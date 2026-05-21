Huuhkajat nimetty A-maaotteluihin Saksaa ja Unkaria vastaan

Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 27 pelaajaa touko-kesäkuun A-maaotteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Maaliskuun voitokkaaseen Uuden-Seelannin turnaukseen verrattuna ryhmässä nähdään seitsemän uutta pelaajaa, kun Daniel Håkans, Fredrik Jensen, Benjamin Källman, Niklas Pyyhtiä, Adam Ståhl, Casper Terho ja Santeri Väänänen palaavat joukkueeseen.

Huuhkajien valmennustiimiin liittyy uusi jäsen Saksa- ja Unkari-otteluissa, kun unkarilainen Ábel Lőrincz aloittaa maajoukkueen erikoistilannevalmentajana. Lőrincz, 37, on toiminut viimeisen vuoden ajan Lukas Hradeckyn AS Monacon erikoistilannevalmentajana. Sitä ennen Lőrincz on työskennellyt muun muassa Valenciennes FC:ssä ja Hammarbyssa.

Saksa isännöi Suomea Mainzissa Mewa Arenalla sunnuntaina 31. toukokuuta kello 21.45 Suomen aikaa. Huuhkajat kohtaa Unkarin Budapestissa Puskás Arénalla perjantaina 5. kesäkuuta kello 20.45 Suomen aikaa.

Saksa- tai Unkari-vierasotteluiden media-akkreditoinneista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot viestin lopussa).

Huuhkajat touko-kesäkuun A-maaotteluissa

Lukas Hradecky, AS Monaco

Jesse Joronen, Palermo FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Ville Koski, Deportivo Alavés

Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland

Ryan Mahuta, FK Pardubice

Samuli Miettinen, NK Istra 1961

Tony Miettinen, Mjällby AIF

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Doni Arifi, Greuther Fürth

Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg

Matti Peltola, D.C. United

Niklas Pyyhtiä, Modena FC

Anssi Suhonen, Odense BK

Santeri Väänänen, Rosenborg BK

Leo Walta, Swansea City

Oliver Antman, Rangers FC

Daniel Håkans, Lech Poznan

Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki

Oiva Jukkola, Kairat Almaty

Topi Keskinen, Aberdeen FC

Benjamin Källman, Hannover 96

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern

Casper Terho, Sparta Rotterdam

