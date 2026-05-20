Kutsu mediatilaisuuteen: Missä kaupungeissa kaavat ja rakentamisluvat etenevät nopeimmin?
25.5.2026 09:43:11 EEST | Rakli | Tiedote
Suomeen on kehitetty uusi seurantamalli, joka tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan asemakaavojen ja rakentamislupien läpimenoajoista eri kaupungeissa. Mallin tulokset avaavat uuden näkymän yhteen rakentamisen ja kaupunkikehityksen keskeisimmistä kysymyksistä: miten sujuvasti kaupungit pystyvät mahdollistamaan uutta rakentamista, asumista ja investointeja?
Seurantamallissa mukana ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Turku, Vaasa ja Vantaa. Seuranta kattaa vuosina 2021–2025 hyväksytyt tai voimaantulleet asemakaavat sekä rakentamisluvat. Julkaistavat tulokset näyttävät, kuinka pitkään asemakaavoitus- ja rakentamislupaprosessit kestävät, miten kaupungit eroavat toisistaan ja mistä erot johtuvat.
Meillä on ilo kutsua teidät seurantamallin julkistustilaisuuteen torstaina 4.6. kello 9–9.40 Raklin toimistolle (Annankatu 24, Helsinki). Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen.
Tilaisuudessa Raklin johtaja Kimmo Kurunmäki esittelee seurantamallin tuloksia. Kaavoitusjohtaja Kari Nykänen Oulun kaupungilta kommentoi alan toimijan näkökulmasta seurantamallia.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 3.6. Ilmoittautumiset: Susanna Aula, Rakli, susanna.aula@rakli.fi, puh. 0407636994.
Mediatilaisuus järjestetään hybridinä eli tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat osallistua etäyhteydellä, niin lähetämme sinulle osallistumislinkin.
Tervetuloa mukaan!
Yhteyshenkilöt
Susanna AulaViestintäjohtajaPuh:0407636994susanna.aula@rakli.fi
Tietoja julkaisijasta
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
Hoivakiinteistöjen uudisrakentamisen tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä20.5.2026 09:45:00 EEST | Tiedote
Suomen talouskasvu oli vahvaa ja muuta euroaluetta nopeampaa kuluvan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Piristyvä talouskasvu alkaa tukea toimistomarkkinaa ja yksityisen kulutuksen piristyminen antaa nostetta myös liiketilojen ja tuotannollisten kiinteistöjen kysyntään. Hoivakiinteistöissä uudisrakentamisen tarve on merkittävä vuosina 2026-2050. Eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa vertailussa Suomen jyrkästi kasvava hoidon tarve erottuu joukosta. Näin kertoo juuri julkaistu Raklin toimitilamarkkinakatsaus.
Yhdyskuntakehittämisen ja -rakentamisen sääntelyltä kaivataan ennakoitavuutta investointeihin8.5.2026 09:13:12 EEST | Tiedote
Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli on antanut lausuntonsa luonnoksista hallituksen esityksiksi yhdyskuntakehittämislaiksi ja yhdyskuntarakentamislaiksi. Rakli näkee, että laeilla pitäisi edistää kestävää yhdyskuntarakennetta, investointiedellytyksiä ja kuntien elinvoimaa. Sääntelyn tulee olla ennakoitavaa, läpinäkyvää ja mahdollistaa hankkeiden sujuva toteutus.
Oulun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Hotelli- ja liiketilarakentaminen Oulussa monia muita kaupunkeja vilkkaampaa20.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistökauppavolyymi nousi Oulussa kahta edellistä vuotta korkeammaksi vuonna 2025. Ulkomaiset sijoittajat olivat osapuolina useissa Oulun seudulla tehdyissä merkittävissä kaupoissa. Asuntorakentamisen volyymit ovat pysyneet matalina, ja etenkin vapaarahoitteinen vuokra-asuntorakentaminen on edelleen Oulussa pysähdyksissä. Hotellirakentamisen volyymit ovat kuitenkin Oulussa muuta maata korkeampia, ja toimitilarakentaminen on pysynyt muutenkin melko aktiivisena. Sekä vuokra-asuntojen että toimistojen käyttöasteet ovat Oulussa melko korkeita muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Asuntovuokrat ovat kuitenkin viimeisen vuoden aikana laskeneet. Oulun keskustan toimistojen ja liiketilojen vuokrakehitys on tasaista.
Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistömarkkinat vilkastuivat vuonna 202513.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden kauppavolyymi nousi vuonna 2025 Tampereen seudulla noin 350 miljoonaan euroon. Asuntorakentamisen volyymit ovat laskeneet selvästi 2020-luvun alun huippuvuosista, mutta valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on Tampereen seudulla pysynyt melko aktiivisena. Asuntovuokrat jatkoivat nousuaan vuonna 2025 ja vuokrien nousuodotukset ovat Tampereella edelleen muita kaupunkeja vahvempia. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat pysyneet yli 95 prosentissa. Tampereen seudun sijoituskiinteistöjen arvot laskivat vuonna 2025 neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaistuotto oli jälleen koko maan keskiarvon yläpuolella.
Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä kasvussa1.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli maaliskuun 2026 lopussa tyhjää toimistotilaa 791 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,1 prosenttia. Vajaakäyttö väheni eniten Pitäjänmäellä ja nousi Kalasatamassa. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 10,1 prosenttia.
