Kesällä 2026 Amos Rex kutsuu tanssimaan ja tutkimaan Helsingin salattuja kerroksia

21.5.2026 14:43:23 EEST | Amos Rex | Tiedote

Tänä kesänä voit revitellä Amos Rexin sisäpihalla oman puhelimesi musiikin tahtiin, kun Dansbana! muuttaa Lasipalatsin aukion tanssilattiaksi. Toukokuun lopulla Amos Rexin museokauppaan avautuu myyntigalleria SS26 SPACE by Minttu Vesala, jonka valikoimaan kuuluu suomalaisia vaatteita, asusteita ja esineitä. Kesän kruunaa taiteilija EGS:in projekti, joka levittäytyy ympäri Helsinkiä ja muuttaa kaupungin vaihtoehtoiseksi näyttelyksi.

SS26 SPACE by Minttu Vesala 29.5.–6.9.2026  

Amos Rexin museokauppaan avautuu toukokuun lopulla muotiin keskittyvä myyntigalleria SS26 SPACE by Minttu Vesala. Valikoimaan kuuluu tarkoin valikoituja vaatteita, asusteita, esineitä ja uuden ajan luonnonkosmetiikkaa suomalaisilta suunnittelijoilta. 

Myyntigalleria toimii kesän aikana myös yhteisöllisenä tilana erilaisille tapahtumille. Kaupan lukunurkasta löytyy valikoima aikakauslehtiä ja kirjoja, jotka käsittelevät taidetta, muotia ja queer-kulttuuria. Kaikki myynnissä olevat tuotteet ovat Minttu Vesalan kuratoimia. 

Minttu Vesala on kansainvälisesti arvostettu luova tekijä, joka työskentelee muodin, taiteen ja visuaalisen markkinoinnin risteyskohdassa. Hänen työnsä on ollut muovaamassa skandinaavista muotikenttää jo vuosien ajan. 

Dansbana! 12.6.–4.10.2026  

Lasipalatsin aukio muuttuu tanssin, liikkeen ja yhteisöllisyyden tilaksi ruotsalaisten arkkitehtien Anna Fridolinin, Anna Pangin ja Teres Selbergin perustaman Dansbana!-organisaation johdolla. Dansbana! on maksuton ja kaikille avoin tapahtuma, jossa kävijät voivat tanssia ja soittaa omaa musiikkiaan Bluetooth-kaiuttimien kautta – spontaanisti tai varaamalla oman ajan. Kaikenlaiset tanssijat ja tanssityylit ovat tervetulleita. 

Projekti jatkaa ruotsalais-suomalaista lavatanssiperinnettä (ruotsiksi dansbana), joka on toiminut tärkeänä paikkana yhteisöllisyydelle, kohtaamisille ja jopa rakastumiselle. Amos Rex toteuttaa kesä–elokuun aikana yksitoista tanssiesitystä sekä järjestää kolmet perinteiset lavatanssit. 

Amos Rexin kumpujen juurella sijaitsevaa, lampea muistuttavaa tanssilattiaa ympäröivät kolme suurta jättiläiskasvihahmoa, jotka pitävät huolen siitä, ettei kenenkään tarvitse tanssia yksin. 

sitting.waiting.walking. Taiteiden yö 20.8.2026  

sitting.waiting.walking. on monialainen performanssi, joka tutkii traumaa huumorin ja rituaalien kautta kahdeksassa näytöksessä. Monipuolinen esiintyjäryhmä pitää sisällään lipsync-esiintyjiä, laulajia,näyttelijöitä ja tanssijoita. Se toimii vuorovaikutuksessa ääni-installaation kanssa, jossa ihmishahmoiseen veistokseen piilotetut kaiuttimet toistaa neljänkymmenen minuutin mittaista äänilooppia. 

Jokainen näytös tuo yhteen nuoria pohjoismaisia taiteilijoita, jotka reagoivat aiempiin osioihin, rakentavat niiden päälle ja luovat uusia performatiivisia tilanteita. Kaksi ensimmäistä näytöstä on toteutettu erityisesti Amos Rexiä varten. Ilmoittautuminen esityksiin myöhemmin kesällä. 

The Secret Capital of EGS 29.8.–30.9.2026  

The Secret Capital of EGS on Amos Rexin ja taiteilija EGS:in yhteinen projekti. Teos rakentuu EGS:in piirtämän kartan ja sen ympärille luodun tarinallisen kokonaisuuden ympärille. Karttaan on merkitty kaikkiaan kuusi paikkaa, joista jokaisella on oma tarinansa. Tarinoihin liittyy videoteoksia ja ajoittain myös fyysisiä teoksia. 

Kaupungin kerrostumista paljastuu kadonneita muistoja, alakulttuureja, huhuja ja taruja, jotka limittyvät todellisiin historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin. Kaupunki toimii sekä näyttämönä että karttana, jossa todellinen ja kuviteltu sulautuvat: mitä täällä on tapahtunut, mitä täällä voisi tapahtua ja mitä tapahtuu viisitoista metriä jalkojemme alla? 

EGS on suomalainen nykytaiteilija, jonka työskentely pohjautuu graffitiin. Hänen teoksensa käsittelevät identiteetin, paikan ja liikkeen teemoja maalauksen, veistoksen ja installaation keinoin. 

Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eritaiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavallekulttuurielämälle.  

