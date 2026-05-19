Vakio: Kierroksen ainoalla täysosumalla Lohjalle 190 000 euron suurvoitto

21.5.2026 11:06:27 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Viime viikonlopun jalkapallokohteista koostuneella Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Lohjalta voitti komean 190 346 euron potin.

Viime viikonloppuna Veikkauksen Vakio 1:n kierroksella löytyi yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 190 346 euron potti. Kierroksen ainoan täysosuman osuus voitosta oli 175 000 euroa ja pottia kohottivat järjestelmään osuneet pienemmät voitot.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Lohjalle! Nettipelaajan 32 euron järjestelmään osui tämän vuoden suurin Vakio-voitto, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Kohteina oli Englannin ja Espanjan jalkapalloa. Suurimmat yllätykset olivat Brentfodin ja Crystal Palacen tasapeli (oikeaa merkkiä oli pelattu 17 % kohteen merkeistä), Sunderlandin vierasvoitto Evertonista (15 %) ja Espanyolin vierasvoitto Osasunasta (18 %).

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Lohjalaisen nettipelaajan 32 euron systeemi:

12
X2
2
X2
1
1X
2
1X
1
1X
2
X2
1

128 riviä
Panos 0,25 euroa
Hinta 32 euroa
Kokonaisvoitto 190 346 euroa

Tulokset
Vakio 1
17.5.2026

1. Leeds U – Brighton 1–0 1 26 %
2. Brentford – Crystal P 2–2 X 17 %
3. Everton – Sunderland 1–3 2 15 %
4. Wolverhampton – Fulham 1–1 X 20 %
5. Newcastle U – West Ham 3–1 1 47 %
6. Athletic – Celta 1–1 X 27 %
7. Sevilla – Real Madrid 0–1 2 53 %
8. Levante – Mallorca 2–0 1 52 %
9. Elche – Getafe 1–0 1 41 %
10. At. Madrid – Girona 1–0 1 68 %
11. Osasuna – Espanyol 1–2 2 18 %
12. Real Sociedad – Valencia 3–4 2 23 %
13. Rayo Vallecano – Villarreal 2–0 1 38 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 175 000 euroa
12 oikein 29 kpl 1 673 euroa
11 oikein 267 kpl 125 euroa
10 oikein 1 977 kpl 28 euroa

Veikkauksen Vakio-pelin historian suurin voitto on 1 000 000 euroa (kierros 7/2021). Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi vuonna 1940.

