Merellinen Helsinki -viikonloppu 5.–7.6. avaa kesän - mukana ennätysmäärä tapahtumia
22.5.2026 07:55:22 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Viikonloppuna 5.–7.6. Helsingin merelliset toimijat kutsuvat tutustumaan kaupungin merellisiin kohteisiin ja palveluihin. Tapahtuman aikana voi muun muassa risteillä edullisesti Helsingin saaristossa, saunoa meren äärellä, tutustua 1400-luvun merikarttoihin, kokeilla melontaa tai herkutella haukipizzalla.
Merellinen Helsinki -tapahtumakokonaisuus järjestetään nyt neljättä kertaa, ja tarjonta on laajentunut entisestään niin vesiliikenteen kuin ulkoilun, kulttuurin ja ruokatarjonnankin suhteen.
”Teemaviikonlopun ohjelma kuvastaa täydellisesti merellisen Helsingin koko kesän tarjontaa eli monipuolinen kattaus tekemistä ja elämyksiä saarilla ja rannoilla, ilmaista ja maksullista,” kertoo erityissuunnittelija Minttu Perttula Helsingin liikuntapalveluista.
Tapahtumia on viikonlopun aikana niin mantereella, saarissa kuin vesilläkin. Erilaista ohjelmaa löytyy rantojen ja alusten lisäksi Suomenlinnasta, Vallisaaresta, Harakan saarelta, Pihlajasaaresta, Malkasaaresta, Vartiosaaresta, Mustasaaresta ja Läntiseltä Neitsytsaarelta. Tapahtuman uusilla verkkosivuilla hel.fi/merellinenhelsinki ohjelmaan voi tutustua kätevässä karttanäkymässä.
Tapahtumaviikonlopun tähtiä ovat merelliset yrittäjät ja muut toimijat, jotka ovat innolla lähteneet järjestelyihin mukaan. Mukana on viitisenkymmentä tapahtumajärjestäjää ja ohjelmassa on sekä maksuttomia että maksullisia aktiviteetteja. Maksuttomia tapahtumia ovat esimerkiksi Pihlajasaaren vesiliikenne, uimarannalla vieraileva kirjastoauto ja ulkokuntosaliopastukset meren äärellä.
Lauttasaari saa vesiliikennepysäkin
Viikonlopun aikana juhlistetaan Lauttasaaressa Läntisen saaristoreitin uutta pysäkkiä, joka mahdollistuu osana kaupungin osallistuvaa budjetointia, OmaStadia. Tiettävästi säännöllistä vesiliikenneyhteyttä Lauttasaareen ei ole juuri ollut Lauttasaaren sillan valmistumisen jälkeen, joten vesiliikenne palaa Lauttasaaren noin 90 vuoden tauon jälkeen.
Lisäksi viikonlopun aikana luvassa on monenlaisia teemaristeilyjä, kuten kanava- ja siipirataslaivaristeilyjä. Jos vesille lähtö ei houkuttele, voi Pohjoisrannan laiturissa tutustua niin 100-vuotiaaseen kuunariin kuin moderniin luksusjahtiinkin.
Kulttuuria, lajikokeiluja ja luontoretkiä
Tapahtuma tarjoaa runsaasti merellisiä lajikokeiluja ja -esittelyjä, kuten melontaa, purjelautailua sekä pelastuspukukelluntaa. Näyttävät foil-lajit pumpfoil, scootfoil, windfoil, SUP-foil ja downwind-foil ovat viikonlopun aikana esittelyssä Lauttasaaressa.
Suomenlinnan museoiden yhteistä museopäivää vietetään vuosittain Kustaan päivänä. Saaren museot ovat lauantaina 6.6. avoinna klo 11–20, ja niihin on vapaa pääsy. Esimerkiksi Ehrensvärd-museossa voi tutustua merikarttoihin, joista vanhimmat ovat 1400-luvulta. Sotamuseossa ja sukellusvene Vesikossa on opastettuja kierroksia ja lisäksi Suomenlinnassa kiertelee päivän kunniaksi historiallisia vieraita, kuten Kuningas Kustaa III. Myös Suomenlinnan ravintoloissa on tapahtumia ja tarjouksia koko viikonlopun ajan.
Harakassa voi tutustua saarella työskentelevien taiteilijoiden näyttelyihin ja osallistua opastetuille saarikierroksille.
Useat merelliset ravintolayrittäjät tarjoavat viikonlopun aikana erikoisuuksia, kuten Merirosvon karaokea ja haukipizzaa. Vallisaaressa vietetään kesäkauden avajaisia viinitastingin ja artistivieraiden kera.
Pihlajasaari kutsuu nauttimaan saaristotunnelmasta
Pihlajasaareen on maksuton vesibussiyhteys koko viikonlopun ajan 5.–7.6. Saaressa voi muun muassa saunoa arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelemassa Aalto-saunassa, osallistua opastetulle luontoretkelle ja nauttia lohikeittoa.
Merellinen Helsinki -viikonlopun koko ohjelmatarjonta ja tarjoukset löytyvät osoitteesta hel.fi/merellinenhelsinki.
Yhteyshenkilöt
Minttu PerttulaErityissuunnittelijaHelsingfors stad kultur och fritidssektorn, idrottstjänsternaPuh:+358 401 831552minttu.perttula@hel.fi
Kati HurmeViestintäsuunnittelijaHelsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:+358 40 620 4092kati.hurme@hel.fi

Rekordmånga evenemang i Det havsnära Helsingfors 5–7.622.5.2026 07:51:50 EEST | Pressmeddelande
Under veckoslutet 5–7.6 lockar evenemanget Det havsnära Helsingfors besökare med rekordmånga evenemang, hela 50 arrangörer deltar. Vad sägs om att kryssa i Helsingfors skärgård för en billig peng? Eller vill du kanske bada bastu vid havet? Lockas du av sjökort från 1400-talet, av att testa paddling och foiling eller kalasa på gäddpizza?
