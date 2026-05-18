”Luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”

21.5.2026 11:47:41 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa muutoksia boreaalisen luonnonmetsän määrittelemiseen, jotta talouskäytössä olevat  metsät eivät siirtyisi EU:n ennallistamisasetuksen vuoksi pakkosuojeluun. Greenpeace kuvaili valmistelua ”luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi”. Metsäammattilaiset yhtyvät kuvaukseen, mutta eri syistä.

Juri Laurila

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee boreaalisen luonnonmetsän määrityksen päivittämistä. Nykyinen määritys johtaisi 78.000 talousmetsähehtaarin osalta tilanteeseen, jossa talousmetsiin kohdistuisi pakkosuojelu. Käytännössä se tarkoittaisi satojen miljoonien eurojen omaisuuden nollaamiseen sekä yksityisillä, että muilla metsänomistajilla. Luonnonvarakeskus arvioi, että ennallistamisasetuksen Suomelle tuleva lisäarvon menetys vuosittain olisi 1,3-3 miljardia euroa ja jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Metsätaloudessa on tehty vuosikymmenten ajan sitoutunutta työtä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Sen ansiosta on saatu kasvatettua kaikkia monimuotoisuuden kannalta tärkeitä rakennepiirteitä talousmetsissä. Niitä samoja, jotka tällä hetkellä määrittelevät luonnonmetsän. Maanomistajien ja metsäammattilaisten panostukset uhkaavat nyt johtaa pakkosuojeluun.

Metsätalouden tavoitteena on lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Metsäammattilaiset ovat huolissaan siitä, että metsänomistajia uhkaa omaisuuden menetykset luonnonhoitopanostusten seurauksena. ”Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan metsänomistajien tahtotilaan tehdä luonnonhoitotöitä”, arvioi Metsäammattilaisten verkoston koordinaattori Juri Laurila. Pyyteettömän luontotyön rankaiseminen on hänen mielestään todellakin ”luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”.

Jos määritelmän päivittämistä ei tehdä ja suojella talousmetsiä pakkosuojelulta, luonto olisi kärsijänä. Sen lisäksi, että metsänomistajien sitoutuminen luonnonhoitotyöhön romahtaisi, myös välilliset vaikutukset olisivat luonnolle negatiivisia. Suojelualueiden perustaminen siirtää hakkuita ja pienentää metsätalouden käytössä olevia alueita, mutta ei vähennä puun tarvetta. Se tarkoittaa intensiivisempää metsätaloutta tai hakkuiden siirtymistä muihin maihin, jolloin hakkuiden kestävyys vähenee.

Metsäammattilaisten mielestä luonnon kannalta ehdottomasti paras tulos saavutetaan kannustamalla metsänomistajia metsätalouden luonnonhoitoon talousmetsissä. Se on paitsi luonnon kannalta, myös kansantaloudellisesti järkevin tapa lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta. Metsätaloudessa on mittava määrä erilaisia toimenpiteitä, joilla monimuotoisuutta on lisätty osana arkityötä. Niiden vaikuttavuus on paljon suurempi, kuin luonnonsuojelun lisäämisellä.

Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät

Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.

