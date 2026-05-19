Pohteen uuden sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttöönotot laajenevat

25.5.2026 käyttöönotto koskee vammaispalvelujen, ikäihmisten palvelujen, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja sekä päiväpalveluja muilla Pohteen paikkakunnilla paitsi Oulussa.

1.6.2026 käyttöönotto koskee lastensuojelun, lapsiperhepalveluiden ja työikäisten palveluiden viranomaistoimintoja Oulussa.

8.6.2026 käyttöönotto koskee lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja ja päiväpalveluja Oulussa.

Asiakas hyötyy yhteisestä asiakastietojärjestelmästä

Pohteen yhteisellä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä, Sagalla, tavoitellaan tietojen liikkuvuutta niin, että asiakkaiden palvelut sujuvat paremmin.

Tietoihin on pääsy palveluita tuottavilla ammattilaisilla, ja tiedot ovat turvassa sivullisilta.

Asiakas voi hoitaa sosiaalihuollon asioita OmaPohde-verkkopalvelussa

Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat myös kesäkuun alusta lähtien hakea sosiaalipalveluja OmaPohde-verkkopalvelusta. Uudistus sujuvoittaa ja nopeuttaa tuen saamista. Myös paperiset hakulomakkeet jäävät käyttöön.

Sosiaalipalvelujen tietojen näkyvys OmaKannassa laajenee Oulussa

Sosiaalipalveluiden asiakkaiden tiedot alkavat näkymään aikaisempaa laajemmin OmaKannassa. Aikaisemmin OmaKannassa on näkynyt asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitietoja.

Oulun lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen ja työikäisten palvelujen asiakkaat pääsevät näkemään omia tietojaan OmaKannasta kesäkuun alusta alkaen.

Sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa asiakkaille, joiden asiakastiedot on siirretty uuteen sosiaalihuollon Saga-asiakastietojärjestelmään.

Mitä tietoja OmaKantaan siirtyy

Asiakas näkee OmaKannassa tietoja, joita hänestä on kirjattu Pohteen sosiaalipalveluissa. Jatkossa sieltä löytyvät sellaiset asiakirjat kuten palvelutarpeen arvioinnit, päätökset ja suunnitelmat. Myös omatyöntekijän yhteystiedot ja tiedot oman asiakkuuden alkamisesta tulevat näkyville. Palvelutuotannossa kirjatut päivittäiskertomukset eivät toistaiseksi näy OmaKannassa.

Aikaisemmin asiakas on saattanut saada näitä tietoja vain paperisena. Jatkossa asiakas voi halutessaan luopua paperipostista, sillä OmaKannassa tiedot säilyvät tallessa ja niihin on helppo palata.

Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle.

Terveydenhuollosta poiketen vanhempi näkee alaikäisen lapsensa sosiaalipalvelujen tiedot OmaKannasta. Alaikäinen voi rajoittaa sosiaalipalvelujen tietojen näkyvyyttä vanhemmalle OmaKannassa, jos ammattilainen arvioi hänellä olevan tähän riittävä päätöksentekokyky.

Kaikkia kirjattuja tietoja ei näy OmaKannassa

Pohteen asiakas ei näe OmaKannassa esimerkiksi turvakotipalvelujen eikä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja, maksusitoumuksia tai poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja.

”Pohteella on linjattu, että lastensuojeluilmoitusten näkyvyyttä OmaKannassa rajataan siihen asti, että ne on ehditty käsitellä asiakkaan kanssa. Näin vanhempi ei saa tietoa lapsesta tehdystä ilmoituksesta ensimmäisenä OmaKannasta”, kertoo sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Jos asiakas huomaa tiedoissaan puutteita tai virheitä, hänen pitää ottaa yhteyttä asioitaan hoitavaan sosiaalipalvelujen ammattilaiseen. Ammattilainen tekee tarvittavat korjaukset asiakkaan tietoihin, jonka jälkeen ne päivittyvät OmaKantaan.

Lue lisää

Puolesta asioinnista

Näin voit antaa luvan tietojen luovuttamiseen OmaKannassa