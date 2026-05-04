KUTSU: Planin nuoret järjestävät Menkkamarssin Helsingissä to 28.5. klo 15 alkaen

21.5.2026 09:36:40 EEST | Plan International | Kutsu

Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lastenhallitus järjestää Menkkamarssin Helsingissä torstaina 28.5. klo 15 alkaen ja haluavat kutsua median edustajat paikalle. Marssilla nuoret haluavat rikkoa kuukautistabuja. 

Menkkamarssilla nuoret vaativat avoimempaa keskustelua kuukautisista. Kuva on vuoden 2025 marssilta. Salla Merikukka

Kolmatta kertaa järjestettävä Planin menkkamarssi alkaa Eduskuntatalolta, jossa Planin nuoret tapaavat kansanedustajia. Marssin aluksi opetusministeri Anders Adlercreutz vastaanottaa nuorten vetoomuksen ja pitää puheenvuoron. Lisäksi puheenvuoron pitää vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén. Marssi lähtee klo 16 kohti Senaatintoria.

Nuoret vievät seuraavat viestit päättäjille:

  • Kuukautistieto kuuluu kaikille. Kaikilla tytöillä ei ole kuukautisia, eivätkä kaikki menstruoivat ole tyttöjä. Jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada oikeaa tietoa kuukautisista koulussa. Oikea tieto auttaa vähentämään häpeää ja lisäämään faktapohjaista keskustelua kuukautisista. Menkat koskevat kaikkia!
  • Kuukautistuotteet saataville julkisiin tiloihin. Kuukautistuotteet ovat välttämättömiä terveyden ja hygienian kannalta. Silti joka kolmas tinkii kuukautissuojien laadusta ja käyttää suojia suositusaikaa pidempään (Plan 2023). Vaadimme maksuttomia kuukautissuojia julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja nuorisotiloihin.
  • Kuukautiset eivät saa estää koulunkäyntiä. Monissa maissa tytöillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan kuukautisten aikana. Kehitysyhteistyö mahdollistaa paremman sanitaation, kuukautissuojien saatavuuden ja tyttöjen koulunkäynnin. Suomen pitää vahvistaa tukeaan tyttöjen ja naisten oikeuksille kehitysyhteistyön rahoituksen vähentyessä.
  • Kuukautistabut on rikottava. Jopa 74 % naisista ja tytöistä Suomessa on kokenut häpeää kuukautisten takia (Plan 2024). Menkoista pitää pystyä puhumaan avoimesti eikä niitä tarvitse hävetä, sillä ne ovat täysin normaali asia. Haitalliset asenteet kuukautisia kohtaan muuttuvat, kun vähättely loppuu.
  • Menkkamarssi järjestetään kansainvälisenä kuukautispäivänä. Joka kuukausi 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset. Silti tässäkin kuussa kuukautissyrjintä ja kuukautisiin liittyvät stigmat rajoittavat tyttöjen elämää ympäri maailmaa. Ne aiheuttavat häpäisyä, eristämistä ja ahdistelua sekä estävät tyttöjä käymästä koulua.

Yhdessä nuorten kanssa Plan nostaa esiin kuukautissyrjinnän ja -köyhyyden vaikutuksia ja vaatii kaikille tasa-arvoista kohtelua kuun jokaisena päivänä.

Haastateltavia medialle:

  • Planin lastenhallituksen nuoret voivat kertoa, miten kuukautiset ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä ja miksi he järjestävät menkkamarssin.
  • Planin seksuaali- ja lisääntymisterveyden erityisasiantuntija Leena Mubarak on haastateltavissa mm. kuukautissyrjinnästä- ja köyhyydestä sekä kuukautisiin liittyvästä kuormittavasta metatyöstä. Metatyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä varautumista ja ajattelua, jota odotukset kuukautisten piilossa pysymisestä arjessa vaatii. Se on hiljaista ja usein tiedostamatonta työtä. 
  • Planin vaikuttamisen asiantuntija Senni Martikainen on haastateltavissa kuukautisterveyteen liittyvästä lainsäädännöstä ja Planin vaikuttamistyöstä.

"Olemme vaarassa menettää kokonaisen sukupolven" – Ukrainan lasten mielenterveys on kriisissä neljän sotavuoden jälkeen

Lastenoikeusjärjestö Plan International varoittaa lasten syvenevästä mielenterveyskriisistä, kun täysimittainen sota Ukrainassa on kestänyt neljä vuotta. Ilman pitkäjänteisiä panostuksia mielenterveyteen ja psykososiaaliseen tukeen kokonainen sukupolvi on vaarassa kasvaa pitkäaikaisten traumojen kanssa, varoittaa Ukrainasta juuri palannut ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.

