Tulevaisuuden ammattilaiset palkittiin Tuusulassa Keski-Uudellamaalla
21.5.2026 16:47:50 EEST | Skills Finland ry | Tiedote
Nuorten ammattitaidon suomenmestaruusmitalit on jaettu tänään Tuusulassa. Koko kilpailun parhaaksi Taitajien Taitajaksi valittiin puhtauspalvelulajissa kilpaillut Elina Lohi.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa -tapahtuma järjestettiin Tuusulassa 18.−21.5.2026. Suomenmestaruusmitaleista kamppaili yli 400 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa nuorta. Mitalit jaettiin 47 lajissa, joista viisi oli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja. Taitaja-tapahtumalle myönnettiin tämän kevään tapahtumassa Ekokompassi-sertifikaatti.
Kaikki Taitaja-tulokset löytyvät tiedotteen liitteestä. Kuvia löytyy Skills Finlandin kuvapankista, ja kuvapankki täydentyy vielä lähipäivinä.
Taitajien Taitajaksi valittiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa opiskeleva Elina Lohi, joka kilpaili puhtauspalvelulajissa. Elina on alansa ylpeä edustaja ja kehittäjä. Hän on puhtauspalvelun puolesta puhuja, joka pitää omaa alaansa sydämenasiana. Taitajien Taitaja toimii ammatillisen koulutuksen edustajana vuoden ajan.
– Taitaja2026 on ollut tällä viikolla koko suomalaisen ammatillisen koulutuksen juhla. Olemme nähneet huippuosaamista, keskittymistä, paineensietoa ja ammattiylpeyttä – näitä taitoja tulevaisuuden työelämä tarvitsee. Kilpailijat ja tällainen suurtapahtuma on inspiroitunut meitä kaikkia, myös niitä tuhansia nuoria, jotka ovat vierailleet tapahtumassa ja parhaillaan tekevät omia valintojaan tulevaisuuteen, sanoo Taitaja2026-tapahtuman kilpailujohtaja Hanna Nyrönen.
Yläkoululaisten leikkimielisen tieto- ja taitokilpailun Taitaja9:n voittanut joukkue on joukkue nimeltä Tuff Guys Turun S:t Olofsskolan skolasta. Tapahtuman järjestelyistä vastanneen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula ovat palkinneet kukin oman kuntansa menestyneimmän Taitaja9-joukkueen jäsenet kesätyöpaikoilla.
Taitaja-tapahtumalle Ekokompassi-sertifikaatti
Taitaja-tapahtumalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Sertifikaatti vahvistaa tapahtuman pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja luo pohjan tulevien Taitaja-tapahtumien ympäristövastuun kehittämiselle.
– Näin isolla tapahtumalla on väistämättä ympäristövaikutuksia. On tärkeää, että vastuullisuudelle on yhteiset tavoitteet, ohjeet ja seuranta, sanoo Keudan kestävän kehityksen asiantuntija Jenna Kauppi.
Taitaja-tapahtumassa vastuullisuustyö näkyy muun muassa jätehuollossa, kierrätyksessä, kemikaaliturvallisuudessa, hankinnoissa ja lajien omissa vastuullisuuslupauksissa. Jokaisessa kilpailulajissa pohditaan, miten ympäristökuormitusta voidaan vähentää, ja samalla opetetaan tuleville ammattilaisille kestäviä toimintatapoja omalla alallaan.
Kestävä kehitys, työturvallisuus ja yrittäjyys näkyvät kaikissa lajeissa
Kestävä kehitys, työturvallisuus ja yrittäjyys ovat teemoja, jotka näkyvät kaikissa Taitaja-lajeissa ja koko tapahtumassa. Jokaisen teeman tiimoilta palkitaan laji, joka on kyseisenä vuonna toiminut esimerkillisesti teeman huomioimisessa. Palkinnot jaettiin tänä vuonna seuraavasti:
- Kestävän kehityksen Taitaja-palkinnon sai TaitajaPLUS-laji ravintola- ja cateringpalvelut
- Yrittäjyyden Taitaja-palkinnon sai sähköasennuslaji
- Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Taitaja-palkinnon sai leipuri-kondiittorilaji
Seuraava Taitaja-kilpailu järjestetään toukokuussa 2027 Helsingin Messukeskuksessa yhdessä erityistä tukea tarvitsevien ammattilaisten MM-kilpailun Abilympcsin kanssa. Yhdessä ne muodostavat Skills Games -suurtapahtuman.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa
- Taitaja on Suomen suurin ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma
- Tapahtuma-aika: 18.–21.5.2026
- Noin 500 kilpailijaa, kymmeniä tuhansia kävijöitä
- Ammattitaitolajeja yhteensä 48
- Teema vuonna 2026: Tulevaisuuden osaaja
- Järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Skills Finland
Tietoja julkaisijasta
Taitaja2026-tapahtuma järjestetään Tuusulassa Keski-Uudellamaalla 18.–21.5.2026. Taitaja-tapahtuma näyttää, mitä nuoret todella osaavat – ammattitaidon SM-kilpailu ja ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma tekevät näkyväksi tämän päivän ammatillisen osaamisen ja sen merkityksen suomalaiselle työelämälle. Taitaja2026 kokoaa Tuusulaan 400 finalistia, lähes 50 kilpailulajia, työelämän ja ammatillisen koulutuksen toimijoita, koulutusalan vaikuttajia ja päättäjiä sekä mediasta ja somesta tuttuja kasvoja. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
Taitaja2026-tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Taitaja-tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry., jonka taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Framtidens proffs belönades i Tusby i Mellersta Nyland21.5.2026 16:48:39 EEST | Pressmeddelande
De finländska mästerskapsmedaljerna i yrkesskicklighet för unga har i dag delats ut i Tusby. Till hela tävlingens bästa, Mästarnas Mästare, utsågs Elina Lohi som tävlade i gren Rengöringsservice.
