Idmanin säätiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle miljoona euroa vuosittain

Tulevina vuosina Suomen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa on kyky kouluttaa osaajia muuttuviin tarpeisiin. Samoin kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittyminen Suomeen on keskeistä työvoiman saatavuuden kannalta.

Lääkintöneuvos G. R. Idmanin ja ministeri K. G. Idmanin säätiö (Idmanin säätiö) on tukenut Tampereen ja lähialueen opiskelijoita jo vuodesta 1962. Nyt säätiö haluaa tukea Tampereen yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden yhteyksiä työelämään ja kiinnittymistä Tampereen alueelle myös opintojen jälkeen. Lisäksi se haluaa avustaa tutkinto-opiskelijoiden opintoja ulkomailla.

– Haluamme tällä rahoituksella tukea niin Pirkanmaan kuin koko Suomen kilpailukykyä. Osaamisen kehittäminen ja kansainvälinen koulutus on tässä ensiarvoisen tärkeää, kertoo Idmanin säätiön toimitusjohtaja Ilkka Kaakkolammi.

Tampereen yliopistossa lahjoitus otetaan ilolla vastaan.

– Olemme erittäin kiitollisia saamastamme tuesta. Idmanin säätiön rahoituksella voimme vahvistaa kansainvälisten opiskelijoidemme yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tukea sujuvampaa siirtymää opinnoista työelämään. Samalla voimme entistä paremmin kannustaa tutkinto-opiskelijoitamme hankkimaan uutta osaamista ulkomaisista huippuyliopistoista, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa vuosittain. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi apurahamuotoa: opinnäyteapuraha ja apuraha opintojen suorittamiseen ulkomailla.

Uusi apuraha kansainvälisille opiskelijoille vahvistaa yhteyksiä työelämään

Uuden opinnäyteapurahan tavoitteena on kannustaa kansainvälisiä opiskelijoita tekemään diplomityö tai pro gradu -tutkielma tiiviissä yhteistyössä yrityksen tai muun organisaation kanssa. Yhteistyö laajentaa kansainvälisten opiskelijoiden ammatillisia verkostoja, tuo käytännönläheisiä aiheita opinnäytetöihin ja parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Apuraha on suunnattu kansainvälisille diplomi-insinööri- ja maisterivaiheen opiskelijoille kaikilta koulutusaloilta. Se voidaan myöntää opiskelijalle, joka on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa tai TAMKissa. Apurahan suuruus on alustavasti 5 000 euroa henkilöä kohden. Apurahoihin varataan vuosittain noin 500 000 euroa.

Tarkemmat hakukriteerit ja -ehdot ovat valmistelussa, ja ensimmäinen hakukierros avataan alkusyksystä 2026.

Uutta osaamista ulkomaisista yliopistoista

Toinen apuraha lisää Tampereen yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintoja ulkomailla osana tutkintoaan. Apuraha on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille (ei tohtoriopiskelijoille), jotka ovat suorittaneet kandivaiheen opinnot Tampereen yliopistossa tai TAMKissa.

Apuraha tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden kehittää osaamistaan, kartuttaa kansainvälisiä verkostoja ja vahvistaa asemaansa työmarkkinoilla. Samalla opiskelijat vievät Tampereen yliopiston osaamista ja näkyvyyttä kansainvälisiin yliopistoihin.

Opiskelija voi hakea itse opiskelupaikan haluamastaan ulkomaisesta huippuyliopistosta, myös Tampereen yliopiston kumppaniverkoston ulkopuolelta. Laaja valinnanvapaus mahdollistaa hakeutumisen korkeakouluihin, jotka tarjoavat sellaista erityisosaamista, jota ei ole saatavilla Suomessa tai nykyisissä kumppaniyliopistoissa.

Yksittäisten apurahojen lukumäärää tai suuruutta ei ole ennalta määritelty, sillä kustannukset vaihtelevat suuresti eri maiden ja yliopistojen välillä. Apurahalla voidaan kattaa esimerkiksi lukukausimaksuja, matkakuluja ja elinkustannuksia. Apurahoihin on varattu alustavasti noin 500 000 euroa vuodessa. Ensimmäinen hakukierros toteutetaan keväällä 2027.

Lisätietoja ja hakuohjeet julkaistaan Opiskelijan oppaassa syksyllä 2026.