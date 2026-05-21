Tulevaisuuden ammattilaiset palkittiin Tuusulassa Keski-Uudellamaalla

Taitaja2026-tapahtuma järjestetään Tuusulassa Keski-Uudellamaalla 18.–21.5.2026. Taitaja-tapahtuma näyttää, mitä nuoret todella osaavat – ammattitaidon SM-kilpailu ja ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma tekevät näkyväksi tämän päivän ammatillisen osaamisen ja sen merkityksen suomalaiselle työelämälle. Taitaja2026 kokoaa Tuusulaan 400 finalistia, lähes 50 kilpailulajia, työelämän ja ammatillisen koulutuksen toimijoita, koulutusalan vaikuttajia ja päättäjiä sekä mediasta ja somesta tuttuja kasvoja. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Taitaja2026-tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Taitaja-tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry., jonka taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.