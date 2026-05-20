HUS paransi mainettaan eniten sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa

Tutkimuksessa selvitettiin 41 sosiaali- ja terveysalan toimijan mainetta. HUSin maine nousi tutkimuksessa 0,19 yksikköä, mikä oli suurin nousu kaikkien arvioitujen organisaatioiden joukossa.



HUSin maine vahvistui kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. Työpaikka-osa-alue nousi 0,31 yksikköä viime vuodesta, mikä on suurin maineen osa-aluetta koskeva nousu koko tutkimuksessa. Huomattavasti nousivat myös johdon osa-alue 0,29 yksikköä, hallinnon osa-alue 0,22 yksikköä ja talouden osa-alue 0,21 yksikköä.



HUSin maine toista vuotta selkeässä nousussa



HUSin maine oli kehittynyt myönteisesti jo vuoden 2025 tutkimuksessa ja vuoden 2026 tulokset vahvistavat positiivisen suunnan jatkumisen. HUSin kokonaismaine on nyt 3,41 asteikolla 1–5.



”HUSin maine on nyt toista vuotta peräkkäin rivakassa nousussa. On erityisen ilahduttavaa, että hyvää kehitystä on tapahtunut maineen jokaisella osa-alueella. Kokonaisuutena tulokset kertovat, että olemme onnistuneet ylläpitämään ja rakentamaan luottamusta laaja-alaisesti myös vaikeiden sopeuttamisvuosien aikana”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.



Reputation and Trust Analyticsin tekemän sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen sote-alan organisaatioiden mainetta ja toimialan yleistä mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 17.3.–21.4.2026.

