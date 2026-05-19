Tutkimus teki näkyväksi lasten tavat surra
21.5.2026 09:18:42 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Lasten ja nuorten suru on monimuotoista ja sosiaalista. Äskettäin päättynyt akatemiatutkijahanke avaa uuden näkökulman sosiaalityön tutkimukseen ja käytäntöihin. Tutkijat toivovat, että ammattilaiset pysähtyisivät lapsen kokemuksen äärelle ja tunnistaisivat tunteita, jotka eivät aina näy päällepäin.
Suru ilmenee tutkimuksen mukaan lapsilla ja nuorilla laajasti. Kyse ei ole vain kuolemantapauksista, vaan surua aiheuttavat esimerkiksi ystävyyksien päättyminen, riidat, kiusaaminen, sairaus, lemmikin menetys ja vanhempien ero.
Lapset ja nuoret pääsivät surusta itse ääneen haastatteluissa, mitä täydensivät tutkimuksessa laaditut verkosto- ja surukartat.
Kansainvälisessä tutkimushankkeessa tarkasteltiin tuoreella tavalla surua lasten, nuorten ja sosiaalialan ammattilaisten näkökulmista Suomessa ja Espanjassa.
Surua käsiteltiin sosiaalisena ja relationaalisena tunteena, joka on samalla henkilökohtaista. Esimerkiksi aiheet, tavat tuntea ja ilmaista surua muodostuvat ja muokkautuvat usein suhteissa muihin ihmisiin.
Läheissuhteilla monta roolia surussa
Lapset kertoivat surusta monin tavoin ja vivahteikkaasti. He sanoivat usein surun kietoutuvan muihin tunteisiin, kuten ikävään, vihaisuuteen ja ärtymykseen. Surureaktioina he kertoivat itkettämistä, unettomuutta ja ruokahaluttomuutta.
Suruun liittyy tutkimuksen mukaan erilaisia tunnesääntöjä. Lapset esimerkiksi arvioivat, missä ja keiden seurassa voi itkeä tai muutoin ilmaista surua. Tunnesääntöihin yhdistyvät rituaalit näkyivät etenkin lasten kertoessa hautajaisista, jotka ovat keskeinen yhteisöllinen sururituaali yhteiskunnassamme.
– Lasten kokemukset valottivat perhe- ja läheissuhteiden kaksijakoista luonnetta. Ne voivat olla sekä avun ja tuen lähde että surun aiheuttaja, kertoo yliopistonlehtori Henna Pirskanen Tampereen yliopistosta.
Pirskanen johti hanketta Suomen Akatemian akatemiatutkijana.
Perheen lisäksi lapsen lähellä on sukulaisia, ystäviä, luokkakavereita ja tärkeitä aikuisia, jotka eivät ole biologista sukua. Toisaalta lasten täyttämät surukartat paljastavat, että apua ja tukea saadaan etenkin vanhemmilta. Osa lapsista kuitenkin koki, ettei heillä ole ketään apuna surussa.
– Lapset tarvitsevat aikuisia ja sosiaalista tukea käsitelläkseen surua. Tutkimuslöydös on tärkeä, kun mietitään palvelujärjestelmän mahdollisuuksia auttaa surevia lapsia ja nuoria, Pirskanen toteaa.
Suru saattaa jäädä huomaamatta palveluissa – suhdeperustainen työote avuksi
Tutkija Paula Vainikka korostaa lapsen tunnetta tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Silloin syntyy luottamus, joka toimii kaiken tuen perustana.
– Lapsen suru ei ole ongelma, joka pitää ratkaista, vaan kokemus, joka pitää kohdata, Vainikka tiivistää.
Tutkimus tuo esiin, miten lasten suru ja muut vaikeat tunteet jäävät palvelujärjestelmässä usein huomaamatta, vaikka ne ovat keskeinen osa lapsen kokemusta ja hyvinvointia.
– Lapsi ei välttämättä sanoita tunteitaan aikuisen odottamalla tavalla, mutta hän kertoo kyllä – eleissä, hiljaisuudessa, sivulauseissa ja arjen pienissä hetkissä, muistuttaa Vainikka.
