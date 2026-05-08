Datakeskukset ovat 2000-luvun strategista infrastruktuuria, josta Suomella ei ole varaa jäädä sivuun
21.5.2026 14:30:00 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Rakennusteollisuus RT muistuttaa, että datakeskusten rakentaminen voi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Nyt keskustelu tiivistyy keskusten sähkönkulutukseen, vaikka olennaista on kysyä, mitä menetämme jäämällä sivuun investointikisassa.
Datakeskukset ovat 2000-luvun strategista infrastruktuuria vastaavasti kuin satamat, sähköverkot ja rautatiet yli sata vuotta sitten. RT:n mukaan Suomen kannattaa tavoitella aktiivisesti datakeskus- ja tekoälyinvestointeja sen sijaan, että keskitytään yksipuolisesti niiden sähköntarpeeseen.
”Olennaisin kysymys on, rakennetaanko tämä uusi infrastruktuuri Suomeen vai muualle. Rakennusteollisuus haluaa rakentaa sen tänne”, sanoo RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.
Datakeskukset eivät ole vain yksittäisiä rakennushankkeita, vaan osa globaalia datataloutta, tekoälyä ja vihreää siirtymää yhdistävää infraa. Ne liittyvät myös yhä vahvemmin eurooppalaisten datan ja koko Euroopan turvallisuuteen, digitaaliseen omavaraisuuteen ja kriittiseen huoltovarmuuteen.
”Ei ole yhdentekevää, missä tekoälymalleja ajetaan ja miten toimintavarma digitaalinen infrastruktuuri Euroopassa on. Suomella on mahdollisuus profiloitua turvallisena pohjoismaisena datakeskus- ja tekoälysolmuna, kunhan päätökset tehdään oikein”, Randell huomauttaa.
Vaikutuksia arvioidaan liian kapeasti
RT:n mukaan datakeskusten vaikutuksia arvioidaan Suomessa liian kapeasti. Keskustelu painottuu sähkönkulutukseen.
Datakeskusteollisuuden mukaan datakeskusten osuus Suomen sähkönkulutuksesta on 2–3 % ja kasvaa 7–8 %:iin 2030 mennessä. Perinteisen teollisuuden osuus kulutuksesta on noin 40 %.
Datakeskukset solmivat usein pitkäaikaisia sähköostosopimuksia. Niiden avulla uusiutuvan energian tuottajat pystyvät käynnistämään valmiiksi kaavoitettuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita, jotka muuten jäisivät odottamaan vailla maksavaa asiakasta. Tämä tukee sähköjärjestelmää ja voi alentaa sähkön keskihintaa. Toisaalta datakeskusinvestoinnin karkaaminen esimerkiksi Ruotsiin vaikuttaa sekin sähkön hintaan myös Suomessa yhteisten sähkömarkkinoiden kautta.
Keskustelua käydään myös valmiiden datakeskusten työllistävyydestä. Merkittävä osa hyödyistä syntyy kuitenkin rakentamisesta, investoinneista ja niiden laajoista välillisistä vaikutuksista. EK:n ja Datakeskusteollisuuden syksyn 2025 selvityksen mukaan keskusten rakentamisen kokonaisvaikutus työllisyyteen olisi 45 000 henkilötyövuotta vuoteen 2030 mennessä. Rakentamisvaiheen verovaikutukset ovat arviolta 1,7 miljardia euroa, tuotantovaiheen 400 miljoonaa euroa vuodessa.
Datakeskushankkeita on EK:n dataikkunan mukaan esiselvityksessä, suunnitteilla tai käynnistymässä 31 miljardilla eurolla. Datakeskusteollisuus arvioi, että 2030 mennessä rakennetaan noin 800 megawatin edestä uutta kapasiteettia, joka vastaa noin 8 miljardin euron investointeja.
Datakeskusosaaminen on mahdollista kääntää vienniksi
RT korostaa, että globaaleihin teknologiayhtiöihin liittyvä verosuunnittelu on aiheellinen kysymys, johon ratkaisut löytyvät kansainvälisestä veropolitiikasta, ei yksittäisen maan investointijarrusta.
”Jos Suomi ei rakenna datakeskuksia, ne siirtyvät muihin maihin. Toisaalta jos tartumme näihin, meidän on mahdollista kääntää datakeskusrakentamisen osaaminen myös vienniksi. Nyt tarvitaan hallitukselta ennakoitavaa sääntelyä ja sujuvia lupaprosesseja, jotta hankkeita saadaan käyntiin”, Aleksi Randell sanoo.
Datakeskusaihe oli esillä 21.5.2025 pidetyssä RT:n edustajiston kevätkokouksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi RandellToimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RTPuh:+358 9 129 9201aleksi.randell@rt.fi
Linkit
Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusteollisuus RT ry
RATEKOn uusi PSK 6803 -verkkokoulutus tukee yhtenäisten työturvallisuuden toimintatapojen luomista rakennustyömaille8.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
PSK 6803 -standardin mukainen ja DNV:n sertifioima verkkokoulutus edistää turvallisuuden siirtymistä osaksi käytännön toimintaa työmaalla. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn julkaisema koulutus on laadittu erityisesti rakennusalan yritysten näkökulmasta.
RT on julkistanut rakennusalan yhteisellä Turvallisuusviikolla elintärkeät turvallisuuskäytännöt vakavimpien työtapaturmien estämiseksi5.5.2026 11:09:22 EEST | Uutinen
Rakennusteollisuus RT:n ja sen jäsenyritysten yhdessä kehittämillä elintärkeillä turvallisuuskäytännöillä pyritään estämään kaikista vakavimmat, kuolemaan johtavat tapaturmat rakennusalalla. Uudet käytännöt on tarkoitus jalkauttaa koko alan käyttöön.
EPSI Ratingin mukaan ammattimaisten tilaajien kokemukset talonrakennusurakoinnista paranivat entisestään27.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Talonrakennusurakoinnin asiakastyytyväisyys nousi EPSI Rating -tutkimuksessa ennätyksellisen korkeaksi myös muihin toimialoihin verrattuna. Sekä yksityisen että julkisen sektorin ammattimaiset tilaajat ovat pääurakoitsijoihin keskimäärin erittäin tyytyväisiä.
Kehysriihestä tervetullut paketti korjausrakentamiseen22.4.2026 22:32:55 EEST | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä tarpeellisista toimista korjausrakentamisen vauhdittamiseksi. Asuntojen uudisrakentamisen kannalta riihi oli kuitenkin pettymys. Rakennusteollisuus RT painottaa, että hallituksen tulee varautua tekemään kuluttajien luottamusta vahvistavia toimia, jos asuntomarkkinoiden kriisi pitkittyy entisestään.
EU:lta vihreää valoa polttoainetuelle – Suomen kannattaa toimia15.4.2026 16:19:35 EEST | Tiedote
EU valmistelee jäsenmaille työkalupakkia energiakriisin talousvaikutusten helpottamiseksi. Yksi keinoista on valtiontukisääntöjen joustavoittaminen kriisistä eniten kärsivien toimialojen tukemiseksi. Energiaintensiivistä infra-alaa RT:ssä edustava INFRA ry muistuttaa, että Suomella on hyvät perustelut tarttua tukimahdollisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme