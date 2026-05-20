HUS paransi mainettaan eniten sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa
21.5.2026 11:23:14 EEST | HUS | Tiedote
Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen mukaan HUS paransi mainettaan tutkituista organisaatioista eniten. HUSin maine vahvistui erityisesti työpaikka, talous, johtaminen ja hallinto -osa-alueilla.
Tutkimuksessa selvitettiin 41 sosiaali- ja terveysalan toimijan mainetta. HUSin maine nousi tutkimuksessa 0,19 yksikköä, mikä oli suurin nousu kaikkien arvioitujen organisaatioiden joukossa.
HUSin maine vahvistui kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. Työpaikka-osa-alue nousi 0,31 yksikköä viime vuodesta, mikä on suurin maineen osa-aluetta koskeva nousu koko tutkimuksessa. Huomattavasti nousivat myös johdon osa-alue 0,29 yksikköä, hallinnon osa-alue 0,22 yksikköä ja talouden osa-alue 0,21 yksikköä.
HUSin maine toista vuotta selkeässä nousussa
HUSin maine oli kehittynyt myönteisesti jo vuoden 2025 tutkimuksessa ja vuoden 2026 tulokset vahvistavat positiivisen suunnan jatkumisen. HUSin kokonaismaine on nyt 3,41 asteikolla 1–5.
”HUSin maine on nyt toista vuotta peräkkäin rivakassa nousussa. On erityisen ilahduttavaa, että hyvää kehitystä on tapahtunut maineen jokaisella osa-alueella. Kokonaisuutena tulokset kertovat, että olemme onnistuneet ylläpitämään ja rakentamaan luottamusta laaja-alaisesti myös vaikeiden sopeuttamisvuosien aikana”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Reputation and Trust Analyticsin tekemän sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen sote-alan organisaatioiden mainetta ja toimialan yleistä mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 17.3.–21.4.2026.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
