumisen väljyyden ja rakentamisen laadun suhteen. Jokainen vuokra-asunto rakennetaan vallitsevien rakentamismääräysten mukaisesti, ja niitä ylläpidetään ja huolletaan vastuullisesti. Aikalaisiinsa nähden ne kestävät vertailun.

Paikka: Gräsanportti 2, Espoo (pysäköinti talon autohallissa)

OHJELMA 13.00–14.30

12.45–13.00

Kevyt lounastarjoilu

Kevyt lounastarjoilu 13.00–13.20

Miksi kasvukeskukset tarvitsevat lisää, eivät vähemmän, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

toimitusjohtaja Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy

Miksi kasvukeskukset tarvitsevat lisää, eivät vähemmän, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja toimitusjohtaja Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy 13.25–13.40

Mitä olen oppinut tuhansien kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelusta

arkkitehti, hallituksen puheenjohtaja Veikko Mäkipaja, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

Mitä olen oppinut tuhansien kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelusta arkkitehti, hallituksen puheenjohtaja Veikko Mäkipaja, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 13.45–13.55

Keille nämä kodit menevät — mitä Gräsanportin 2 hakijatieto kertoo

Kimmo Rintala, Espoon Asunnot Oy

Keille nämä kodit menevät — mitä Gräsanportin 2 hakijatieto kertoo Kimmo Rintala, Espoon Asunnot Oy 14.00–14.30

Faktat kohteesta ja opastettu kierros asuntoihin sekä yleisiin tiloihin

(lyhyet kysymystuokiot puheenvuorojen jälkeen)

Paikalla ovat myös urakoitsija Peabin toimitusjohtaja Marko Rinkinen ja asuntorakentamisen yksikönjohtaja Petri Salonen.

Tervetuloa!

ESPOON ASUNNOT OY

Ilmoittaudu tapahtumaan tai pyydä lisätietoja:

viestintäpäällikkö Hanna-Maija Loikkanen, 0400 387384, hanna-maija.loikkanen@espoonasunnot.fi