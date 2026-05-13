Paimion Lämpökeskus investoi sähköistettyyn lämmöntuotantoon – Calefa toimittaa lämpöpumppu- ja sähkökattilaratkaisun
21.5.2026 13:19:25 EEST | Calefa Oy | Tiedote
Paimion Lämpökeskus sähköistää määrätietoisesti lämmöntuotantoaan. Calefa toimittaa yhtiölle 1,6 megawatin lämpöpumppulaitoksen ja 1,2 megawatin sähkökattilan, joiden tavoitteena on vähentää polttoon perustuvaa energiantuotantoa ja lisätä tuotannon joustavuutta muuttuvassa energiamarkkinassa.
Calefa toimittaa Paimion Lämpökeskukselle kahden moduulin AmbiHeat-laitoksen, johon kuuluvat lämpöpumppulaitos ja sähkökattila. Ratkaisulla korvataan erityisesti puupelletin ja öljyn polttoa sekä lisätään sähköistetyn lämmöntuotannon osuutta kaukolämpöverkossa.
“Päädyimme 1,6 megawatin lämpöpumppulaitokseen, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta -20 asteen pakkasista kesäkeleihin asti”, taustoittaa Calefan Petri Vuori.
Hanke toteutetaan EPC-mallilla, jossa Calefa vastaa laitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja toteutuksesta kokonaisuutena.
Paimion Lämpökeskus kilpailutti hankkeen useamman toimittajan kesken. Yhtiön toimitusjohtajan Pekka Vihervuoren mukaan valinnassa painottuivat hyötysuhde, kustannustehokkuus sekä toimitusmalli.
“Calefan ratkaisu osoittautui teknistaloudellisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös kotimaisuus oli etu”, Vihervuori kertoo.
Lämpöpumppu hyödyntää ulkoilman energiaa ympäri vuoden
Järjestelmä hyödyntää ulkoilmaa lämmönlähteenä ympäri vuoden. Energia kerätään lämpökeskuksen tontille sijoitettavilla energiakeräimillä, ja lämpöpumppulaitos tuottaa jopa 80-asteista kaukolämpövettä Paimion verkkoon.
Ratkaisu toimii yhdessä alueelle rakennettavan datalämpölaitoksen kanssa, jonka hukkalämpöä Paimion kaukolämpökeskus hyödyntää lämmöntuotannossaan.
“Datalämpölaitos on mitoitettu kesäkuorman mukaan, joten rinnalle tarvittiin joustava ratkaisu täydentämään tuotantoa muina vuodenaikoina”, Vihervuori sanoo.
Tavoitteena on, että lämpöpumppu- ja sähkökattilaratkaisu yhdessä datalämpölaitoksen kanssa korvaisi tulevaisuudessa noin 40 prosenttia vuotuisesta polttoon perustuvasta kaukolämmöntuotannosta.
“Puhutaan useiden kymmenien gigawattien polttoainevähennyksistä vuositasolla”, Vihervuori sanoo.
Yhteensä koko hankkeelle arvioidaan noin 4–6 vuoden takaisinmaksuaikaa.
Sähkökattila lisää joustavuutta energiamarkkinassa
Uusi ratkaisu täydentää Paimion nykyistä tuotantorakennetta, johon kuuluvat jo bioenergiaan perustuvat laitokset sekä savukaasupesuria hyödyntävä lämpöpumppujärjestelmä.
“Polttoöljyn osuus tuotannossamme on enää 1–2 prosenttia, ja uuden ratkaisun myötä öljyn käytön odotetaan loppuvan kokonaan”, Vihervuori kertoo.
Paimiossa suunniteltiin aluksi pienempää hakelaitosta tukemaan tuotantoa, mutta sähköistyvä energiantuotanto teki lämpöpumppuratkaisusta investointilaskelmissa kilpailukykyisemmän vaihtoehdon.
Sähkökattila mahdollistaa myös kysyntäjouston ja osallistumisen reservimarkkinoille. Vihervuoren mukaan ratkaisu tuo hyötyä erityisesti tilanteissa, joissa sähkön hinta vaihtelee voimakkaasti. Talven kulutuspiikkien aikaan se on erittäin kustannustehokas.
Sähköistyvä energiakokonaisuus rakentuu vaiheittain
Paimion Lämpökeskus on selvittänyt lämpöpumppujen ja hukkalämpöjen hyödyntämistä jo pitkään. Vuodesta 2020 käytössä ollut tekoälypohjainen tuotannon ohjausjärjestelmä optimoi tuotantoa reaaliaikaisesti kustannustehokkaimman tuotantomuodon mukaan.
Tuotantorakenteen monipuolistuminen nostaa toimitusvarmuuden uudelle tasolle. Lämmöntuotantoa voidaan jatkossa tehdä useilla eri teknologioilla ja energialähteillä. Öljykattilat säilyvät edelleen varajärjestelmänä häiriötilanteita varten.
Paimiossa nähdään myös lämpövarastot tulevaisuuden mahdollisuutena osana sähköistyvää kaukolämpöjärjestelmää.
“Lämpöakku olisi jatkossa luonteva ja helposti integroitava lisä kokonaisuuteen”, Vihervuori sanoo.
Luonnolliset kylmäaineet osana modernia lämpöpumpputekniikkaa
Hankkeessa hyödynnetään luonnollista kylmäainetta, propaania, joka tukee kaukolämpöalan siirtymää kohti vähäpäästöisempiä teknologioita. Taustalla vaikuttaa myös EU:n F-kaasuasetus, jonka tavoitteena on vähentää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
“Propaani kylmäaineena edustaa alan kehityssuuntaa, vaikka tämän tyyppisissä kaukolämpösovelluksissa ratkaisut ovat vielä melko uusia”, sanoo Vihervuori.
Calefan Petri Vuori kertoo, että Calefalla luonnolliset kylmäaineet ovat osa yhtiön lämpöpumpputekniikan kehitystä.
“Luonnolliset kylmäaineet ovat tärkeä osa lämpöpumpputekniikan tulevaisuutta, ja niiden hyödyntäminen tämänkaltaisissa kohteissa on meille luonteva suunta”, Vuori toteaa.
Käyttöönotto alkaa keväällä 2027
Calefa toimittaa lämpöpumppulaitoksen vuoden 2026 loppuun mennessä, ja myös datalämpölaitoksen on tarkoitus valmistua samoihin aikoihin. Kokonaisuuden käyttöönotto ajoittuu keväälle 2027.
“Kevät on käyttöönotolle luonteva ajankohta, koska juuri keväällä ja syksyllä lämpöpumpuille arvioidaan suurin käyttöaste”, Vihervuori kertoo.
Paimion Lämpökeskus
Paimion Lämpökeskus täytti vastikään 50 vuotta. Se on vuonna 1975 perustettu, kokonaan Paimion kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa kaukolämpöä laajasti Paimion alueella. Alueen 11 000 asukkaasta moni on kaukolämmön piiriin kuuluvia omakotitaloasujia.
