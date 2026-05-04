KUTSU: Planin nuoret järjestävät Menkkamarssin Helsingissä to 28.5. klo 15 alkaen
21.5.2026 09:36:40 EEST | Plan International | Kutsu
Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lastenhallitus järjestää Menkkamarssin Helsingissä torstaina 28.5. klo 15 alkaen ja haluavat kutsua median edustajat paikalle. Marssilla nuoret haluavat rikkoa kuukautistabuja.
Kolmatta kertaa järjestettävä Planin menkkamarssi alkaa Eduskuntatalolta, jossa Planin nuoret tapaavat kansanedustajia. Marssin aluksi opetusministeri Anders Adlercreutz vastaanottaa nuorten vetoomuksen ja pitää puheenvuoron. Lisäksi puheenvuoron pitää vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén. Marssi lähtee klo 16 kohti Senaatintoria.
Nuoret vievät seuraavat viestit päättäjille:
- Kuukautistieto kuuluu kaikille. Kaikilla tytöillä ei ole kuukautisia, eivätkä kaikki menstruoivat ole tyttöjä. Jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada oikeaa tietoa kuukautisista koulussa. Oikea tieto auttaa vähentämään häpeää ja lisäämään faktapohjaista keskustelua kuukautisista. Menkat koskevat kaikkia!
- Kuukautistuotteet saataville julkisiin tiloihin. Kuukautistuotteet ovat välttämättömiä terveyden ja hygienian kannalta. Silti joka kolmas tinkii kuukautissuojien laadusta ja käyttää suojia suositusaikaa pidempään (Plan 2023). Vaadimme maksuttomia kuukautissuojia julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja nuorisotiloihin.
- Kuukautiset eivät saa estää koulunkäyntiä. Monissa maissa tytöillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan kuukautisten aikana. Kehitysyhteistyö mahdollistaa paremman sanitaation, kuukautissuojien saatavuuden ja tyttöjen koulunkäynnin. Suomen pitää vahvistaa tukeaan tyttöjen ja naisten oikeuksille kehitysyhteistyön rahoituksen vähentyessä.
- Kuukautistabut on rikottava. Jopa 74 % naisista ja tytöistä Suomessa on kokenut häpeää kuukautisten takia (Plan 2024). Menkoista pitää pystyä puhumaan avoimesti eikä niitä tarvitse hävetä, sillä ne ovat täysin normaali asia. Haitalliset asenteet kuukautisia kohtaan muuttuvat, kun vähättely loppuu.
- Menkkamarssi järjestetään kansainvälisenä kuukautispäivänä. Joka kuukausi 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset. Silti tässäkin kuussa kuukautissyrjintä ja kuukautisiin liittyvät stigmat rajoittavat tyttöjen elämää ympäri maailmaa. Ne aiheuttavat häpäisyä, eristämistä ja ahdistelua sekä estävät tyttöjä käymästä koulua.
Yhdessä nuorten kanssa Plan nostaa esiin kuukautissyrjinnän ja -köyhyyden vaikutuksia ja vaatii kaikille tasa-arvoista kohtelua kuun jokaisena päivänä.
Haastateltavia medialle:
- Planin lastenhallituksen nuoret voivat kertoa, miten kuukautiset ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä ja miksi he järjestävät menkkamarssin.
- Planin seksuaali- ja lisääntymisterveyden erityisasiantuntija Leena Mubarak on haastateltavissa mm. kuukautissyrjinnästä- ja köyhyydestä sekä kuukautisiin liittyvästä kuormittavasta metatyöstä. Metatyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä varautumista ja ajattelua, jota odotukset kuukautisten piilossa pysymisestä arjessa vaatii. Se on hiljaista ja usein tiedostamatonta työtä.
- Planin vaikuttamisen asiantuntija Senni Martikainen on haastateltavissa kuukautisterveyteen liittyvästä lainsäädännöstä ja Planin vaikuttamistyöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka KovanenViestinnän erityisasiantuntijaPlan International SuomiPuh:+358503364705inka.kovanen@plan-international.org
Senni MartikainenPlan International Suomen vaikuttamisen asiantuntijaPuh:+358 440 970 222senni.martikainen@plan-international.org
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Plan International
Planin tyttöpalkinnon 2026 ehdokasasettelu on auki – palkinto nostaa esiin tasa-arvon puolustajia4.5.2026 10:51:29 EEST | Tiedote
Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi jakaa kolmannen tyttöpalkinnon lokakuussa 2026. Planin tyttöpalkinnon voi saada Suomessa toimiva henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka edistää merkittävästi tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa.
Sudanin sota jatkunut kolme vuotta – tytöt maksavat kovaa hintaa15.4.2026 08:20:00 EEST | Tiedote
Kolme vuotta jatkunut sota on ajanut Sudanin maailman laajimpaan humanitaariseen kriisiin. Miljoonat ihmiset kärsivät nälästä, väkivallasta, pakolaisuudesta ja lisääntyneistä drooni-iskuista. Erityisen kovilla ovat tytöt ja naiset.
Lähi-idän kriisi vaarantaa lasten elämän, ruokaturvan ja koulutuksen11.3.2026 16:33:00 EET | Tiedote
Lähi-idän laajenevalla konfliktilla on valtavat humanitaariset vaikutukset. Plan International auttaa kriisin koettelemia lapsia ja perheitä Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa. Järjestö vaatii konfliktin osapuolia suojelemaan lapsia ja kunnioittamaan humanitaarista oikeutta.
”Olemme vaarassa menettää kokonaisen sukupolven” – Ukrainan lasten mielenterveys on kriisissä neljän sotavuoden jälkeen17.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Lastenoikeusjärjestö Plan International varoittaa lasten syvenevästä mielenterveyskriisistä, kun täysimittainen sota Ukrainassa on kestänyt neljä vuotta. Ilman pitkäjänteisiä panostuksia mielenterveyteen ja psykososiaaliseen tukeen kokonainen sukupolvi on vaarassa kasvaa pitkäaikaisten traumojen kanssa, varoittaa Ukrainasta juuri palannut ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.
Tytöt ottavat vallan – paikkansa Girls Takeoverissa luovuttavat pääministeri Petteri Orpo, HUSin Matti Bergendahl, Kuntaliiton Minna Karhunen, Ammattiliitto Pron Niko Simola ja Aamulehden Sanna Keskinen12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Johtajat astuvat syrjään päiväksi, kun tytöt ja nuoret naiset valtaavat heidän paikkansa. Plan Internationalin Girls Takeover -tempaus on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, kun tyttöjen ja naisten oikeuksia kyseenalaistetaan rajusti eri puolilla maailmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme