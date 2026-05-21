Helmarit nimetty MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa Slovakia- ja Portugali-otteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Suomen joukkueessa ei nähdä muutoksia huhtikuun Slovakia- ja Latvia-voittoihin verrattuna. Helmarit lähtee lohkovaiheen päätösotteluihin lohkon kakkossijalta yhdeksän pistettä keränneenä. Portugali johtaa lohkoa puhtaalla pelillä neljän kierroksen jälkeen. Lohkotilanne UEFA:n sivuilla >>

Helmarit tavoittelee kesäkuun otteluissa lohkovoittoa, joka antaisi paremmat lähtökohdat jatkokarsintoihin ja nostaisi Suomen UEFA Nations Leaguen A-liigaan. Suomi on jo varmistanut paikkansa syksyn MM-jatkokarsinnoissa sijoittumalla varmuudella lohkon kolmen parhaan joukkoon.

Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.

Helmareiden kesäkuun MM-karsintaottelut

Pe 5.6. klo 17.00 Slovakia – Suomi, FC Nitra Stadium (Nitra)

Ti 9.6. klo 20.00 Suomi – Portugali, Tammelan Stadion (Tampere)

Helmarit kesäkuun MM-karsintaotteluissa

Anna Tamminen, Newcastle United

Anna Koivunen, Djurgårdens IF

Katriina Talaslahti, Dijon FCO

Emmi Siren, Dijon FCO

Emma Koivisto, AC Milan

Nea Lehtola, SK Brann

Julia Tunturi, Vittsjö GIK

Helmi Raijas, Växjö DFF

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, West Ham United

Jasmin Mansaray, Lillestrøm SK

Adelina Engman, Brommapojkarna

Katariina Kosola, Malmö FF

Vilma Koivisto, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, SK Brann

Oona Siren, West Ham United

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Aada Nurmi, KuPS

Sanni Franssi, London City Lionesses

Paulina Nyström, BK Häcken

Oona Sevenius, Newcastle United

Lotta Lindström, Birmingham City

