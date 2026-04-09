KIRJAILIJA JUHA ITKOSEN SUOSITULLA SIVISTYSKLUBILLA RUODITAAN SUOMALAISEN SIVISTYKSEN TILAA JA TULEVAISUUTTA

Kirjailija Juha Itkosen luotsaamat Sivistysklubi-illat tuovat kevään 2026 aikana saman pöydän ääreen merkittävän kokoonpanon eri alan asiantuntijoita ja ajattelijoita keskustelemaan suomalaisen sivistyksen tilasta, tulevaisuudesta ja elinehdoista. Keskusteluillat läpivalaisevat

teemaa aina eri näkökulmasta, ja jokaisella klubilla ohjelmassa on myös musiikkia.

Iltoja on kevään aikana järjestetty tähän mennessä kolme. Ensimmäisessä Sivistys ja taide -keskustelussa mukana ollut kirjailija ja esitystaiteilija Niko Hallikainen määritteli sivistyksen näin: ”Sivistys on ihmisten pyrkimystä tulla sellaiseksi kuin haluamme olla. Se on pikemminkin sydämen viisautta kuin lukeneisuutta tai oppineisuutta. Meidän tulisi ymmärtää, missä eksistentialistisesti olemme.”

Seuraavassa illassa teemaa lähestyttiin nimenomaan uskonnon ja filosofian kautta. Vallilan seurakunnan nuori pastori Petja Kopperoinen nosti keskustelussa esiin maailmanlaajuisen ilmiön nuorten miesten voimistuvasta uskonnollisuudesta. Kolmannen Sivistysklubin teemana oli Sivistys ja raha. Keskustelussa pohdittiin muun muassa sivistysporvareiden kuolemaa sekä sitä, miten yksityinen raha voisi paikata taiteen ja kulttuurin hupenevaa julkista rahoitusta.

”Suomessa talouseliitti ja varakkaat ovat aika yksipuolisella viestillä mukana julkisessa keskustelussa”, Koneen sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallituksessa toimiva Anna Herlin sanoi. ”Haluaisin laajentaa keskustelua niin, että se ei ole pelkästään yhteisö- tai perintövero, josta puhutaan. Ihailen ihmisiä, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun puolustamalla yhteisiä instituutioita eikä ainoastaan omaan etuaan.”

Kevään aikana luvassa on vielä kaksi Sivistysklubi-iltaa, teemoinaan sivistys ja media sekä sivistys ja teknologia.

Juha Itkonen on ilahtunut klubien hyvästä vastaanotosta. ”Olemme käsitelleet sivistystä monipuolisesti ja eloisasti. Keskustelijat ja yleisö ovat olleet aktiivisia ja on ollut ilo nähdä kuinka paljon tilaisuudet ovat vetäneet yleisöä. Tuntuu, että olemme kaikille merkityksellisten kysymysten äärellä.”

Keskustelut järjestetään Helsingissä ravintola Juttutuvassa. Tilaisuudet striimataan ja ne ovat nähtävillä Ylen Avoimessa areenassa sekä suorana että tallenteina 30 päivän ajan. Tapahtumille suunnitellaan jatkoa myös kevään -26 jälkeen. Sivistysklubin rahoittaa Väinö Tannerin säätiö.

Vuoden 2026 jäljellä olevat Sivistysklubit Juttutuvassa Hakaniemessä:

Tiistaina 26.5.2026 klo 19-21 - Sivistys ja media

Keskustelijoina Marit af Björkesten, Ruben Stiller ja Ronja Salmi. Artistina Aili Järvelä duo.

Tiistaina 9.6.2026 klo 19-21 - Sivistys ja teknologia

Keskustelijoina Juhani Mykkänen, Karoliina Partanen ja Katri Saarikivi. Artistina Hassan Maikal.