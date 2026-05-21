Huuhkajat nimetty A-maaotteluihin Saksaa ja Unkaria vastaan
21.5.2026 13:16:41 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 27 pelaajaa touko-kesäkuun A-maaotteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
Maaliskuun voitokkaaseen Uuden-Seelannin turnaukseen verrattuna ryhmässä nähdään seitsemän uutta pelaajaa, kun Daniel Håkans, Fredrik Jensen, Benjamin Källman, Niklas Pyyhtiä, Adam Ståhl, Casper Terho ja Santeri Väänänen palaavat joukkueeseen.
Huuhkajien valmennustiimiin liittyy uusi jäsen Saksa- ja Unkari-otteluissa, kun unkarilainen Ábel Lőrincz aloittaa maajoukkueen erikoistilannevalmentajana. Lőrincz, 37, on toiminut viimeisen vuoden ajan Lukas Hradeckyn AS Monacon erikoistilannevalmentajana. Sitä ennen Lőrincz on työskennellyt muun muassa Valenciennes FC:ssä ja Hammarbyssa.
Saksa isännöi Suomea Mainzissa Mewa Arenalla sunnuntaina 31. toukokuuta kello 21.45 Suomen aikaa. Huuhkajat kohtaa Unkarin Budapestissa Puskás Arénalla perjantaina 5. kesäkuuta kello 20.45 Suomen aikaa.
Saksa- tai Unkari-vierasotteluiden media-akkreditoinneista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot viestin lopussa).
Huuhkajat touko-kesäkuun A-maaotteluissa
Lukas Hradecky, AS Monaco
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Ville Koski, Deportivo Alavés
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Ryan Mahuta, FK Pardubice
Samuli Miettinen, NK Istra 1961
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Doni Arifi, Greuther Fürth
Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg
Matti Peltola, D.C. United
Niklas Pyyhtiä, Modena FC
Anssi Suhonen, Odense BK
Santeri Väänänen, Rosenborg BK
Leo Walta, Swansea City
Oliver Antman, Rangers FC
Daniel Håkans, Lech Poznan
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Oiva Jukkola, Kairat Almaty
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern
Casper Terho, Sparta Rotterdam
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
