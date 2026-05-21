HUSin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026
21.5.2026 13:15:57 EEST | HUS | Tiedote
HUS-yhtymän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026: pitkään hoitoa odottaneiden määrä vähentynyt erittäin merkittävästi.
Ensimmäinen neljännes lyhyesti
- Pitkään hoitoa odottaneiden määrä puolittui alkuvuonna
- Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla
- Henkilöstökokemus kehittynyt myönteisesti
- Talous toteutunut suunnitellusti
Talous
- Kestävä talous on yksi HUSin strategisista painopisteistä.
- Tilikauden tulos on 57,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 32,4 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +24,9 miljoonaa euroa).
Talouden tunnusluvut 1–3/2026:
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos % (tot/edv)
|
Poikkeama % (tot/TA)
|
Toimintatuotot
|
820 395
|
4,5 %
|
0,1 %
|
Toimintakulut ja poistot
|
761 527
|
1,7 %
|
-3,7 %
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos
|
Poikkeama (tot/TA)
|
Tilikauden tulos
|
57 323
|
24 036
|
32 428
Palvelut ja hoidon saatavuus
- Palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 4,8 % ja kasvoi edellisen vuoden tasosta +5,0 %.
- Tuotetut palvelut: 346 891 hoidettua potilasta (1–3/2025: 342 542), 786 980 vastaanottokäyntiä (1–3/2025: 767 736) ja 25 558 leikkaustoimenpidettä (1–3/2025: 24 858).
- Hoidon saatavuus: 91,2 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.
- Kiireettömät lähetteet: 88 958 kappaletta. Lähetemäärä laski 2,2 % edellisvuodesta.
- Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli maaliskuun lopussa 2 507 (3/2025: 5 265). Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain.
- Hoitovelan kustannusarvio oli maaliskuun lopussa noin 17,4 miljoonaa euroa.
Asiakaskokemus
- Asiakaskokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden paras asiakastyytyväisyys (NPS-tulos) vuonna 2026.
- Maaliskuun 2026 lopussa HUSin asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli 84. Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että meillä asioivat potilaat ovat pääsääntöisesti todella tyytyväisiä. Suositteluindeksi on laskettu kuluvan vuoden alusta asti saatujen palautteiden perusteella.
- Julkaisemme yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä kuukausittain.
Henkilöstö
- Henkilöstökokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka.
- Mittaamme henkilöstökokemusta kerran vuodessa. Kevään 2026 tulokset: eNPS +1 (2025: -7). Henkilöstökokemus on kehittynyt myönteisesti - suositteluhalukkuus kääntyi nousuun
- Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
- Henkilöstömäärä: 26 209 (1–3/2025: 26 104)
- Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 0,7 % (1–3/2025: 1,6 %)
- Sairauspoissaolot: 4,1 pvä/hlö (1–3/2025: 4,0 pvä/hlö)
Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:
Vuosi on käynnistynyt monella osa-alueella hyvin ja etenemme kohti strategisia tavoitteitamme. Asiakaskokemus on pysynyt erinomaisella tasolla ja palveluiden kokonaistilanne on hyvä. Tammi−maaliskuussa 91,2 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.
Tiettyjen erikoisalojen, kuten tukielinkirurgian ja silmätautien, hoitojonoja on pystytty alkuvuonna merkittävästi lyhentämään. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä oli maaliskuun loppuun mennessä puolittunut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna ja hoitoon pääsy on kehittynyt suotuisasti myös sen jälkeen.
Tammikuussa kerroimme, että HUS perustaa oman yliopistosairaalatasoista hoitoa tarjoavan tekonivelsairaalan Helsinkiin hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Tekonivelsairaala Orton keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin ja sen toiminta käynnistyi suunnitellusti huhtikuun alussa.
Tuoreet henkilöstökyselyn tulokset kertovat, että henkilöstökokemus on kehittynyt laaja-alaisesti oikeaan suuntaan ja oman työpaikan suositteluhalukkuus on kääntynyt positiiviseksi. Pääosin hyvällä tasolla oleviin tuloksiin voi usean vuoden sopeuttamisen jälkeen olla tyytyväinen, vaikka kehitettävääkin vielä on.
Tärkeimmät tapahtumat
12.1.2026 HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin nopeuttaakseen hoitoon pääsyä
12.1.2026 HUSin yhtymähallitus hyväksyi varastotoimintojen ulkoistuksen
20.1.2026 HUSin uusi osastorakennus valmistui Jorviin – toiminta alkaa vaiheittain elokuusta 2026 alkaen
25.3.2026 HUS matkalla kohti yhtymälaajuista ISO 9001 -laatusertifikaattia
HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Yhteyshenkilöt
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
