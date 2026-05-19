Pohteen uuden sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttöönotot laajenevat
21.5.2026 10:04:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen uuden asiakastietojärjestelmän, Saga Sosiaalihuollon, käyttöönotot laajenevat touko-kesäkuussa.
- 25.5.2026 käyttöönotto koskee vammaispalvelujen, ikäihmisten palvelujen, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja sekä päiväpalveluja muilla Pohteen paikkakunnilla paitsi Oulussa.
- 1.6.2026 käyttöönotto koskee lastensuojelun, lapsiperhepalveluiden ja työikäisten palveluiden viranomaistoimintoja Oulussa.
- 8.6.2026 käyttöönotto koskee lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja ja päiväpalveluja Oulussa.
Asiakas hyötyy yhteisestä asiakastietojärjestelmästä
Pohteen yhteisellä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä, Sagalla, tavoitellaan tietojen liikkuvuutta niin, että asiakkaiden palvelut sujuvat paremmin.
Tietoihin on pääsy palveluita tuottavilla ammattilaisilla, ja tiedot ovat turvassa sivullisilta.
Asiakas voi hoitaa sosiaalihuollon asioita OmaPohde-verkkopalvelussa
Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat myös kesäkuun alusta lähtien hakea sosiaalipalveluja OmaPohde-verkkopalvelusta. Uudistus sujuvoittaa ja nopeuttaa tuen saamista. Myös paperiset hakulomakkeet jäävät käyttöön.
Sosiaalipalvelujen tietojen näkyvys OmaKannassa laajenee Oulussa
Sosiaalipalveluiden asiakkaiden tiedot alkavat näkymään aikaisempaa laajemmin OmaKannassa. Aikaisemmin OmaKannassa on näkynyt asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitietoja.
Oulun lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen ja työikäisten palvelujen asiakkaat pääsevät näkemään omia tietojaan OmaKannasta kesäkuun alusta alkaen.
Sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa asiakkaille, joiden asiakastiedot on siirretty uuteen sosiaalihuollon Saga-asiakastietojärjestelmään.
Mitä tietoja OmaKantaan siirtyy
Asiakas näkee OmaKannassa tietoja, joita hänestä on kirjattu Pohteen sosiaalipalveluissa. Jatkossa sieltä löytyvät sellaiset asiakirjat kuten palvelutarpeen arvioinnit, päätökset ja suunnitelmat. Myös omatyöntekijän yhteystiedot ja tiedot oman asiakkuuden alkamisesta tulevat näkyville. Palvelutuotannossa kirjatut päivittäiskertomukset eivät toistaiseksi näy OmaKannassa.
Aikaisemmin asiakas on saattanut saada näitä tietoja vain paperisena. Jatkossa asiakas voi halutessaan luopua paperipostista, sillä OmaKannassa tiedot säilyvät tallessa ja niihin on helppo palata.
Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle.
Terveydenhuollosta poiketen vanhempi näkee alaikäisen lapsensa sosiaalipalvelujen tiedot OmaKannasta. Alaikäinen voi rajoittaa sosiaalipalvelujen tietojen näkyvyyttä vanhemmalle OmaKannassa, jos ammattilainen arvioi hänellä olevan tähän riittävä päätöksentekokyky.
Kaikkia kirjattuja tietoja ei näy OmaKannassa
Pohteen asiakas ei näe OmaKannassa esimerkiksi turvakotipalvelujen eikä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja, maksusitoumuksia tai poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja.
”Pohteella on linjattu, että lastensuojeluilmoitusten näkyvyyttä OmaKannassa rajataan siihen asti, että ne on ehditty käsitellä asiakkaan kanssa. Näin vanhempi ei saa tietoa lapsesta tehdystä ilmoituksesta ensimmäisenä OmaKannasta”, kertoo sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.
Jos asiakas huomaa tiedoissaan puutteita tai virheitä, hänen pitää ottaa yhteyttä asioitaan hoitavaan sosiaalipalvelujen ammattilaiseen. Ammattilainen tekee tarvittavat korjaukset asiakkaan tietoihin, jonka jälkeen ne päivittyvät OmaKantaan.
Lue lisää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Elisa Savolainen, projektipäällikkö
puh. 050 328 1925
elisa.savolainen@pohde.fi
Sanna Kontio-Sammal, projektipäällikkö
puh. 0447582401
sanna.kontio-sammal@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Aluehallitus päätti OYSin moduulitilojen hankinnasta19.5.2026 15:21:44 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti edetä vanhoja sairaalatiloja korvaavien moduulitilojen hankinnassa.
Suun terveydenhuollon ajan voi jatkossa perua tai siirtää puhelimessa ilman jonottamista - tekoälyapuri auttaa myös iltaisin ja viikonloppuisin19.5.2026 10:32:47 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Tekoälyapuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu19.5.2026 09:03:43 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 19.5.2026.
Pohteen hoitotarvikejakelun käytännöt muuttuvat15.5.2026 08:36:54 EEST | Tiedote
Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille asiakkaille koko hyvinvointialueella.
Yhteistyösopimus vahvistaa Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyötä13.5.2026 14:21:18 EEST | Tiedote
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja sen myötä edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme