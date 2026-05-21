Kutsu medialle: Tutustuminen Helsingin Suomi-pisteeseen
21.5.2026 11:15:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu
Senaatti-kiinteistöt ja valtiovarainministeriö kutsuvat median edustajat tutustumaan Helsingin Suomi-pisteeseen ja Pasilan virastokeskuksen yhteiseen työympäristöön perjantaina 29.5.2026 klo 10-11.
Pasilan virastokeskukseen valmistuu Suomi-piste, joka avautuu asiakkaille maanantaina 1.6.2026. Suomi-piste kokoaa julkisten toimijoiden palvelut kansalaisten saataville sujuvasti yhteen osoitteeseen. Helsingin Suomi-piste on osa laajempaa valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistusta. 1.6. toimintansa Suomi-pisteessä aloittavat Maanmittauslaitos, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, Lupa- ja valvontavirasto, POHA ja International House Helsinki (Maahanmuuttovirasto, Helsingin työllisyyspalvelut, Helsinki-info ja Kelan etäpalvelu).
Pasilan virastokeskuksessa sijaitseva valtion yhteinen työympäristö on otettu käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset muutot toimistotiloihin tapahtuivat syksyllä 2025. Hankkeen viimeiset muutot tapahtuvat syyskuussa 2026. Vuoden loppuun mennessä yhteisessä työympäristössä tulee työskentelemään yli 5000 henkilöä.
Ajankohta: perjantai 29.5.2026 klo 10-11
Paikka: Pasilan virastokeskus, Suomi-piste, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki. Kulku Suomi pisteeseen tapahtuu joko virastokeskuksen sisältä B-portaan hisseillä 1. kerroksesta K1-kerrokseen tai ulkokautta Veturitorin puolelta.
Ohjelma:
- Tervetuloa ja puheenvuorot
- Anna-Kaisa Ikonen, kunta- ja alueministeri, valtiovarainministeriö
- Jyrki Reinikainen, hankejohtaja, Senaatti-kiinteistöt
- Henrika Räsänen, osastopäällikkö, Lupa- ja valvontavirasto
- Joel Saarinen, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt ja Karin Forsström, asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
- Suomi-pisteen tilojen ja toiminnan esittely
- Mahdollisuus haastatella puhujien lisäksi paikalla olevia toimijoiden edustajia, Suomi-pisteen asiakaspalvelukoordinaattoreita sekä SRV:n projektipäällikköä.
Valokuvaus
Tilakierroksella on mahdollisuus ottaa valokuvia ja videoida.
Paikalla olevat toimijat
Mediatilaisuudessa ovat puhujien lisäksi läsnä seuraavien organisaatioiden edustajat:
- Glenn Gassen, maahanmuuttojohtaja, Helsingin kaupunki / International House Helsinki
- Maisa Gynther, henkilöasiakaspalvelu-yksikön johtaja, Digi- ja väestötietovirasto
- Jani Hokkanen, johtaja, tietopalvelut, Maanmittauslaitos
- Janita Liutu, alueellinen asiakaspalvelukoordinaattori, Palvelu- ja toimitilaverkkohanke
- Niina Kemppi, alueellinen asiakaspalvelukoordinaattori, Palvelu- ja toimitilaverkkohanke
- Janne Helander, projektipäällikkö, SRV
Ilmoittautuminen
Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen heli.blomberg@senaatti.fi torstaihin 28.5.2026 klo 12 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot hankkeesta
Senaatti-kiinteistöt, Jyrki Reinikainen, Yhteisten työympäristöjen hankejohtaja
puh. 040 565 5181, jyrki.reinikainen@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt, Joel Saarinen, rakennuttajapäällikkö
puh. 040 640 4433, joel.saarinen@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt, Karin Forsström, asiakaspäällikkö
puh. 040 501 9719, karin.forsström@senaatti.fi
Valtiovarainministeriö, Marko Puttonen, kehittämisjohtaja
puh. 02955 30271, marko.puttonen@gov.fi
Heli BlombergMarkkinointipäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:+358 40 680 8183heli.blomberg@senaatti.fi
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
