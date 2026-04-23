Espoon Asunnot Oy

Kasvukeskukset tarvitsevat lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

21.5.2026 10:05:06 EEST | Espoon Asunnot Oy | Kutsu

Jaa

Espoon Asunnot ottaa kantaa: kasvukeskukset tarvitsevat lisää, eivät vähemmän, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yhtiö esittelee 26.5. Olarissa valmistuvan Gräsanportti 2:n ja avaa keskustelua tuetun vuokra-asumisen tulevaisuudesta.

Kerrostalo talvimaisemassa. Rakenteilla oleva rakennus Gräsanportti 2 Espoon Olarissa.
Gräsanportti 2 valmistuu Espoon Olariin toukokuun 2026 lopussa. Visign

Haluamme avata keskustelua siitä, miten luodaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista asuntopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä kunnallisten vuokratalojen rooli tunnetaan julkisuudessa liian kapeasti.

Kasvukeskusten yritykset ja julkiset palvelut tarvitsevat henkilöstöä, ja ihmiset tarvitsevat asuntoja järkevällä etäisyydellä työpaikoista. Erityisesti yksityisissä palveluyrityksissä ja hoivasektorilla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus on työntekijöille välttämätöntä.

Tuotamme kestävää kohtuuhintaista asumista, joka on kotimaisesti omistettua ja siksi kannattavaa yhteiskunnalle.

Esittelemme tilaisuudessa kolme uutta vuokrataloa 24 tuntia ennen kuin asukkaat muuttavat sisään.

Ne osoittavat, miten vuokra-asunnot ovat kilpailukykyisiä myös asumisen väljyyden ja rakentamisen laadun suhteen. Jokainen vuokra-asunto rakennetaan vallitsevien rakentamismääräysten mukaisesti, ja niitä ylläpidetään ja huolletaan vastuullisesti. Aikalaisiinsa nähden ne kestävät vertailun.

Paikka: Gräsanportti 2, Espoo (pysäköinti talon autohallissa)

OHJELMA 13.00–14.30

  • 12.45–13.00  
    Kevyt lounastarjoilu
  • 13.00–13.20  
    Miksi kasvukeskukset tarvitsevat lisää, eivät vähemmän, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
    toimitusjohtaja Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy
  • 13.25–13.40 
    Mitä olen oppinut tuhansien kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelusta
    arkkitehti, hallituksen puheenjohtaja Veikko Mäkipaja, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
  • 13.45–13.55  
    Keille nämä kodit menevät — mitä Gräsanportin 2 hakijatieto kertoo
    Kimmo Rintala, Espoon Asunnot Oy
  • 14.00–14.30  
    Faktat kohteesta ja opastettu kierros asuntoihin sekä yleisiin tiloihin

(lyhyet kysymystuokiot puheenvuorojen jälkeen)

Paikalla ovat myös urakoitsija Peabin toimitusjohtaja Marko Rinkinen ja asuntorakentamisen yksikönjohtaja Petri Salonen.

Tervetuloa!

ESPOON ASUNNOT OY

Ilmoittaudu tapahtumaan tai pyydä lisätietoja:

viestintäpäällikkö Hanna-Maija Loikkanen, 0400 387384, hanna-maija.loikkanen@espoonasunnot.fi

Avainsanat

kasvukeskuksetkohtuuhintaisetvuokra-asunnotespooasuntopolitiikkakutsu

Yhteyshenkilöt

Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö ja Espoon suurin vuokranantaja. Sillä on eri puolilla kaupunkia yli 17 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 175,4 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.espoonasunnot.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon Asunnot Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye