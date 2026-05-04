KUTSU: Planin nuoret järjestävät Menkkamarssin Helsingissä to 28.5. klo 15 alkaen

Kolmatta kertaa järjestettävä Planin menkkamarssi alkaa Eduskuntatalolta, jossa Planin nuoret tapaavat kansanedustajia. Marssin aluksi opetusministeri Anders Adlercreutz vastaanottaa nuorten vetoomuksen ja pitää puheenvuoron. Lisäksi puheenvuoron pitää vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén. Marssi lähtee klo 16 kohti Senaatintoria.

Nuoret vievät seuraavat viestit päättäjille:

Kuukautistieto kuuluu kaikille. Kaikilla tytöillä ei ole kuukautisia, eivätkä kaikki menstruoivat ole tyttöjä. Jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada oikeaa tietoa kuukautisista koulussa. Oikea tieto auttaa vähentämään häpeää ja lisäämään faktapohjaista keskustelua kuukautisista. Menkat koskevat kaikkia!

Kuukautiset eivät saa estää koulunkäyntiä. Monissa maissa tytöillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan kuukautisten aikana. Kehitysyhteistyö mahdollistaa paremman sanitaation, kuukautissuojien saatavuuden ja tyttöjen koulunkäynnin. Suomen pitää vahvistaa tukeaan tyttöjen ja naisten oikeuksille kehitysyhteistyön rahoituksen vähentyessä.

Kuukautistabut on rikottava. Jopa 74 % naisista ja tytöistä Suomessa on kokenut häpeää kuukautisten takia (Plan 2024). Menkoista pitää pystyä puhumaan avoimesti eikä niitä tarvitse hävetä, sillä ne ovat täysin normaali asia. Haitalliset asenteet kuukautisia kohtaan muuttuvat, kun vähättely loppuu. Menkkamarssi järjestetään kansainvälisenä kuukautispäivänä. Joka kuukausi 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset. Silti tässäkin kuussa kuukautissyrjintä ja kuukautisiin liittyvät stigmat rajoittavat tyttöjen elämää ympäri maailmaa. Ne aiheuttavat häpäisyä, eristämistä ja ahdistelua sekä estävät tyttöjä käymästä koulua.

Yhdessä nuorten kanssa Plan nostaa esiin kuukautissyrjinnän ja -köyhyyden vaikutuksia ja vaatii kaikille tasa-arvoista kohtelua kuun jokaisena päivänä.

