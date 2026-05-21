HUSin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026

Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Pitkään hoitoa odottaneiden määrä puolittui alkuvuonna

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Henkilöstökokemus kehittynyt myönteisesti

Talous toteutunut suunnitellusti



Talous

Kestävä talous on yksi HUSin strategisista painopisteistä.

Tilikauden tulos on 57,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 32,4 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +24,9 miljoonaa euroa).

Talouden tunnusluvut 1–3/2026:

(1000 euroa) Toteuma kumulatiivinen Muutos % (tot/edv) Poikkeama % (tot/TA) Toimintatuotot



820 395 4,5 % 0,1 % Toimintakulut ja poistot



761 527 1,7 % -3,7 %

(1000 euroa) Toteuma kumulatiivinen Muutos

(tot/edv) Poikkeama (tot/TA) Tilikauden tulos 57 323 24 036 32 428

Palvelut ja hoidon saatavuus

Palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 4,8 % ja kasvoi edellisen vuoden tasosta +5,0 %.

Tuotetut palvelut: 346 891 hoidettua potilasta (1–3/2025: 342 542), 786 980 vastaanottokäyntiä (1–3/2025: 767 736) ja 25 558 leikkaustoimenpidettä (1–3/2025: 24 858).

Hoidon saatavuus: 91,2 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.

Kiireettömät lähetteet: 88 958 kappaletta. Lähetemäärä laski 2,2 % edellisvuodesta.

Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli maaliskuun lopussa 2 507 (3/2025: 5 265). Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain.

Hoitovelan kustannusarvio oli maaliskuun lopussa noin 17,4 miljoonaa euroa.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden paras asiakastyytyväisyys (NPS-tulos) vuonna 2026.

Maaliskuun 2026 lopussa HUSin asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli 84. Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että meillä asioivat potilaat ovat pääsääntöisesti todella tyytyväisiä. Suositteluindeksi on laskettu kuluvan vuoden alusta asti saatujen palautteiden perusteella.

Julkaisemme yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä kuukausittain.



Henkilöstö

Henkilöstökokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka.

Mittaamme henkilöstökokemusta kerran vuodessa. Kevään 2026 tulokset: eNPS +1 (2025: -7). Henkilöstökokemus on kehittynyt myönteisesti - suositteluhalukkuus kääntyi nousuun

Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä

Henkilöstömäärä: 26 209 (1–3/2025: 26 104)

Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 0,7 % (1–3/2025: 1,6 %)

Sairauspoissaolot: 4,1 pvä/hlö (1–3/2025: 4,0 pvä/hlö)



Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:

Vuosi on käynnistynyt monella osa-alueella hyvin ja etenemme kohti strategisia tavoitteitamme. Asiakaskokemus on pysynyt erinomaisella tasolla ja palveluiden kokonaistilanne on hyvä. Tammi−maaliskuussa 91,2 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.

Tiettyjen erikoisalojen, kuten tukielinkirurgian ja silmätautien, hoitojonoja on pystytty alkuvuonna merkittävästi lyhentämään. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä oli maaliskuun loppuun mennessä puolittunut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna ja hoitoon pääsy on kehittynyt suotuisasti myös sen jälkeen.

Tammikuussa kerroimme, että HUS perustaa oman yliopistosairaalatasoista hoitoa tarjoavan tekonivelsairaalan Helsinkiin hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Tekonivelsairaala Orton keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin ja sen toiminta käynnistyi suunnitellusti huhtikuun alussa.

Tuoreet henkilöstökyselyn tulokset kertovat, että henkilöstökokemus on kehittynyt laaja-alaisesti oikeaan suuntaan ja oman työpaikan suositteluhalukkuus on kääntynyt positiiviseksi. Pääosin hyvällä tasolla oleviin tuloksiin voi usean vuoden sopeuttamisen jälkeen olla tyytyväinen, vaikka kehitettävääkin vielä on.



Tärkeimmät tapahtumat

12.1.2026 HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin nopeuttaakseen hoitoon pääsyä

12.1.2026 HUSin yhtymähallitus hyväksyi varastotoimintojen ulkoistuksen

20.1.2026 HUSin uusi osastorakennus valmistui Jorviin – toiminta alkaa vaiheittain elokuusta 2026 alkaen

25.3.2026 HUS matkalla kohti yhtymälaajuista ISO 9001 -laatusertifikaattia



HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat