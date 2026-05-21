Helmarit nimetty MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluihin
21.5.2026 13:08:49 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Helmarit saa MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluissa vastaansa Slovakian Nitrassa (5.6.) ja Portugalin Tampereella (9.6.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa Slovakia- ja Portugali-otteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
Suomen joukkueessa ei nähdä muutoksia huhtikuun Slovakia- ja Latvia-voittoihin verrattuna. Helmarit lähtee lohkovaiheen päätösotteluihin lohkon kakkossijalta yhdeksän pistettä keränneenä. Portugali johtaa lohkoa puhtaalla pelillä neljän kierroksen jälkeen. Lohkotilanne UEFA:n sivuilla >>
Helmarit tavoittelee kesäkuun otteluissa lohkovoittoa, joka antaisi paremmat lähtökohdat jatkokarsintoihin ja nostaisi Suomen UEFA Nations Leaguen A-liigaan. Suomi on jo varmistanut paikkansa syksyn MM-jatkokarsinnoissa sijoittumalla varmuudella lohkon kolmen parhaan joukkoon.
Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.
Helmareiden kesäkuun MM-karsintaottelut
Pe 5.6. klo 17.00 Slovakia – Suomi, FC Nitra Stadium (Nitra)
Ti 9.6. klo 20.00 Suomi – Portugali, Tammelan Stadion (Tampere)
Helmarit kesäkuun MM-karsintaotteluissa
Anna Tamminen, Newcastle United
Anna Koivunen, Djurgårdens IF
Katriina Talaslahti, Dijon FCO
Emmi Siren, Dijon FCO
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Julia Tunturi, Vittsjö GIK
Helmi Raijas, Växjö DFF
Joanna Tynnilä, SK Brann
Eva Nyström, West Ham United
Jasmin Mansaray, Lillestrøm SK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Malmö FF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Emma Peuhkurinen, SK Brann
Oona Siren, West Ham United
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, FC Rosengård
Aada Nurmi, KuPS
Sanni Franssi, London City Lionesses
Paulina Nyström, BK Häcken
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, Birmingham City
