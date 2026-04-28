Berner Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Pasi Flinkman, Antti Korpiniemi jää eläkkeelle vuoden 2026 lopussa

Pasi Flinkman (s.1969) siirtyy perheyritys Bernerille Raisio Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen johtamiskokemus elintarviketeollisuudesta sekä vankka osaaminen kansainvälisestä myynnistä.

“Pasi Flinkman tulee vahvistamaan Bernerin kansainvälistä kasvua arvojemme mukaisella avoimella ja ihmisläheisellä johtamisotteellaan”, Berner Oy:n hallituksen puheenjohtaja Nicolas Berner sanoo.

Aiemmin urallaan Flinkman on työskennellyt myös muun muassa Orkla- ja Leaf-konserneissa eri tehtävissä.



“Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja iloinen mahdollisuudesta siirtyä Bernerin toimitusjohtajaksi. Berner on vahva ja arvostettu yhtiö, jolla on pitkä historia, selkeät arvot ja hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan tehtävässä ja tutustumaan yhtiöön sekä sen ihmisiin”, Pasi Flinkman sanoo.



Pasi Flinkman seuraa tehtävässä Berneriä 13 vuotta johtanutta Antti Korpiniemeä, jonka kaudella yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt merkittävästi.

"Haluan kiittää Antti Korpiniemeä lämpimästi jo tässä vaiheessa pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstään Bernerin hyväksi. Antin johdolla olemme saavuttaneet ennätyksellisiä tuloksia haastavassakin toimintaympäristössä. Antti on rakentanut Bernerin kasvua pitkäjänteisesti ja vastuullisesti yhtiön arvojen mukaisesti”, Nicolas Berner kiittää.