Olisi tärkeää, että ammattilaiset kiireestä huolimatta pysähtyisivät lapsen kokemuksen äärelle ja tunnistaisivat tunteita, jotka eivät aina näy päällepäin. Luonnollisesti se vaatii tilaa, aikaa ja ennen kaikkea herkkyyttä kohdata lapsi hänen omilla ehdoillaan.
Tutkijat ehdottavat siirtymää kohti suhdeperustaista työotetta, jossa huomioidaan lapsen tunteiden ja arjen suhteiden väliset riippuvuudet.
– Muutos ei vaadi vain uusia toimintamalleja, vaan myös työskentelytapojen on muututtava. Tarvitaan rohkeutta olla läsnä, kuulla ja kannatella surua lapsen rinnalla myös silloin, kun tunteet ovat vaikeita, Vainikka vetoaa.
Tutkimushanketta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Alli Paasikiven säätiö.
Tiedote perustuu julkaistuihin tutkimusartikkeleihin:
Pirskanen, Henna (2024), Children's grief maps—Capturing children's grief and sorrow in family and close relationships. Children & Society 38, 1059–1075.
Pirskanen, Henna (2024), Lasten surukokemukset – relationaalinen näkökulma kärsimykseen. Teoksessa Pekka Kuusela, Henna Pirskanen & Mikko Saastamoinen (toim.) Kärsimys elämänkulussa. Sosiokulttuurinen näkökulma Helsinki: Gaudeamus, 74–95.
Vainikka, P. (2025),iFinnish social work professionals’ interpretations of children’s sorrow in client encounters. Nordic Social Work Research, 1–14.
Vainikka, P. (2025), Suhteissa rakentuva lapsen suru: Lapsen suruun liittyvän tiedon muotoutuminen sosiaalialan ammattilaisten työssä. Janus 33(4), 364–385.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa:
Henna Pirskanen
henna.pirskanen@tuni.fi
050 479 8193
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Syvätason uskomuksilla on väliä – kasvun ajattelutavasta apua opettajien ja oppilaiden tukemiseen19.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat, joilla oli vahvempi kasvun ajattelutapa, sitoutuivat enemmän yhdenvertaisuuteen ja suhtautuivat innostuneemmin moninaisten ryhmien opettamiseen.
Uusi MilVerse4MDO-tutkimushanke kehittää Suomen puolustusekosysteemiä – ratkaisuja moderniin sodankäyntiin18.5.2026 14:33:30 EEST | Tiedote
MilVerse4MDO-projektin tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja modernin sodankäynnin tarpeisiin. Kolmivuotisen Business Finland -rahoitteisen tutkimus- ja kehityshankkeen budjetti on yli 13 miljoonaa euroa.
Asiantuntijoita kuormittavat digitaalisen vuorovaikutuksen suuri määrä ja heikko laatu – työhyvinvointia edistävät selkeät käytännöt18.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksen mukaan asiantuntijatyön digitaalisesta vuorovaikutuksesta johtuvaa kuormitusta ei voida keventää pelkästään viestinnän määrää vähentämällä. Työhyvinvointia lisäävät esimerkiksi organisaation tuki, selkeät viestintäkäytännöt ja vuorovaikutuksen laadun kehittäminen.
3D‑tulostettu implantti voi mullistaa luuvaurioiden hoidon18.5.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uraauurtavan 3D‑tulostetun keraamisen implanttimateriaalin, joka jäljittelee erittäin tarkasti ihmisen luonnollista luuta. Uusi teknologia vauhdittaa luukudoksen uusiutumista tukevien yksilöllisten menetelmien kehittämistä ja voi edistää luuvaurioiden tehokkaampaa ja paremmin saatavilla olevaa hoitoa.
Voiko aivoverenvuodon ennustaa etukäteen? – Kehitteillä keino estää äkillisiä kuolemia11.5.2026 09:40:00 EEST | Tiedote
Kaikkia aneurysmia ei pitäisi leikata ja osa pitäisi hoitaa ajoissa. Mutta mistä tietää, kumpi ratkaisu on kussakin tilanteessa oikea? Tekoäly voi auttaa tekemään päätöksen ja välttämään turhat leikkaukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme