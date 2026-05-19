True crime -kesä alkaa tästä

25.5.2026 14:10:13 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Helteelläkin kylmät väreet hiipivät selkäpiihin, kun sukellat Otavan ja Atenan true crime -uutuuksien synkkään maailmaan. Silmätippamurhaaja vie kahdeksan naispuolisen myrkyttäjän hyytävien tarinoiden äärelle, ja Pohjois-Korean kannibaali esittelee kuusi karmivaa sarjamurhaajaa Korean niemimaan rikoshistorian pimeimmältä puolelta.

Uutuuskirjassa vaaralliset naiset tappavat myrkyttämällä 

Kia Lappalaisen ja Emilia Leinomaan Silmätippamurhaaja ja muita myrkyllisiä naisia kokoaa yhteen kahdeksan hyytävää rikostarinaa naisista, jotka tappoivat uhrinsa myrkyttämällä. Tappamiseen on käytetty mitä erilaisimpia myrkkyjä, aina adrenaliinista syanidiin ja hevosten rauhoittavista silmätippoihin. 

Rikos ja ratkaisu -podcastista tutuilta 27-vuotialta ystävyksiltä Lappalaiselta ja Leinomaalta on aiemmin ilmestynyt teos Korkokenkämurhaaja ja muita vaarallisia naisia

Silmätippamurhaaja ja muita myrkyllisiä naisia on arvostelu- ja käsittelyvapaa 25.5. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Satu Paavolan lukemana äänikirjana.  

Hyytävät sarjamurhat paljastavat Korean niemimaan pimeän puolen

 

Pohjois-Koreassa riehui vuonna 1990 tappaja, joka leikkeli uhriensa ruumiita, varasti heidän sisäelimensä ja söi ne. Etelä-Korean ensimmäisenä pidetty sarjamurhaaja surmasi parissa kuukaudessa 17 ihmistä. Soulissa kauhua kylvi murhaaja, joka nimettiin sateisen torstain haamuksi. 

Kurja juttu -podcastin tekijöiden Fiia Suurosen, Pinja Mikkosen ja Minna Juutin uutuuskirja Pohjois-Korean kannibaali ja muita sarjamurhaajia Korean niemimaalta  pureutuu näihin tapauksiin ja muihin alueen sarjamurhiin. Piinaavien true crime -kertomusten taustalla häämöttävät Etelä- ja Pohjois-Korean lähihistoria ja erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat. 

Suurosen, Mikkosen ja Juutin ensimmäinen kirja Sadetakkitappaja ilmestyi vuonna 2025. 

Pohjois-Korean kannibaali ja muita sarjamurhaajia Korean niemimaalta ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä tekijöiden itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.6.   

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

