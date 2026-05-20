Minja Koskela: Seuraavan hallituksen on toteutettava lyhennetyn työajan kokeilu

Pia Lohikoski: Missä viipyy Orpon hallituksen drooniohjeistus kunnille? 20.5.2026 09:22:30 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kysyy kirjallisessa kysymyksessään, missä viipyy Orpon hallituksen valtakunnallinen drooniohjeistus kunnille ja hyvinvointialueille. Keravalaisen Lohikosken mukaan Uudenmaan droonivaaratilanne paljasti vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.