Kutsu: Median edustajat kutsutaan tapaamaan uutta arkkiatria
21.5.2026 15:07:26 EEST | Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry | Kutsu
Arkkiatrin on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Arvonimen myöntää tasavallan presidentti valtioneuvoston arvonimilautakunnan esityksestä 22.5. klo 11 alkavassa presidentin esittelyssä.
Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet kutsuvat median edustajat tapaamaan uutta arkkiatria.
Aika: perjantaina 22.5.2026 klo 13–14
Paikka: Suomen Lääkäriliitto, Arvonsali 1. krs, Mäkelänkatu 2 A, 00501 Helsinki
Suomen 13. arkkiatri pitää tilaisuudessa puheenvuoron ja median edustajilla on mahdollisuus keskustella arkkiatrin kanssa hänen näkemyksistään ja ajankohtaisista terveydenhuollon kysymyksistä.
Ilmoittaudu 22.5. klo 12:een mennessä tästä.
Lämpimästi tervetuloa,
Niina Koivuviita
Puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
Markus Perola
Puheenjohtaja
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Antti Mäkitie
Ordförande
Finska Läkaresällskapet
Suomen Lääkäriliitto, Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet ovat suomalaisia lääkärijärjestöjä.
