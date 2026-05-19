Vakio: Kierroksen ainoalla täysosumalla Lohjalle 190 000 euron suurvoitto
21.5.2026 11:06:27 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Viime viikonlopun jalkapallokohteista koostuneella Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Lohjalta voitti komean 190 346 euron potin.
Viime viikonloppuna Veikkauksen Vakio 1:n kierroksella löytyi yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 190 346 euron potti. Kierroksen ainoan täysosuman osuus voitosta oli 175 000 euroa ja pottia kohottivat järjestelmään osuneet pienemmät voitot.
- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Lohjalle! Nettipelaajan 32 euron järjestelmään osui tämän vuoden suurin Vakio-voitto, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Kohteina oli Englannin ja Espanjan jalkapalloa. Suurimmat yllätykset olivat Brentfodin ja Crystal Palacen tasapeli (oikeaa merkkiä oli pelattu 17 % kohteen merkeistä), Sunderlandin vierasvoitto Evertonista (15 %) ja Espanyolin vierasvoitto Osasunasta (18 %).
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Lohjalaisen nettipelaajan 32 euron systeemi:
12
X2
2
X2
1
1X
2
1X
1
1X
2
X2
1
128 riviä
Panos 0,25 euroa
Hinta 32 euroa
Kokonaisvoitto 190 346 euroa
Tulokset
Vakio 1
17.5.2026
|1.
|Leeds U – Brighton
|1–0
|1
|26 %
|2.
|Brentford – Crystal P
|2–2
|X
|17 %
|3.
|Everton – Sunderland
|1–3
|2
|15 %
|4.
|Wolverhampton – Fulham
|1–1
|X
|20 %
|5.
|Newcastle U – West Ham
|3–1
|1
|47 %
|6.
|Athletic – Celta
|1–1
|X
|27 %
|7.
|Sevilla – Real Madrid
|0–1
|2
|53 %
|8.
|Levante – Mallorca
|2–0
|1
|52 %
|9.
|Elche – Getafe
|1–0
|1
|41 %
|10.
|At. Madrid – Girona
|1–0
|1
|68 %
|11.
|Osasuna – Espanyol
|1–2
|2
|18 %
|12.
|Real Sociedad – Valencia
|3–4
|2
|23 %
|13.
|Rayo Vallecano – Villarreal
|2–0
|1
|38 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|175 000 euroa
|12 oikein
|29 kpl
|1 673 euroa
|11 oikein
|267 kpl
|125 euroa
|10 oikein
|1 977 kpl
|28 euroa
Veikkauksen Vakio-pelin historian suurin voitto on 1 000 000 euroa (kierros 7/2021). Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi vuonna 1940.
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
