S‑Pankin Rahat ja markkinat: Strategiasta salkkuun - mitä suomalaisen sijoittajan tulisi ymmärtää Yhdysvaltojen osakemarkkinoista juuri nyt?
21.5.2026 09:38:47 EEST | S-Pankki Oyj | Kutsu
Yhdysvaltojen markkina on pitkään ollut poikkeuksellisen monien ristikkäisten voimien alla. Keskuspankkipolitiikka, talouskasvun näkymät, poliittiset linjaukset ja geopoliittinen epävarmuus tekevät kokonaiskuvasta vaikeasti tulkittavan – ja samalla entistä kiinnostavamman. Mitkä tekijät ohjaavat markkinaa juuri nyt ja mitä tavallisen sijoittajan tulisi kehityksestä ymmärtää?
S‑Pankin Rahat ja markkinat -mediatilaisuudessa tarkastelemme Yhdysvaltojen markkinaa ajankohtaisten ilmiöiden ja keskeisten ajureiden kautta – makrotasolta aina sijoittajan salkkuun asti. Tilaisuus tarjoaa selkeän kokonaiskuvan siitä, mitä markkinassa tapahtuu juuri nyt ja miten kehitystä tulkitaan.
Tilaisuuden avaa S‑Pankin varallisuudenhoidon liiketoiminnasta vastaava Mike Peltola.
Päästrategi Tanja Wennonen‑Kärnä luo tilannekuvan Yhdysvaltojen taloudesta ja markkinasta sekä avaa keskeisiä ajureita markkinaliikkeiden taustalla. Salkunhoitaja Mikko Linnanvuori puolestaan konkretisoi, miten markkinatilanne näkyy käytännössä sijoituspäätöksissä ja millaisia valintoja salkussa tehdään nyt.
Tilaisuuden lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle sekä mahdollisuus haastatteluihin.
Aika: keskiviikko 3.6. klo 9.00–10.00
Paikka: Mikonkatu 9, Helsinki
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Teamsin kautta. Ilmoitathan ennakkoon, jos osallistut tilaisuuteen etänä, niin lähetämme sinulle Teams-linkin.
Ohjelma:
8.45 Aamiaistarjoilu
9.00 Tervetuloa – Mike Peltola
9.10 Yhdysvallat käännekohdassa? Strategin tilannekuva – Tanja Wennonen‑Kärnä
9.30 Miten Yhdysvaltojen osakemarkkinaa pelataan nyt? Salkunhoitajan valinnat – Mikko Linnanvuori
9.50 Kysymykset ja keskustelu
10.00 Tilaisuus päättyy
Ilmoittautuminen: Pyydämme ilmoittautumiset sekä mahdolliset erikoisruokavaliot 1.6. mennessä osoitteeseen viestinta@s-pankki.fi
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Pankin rahastot myyvät yhdessä A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa Cramo kampuksen Vantaalla20.5.2026 17:18:17 EEST | Tiedote
Terrieri Kiinteistöt Ky, A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja S‑Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto myyvät toukokuun lopulla Vantaalla sijaitsevan Cramo‑kampuksen ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Catena AB:lle.
S-Pankin tutkimus: Digiturvasta on tullut suomalaisille arkipäivää – salasanoissa piilee silti iso riski19.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
S-Pankin Arjen turvabarometri -kyselytutkimus osoittaa, että valtaosalta suomalaisista kodin ovien ja ikkunoiden lukitseminen hoituu rutiinilla, ja noin kolme neljästä varmistaa ne päivittäin. Digiturvassa jäädään silti jälkeen. Vaikka noin seitsemän kymmenestä lukitsee laitteensa säännöllisesti, vain noin puolet huolehtii salasanojen turvallisesta käytöstä. Lisäksi moni kantaa huolta läheistensä pärjäämisestä verkossa. S-Pankki muistuttaa, että digiturvallisuudessa ihmisen oma osaaminen ja valppaus ovat usein tärkeimpiä turvatekijöitä.
S-Bankens undersökning: Hemmets roll som investeringsobjekt har minskat – av dessa anledningar är finländarna alltjämt intresserade av att äga en bostad13.5.2026 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Relationen till hemmet har stärkts bland finländarna i dessa osäkra tider. Samtidigt har tanken på hemmet som en faktor som ökar förmögenheten försvagats sedan förra året. S-Bankens expert påminner om att det vid bostadsköp är viktigt att beakta inte enbart de ekonomiska realiteterna, utan också den egna livssituationen och välbefinnandet i vardagen.
S-Pankin tutkimus: Kodin rooli sijoituksena on laskenut – näistä syistä kodin omistaminen kiinnostaa yhä suomalaisia13.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten suhde kotiin on vahvistunut epävarmassa ajassa. Samalla ajatus kodista varallisuutta kasvattavana tekijänä on heikentynyt viime vuodesta. S-Pankin asiantuntija muistuttaa, että kodin hankinnassa on tärkeää huomioida taloudellisten realiteettien lisäksi myös oma elämäntilanne ja arjen hyvinvointi.
S-Banken: Osäkerheten stoppade inte marknaderna – april exceptionellt stark12.5.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Den fortsatta konflikten med Iran höll osäkerheten igång i april, men förväntningar om en lösning och starka bolagsresultat lyfte aktiemarknaderna brett. Särskilt i USA var april den mest lönsamma månaden på flera år. S-Banken behåller tills vidare en neutral aktievikt och överviktar räntor i tillväxtmarknader samt europeiska företagsobligationer med investment grade kreditbetyg.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme