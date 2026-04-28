Berner Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Pasi Flinkman, Antti Korpiniemi jää eläkkeelle vuoden 2026 lopussa
21.5.2026 13:23:01 EEST | Berner Oy | Tiedote
Berner Oy:n hallitus on nimittänyt KTM Pasi Flinkmanin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Flinkman aloittaa tehtävässään marraskuussa 2026. Hän seuraa tehtävässä Antti Korpiniemeä, joka jää eläkkeelle vuoden 2026 lopussa toimittuaan Bernerin toimitusjohtajana vuodesta 2013.
Pasi Flinkman (s.1969) siirtyy perheyritys Bernerille Raisio Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen johtamiskokemus elintarviketeollisuudesta sekä vankka osaaminen kansainvälisestä myynnistä.
“Pasi Flinkman tulee vahvistamaan Bernerin kansainvälistä kasvua arvojemme mukaisella avoimella ja ihmisläheisellä johtamisotteellaan”, Berner Oy:n hallituksen puheenjohtaja Nicolas Berner sanoo.
Aiemmin urallaan Flinkman on työskennellyt myös muun muassa Orkla- ja Leaf-konserneissa eri tehtävissä.
“Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja iloinen mahdollisuudesta siirtyä Bernerin toimitusjohtajaksi. Berner on vahva ja arvostettu yhtiö, jolla on pitkä historia, selkeät arvot ja hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan tehtävässä ja tutustumaan yhtiöön sekä sen ihmisiin”, Pasi Flinkman sanoo.
Pasi Flinkman seuraa tehtävässä Berneriä 13 vuotta johtanutta Antti Korpiniemeä, jonka kaudella yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt merkittävästi.
"Haluan kiittää Antti Korpiniemeä lämpimästi jo tässä vaiheessa pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstään Bernerin hyväksi. Antin johdolla olemme saavuttaneet ennätyksellisiä tuloksia haastavassakin toimintaympäristössä. Antti on rakentanut Bernerin kasvua pitkäjänteisesti ja vastuullisesti yhtiön arvojen mukaisesti”, Nicolas Berner kiittää.
Lisätietoja:
Nicolas Berner
Hallituksen puheenjohtaja, Berner Oy
S-posti: nicolas.berner@berner.fi
Puh: 040 050 1511
Avainsanat
Kuvat
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys. Toimimme Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 677,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoa teimme 39,8 miljoonaa euroa. Meillä työskentelee 865 henkilöä. Vastuullisten toimintatapojen edistämisellä on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää. Lisätietoja: berner.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Berner Oy
Omron MicroAIR Go -sumutin hengitysoireisiin.28.4.2026 15:37:30 EEST | Tiedote
Tunnetko, kuinka flunssan jälkeen lima jää jumiin, nenä on tukossa ja kuiva sisäilma kuivattaa hengitysteitä? Nyt meillä on siihen täysin uudenlainen ratkaisu Suomen markkinalle.
Berner-konsernin 2025 liikevoitto nousi 39,8 miljoonaan euroon2.4.2026 11:01:31 EEST | Tiedote
Berner-konserni onnistui kasvamaan ja parantamaan kannattavuuttaan haasteellisessa toimintaympäristössä. Kasvua vauhdittivat kansainvälistyminen, kilpailukyvyn kehittäminen sekä strateginen yritysosto.
Herbina ja huippu-urheilija Saara Keskitalo aloittavat yhteistyön24.3.2026 07:58:15 EET | Tiedote
Herbina aloittaa yhteistyön yhden tämän hetken kiinnostavimman suomalaisen yleisurheilijan, Saara Keskitalon, kanssa. Yhteistyössä yhdistyvät aitous, hyvinvointi ja se, että kauneudenhoito saa tuntua vaivattomalta ja omannäköiseltä.
Uusi Mavala Double-Brow -kulmaseerumi avaa portin raikkaaseen brändiuudistukseen16.2.2026 22:13:13 EET | Tiedote
Sveitsiläinen käsien- ja kynsienasiantuntija Mavala uudistuu. Portin raikkaaseen brändiuudistukseen avaa uusi Double-Brow -kulmaseerumi, joka vaikuttaa kulmakarvojen kaikissa kasvuvaiheissa vaikuttamalla kulmakarvojen juuriin. Lopputuloksena kulmakarvojen tuuheus, selkeälinjaisuus ja sävy saavat toivottua intensiteettiä.
Uusi Uriage XEMOSE C8+ valjastaa erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon hoitolinjan uudistavaksi voimaksi kahdeksaa biomimeettistä keramidia16.2.2026 22:00:54 EET | Tiedote
Ihon hyvinvointia tukevan kolmoissuojatieteen asiantuntija Uriage tuo markkinoille uuden XEMOSE C8+ -hoitolinjan, joka tarjoaa ratkaisuja erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeisiin. Ihon kolmeen suojakerrokseen tuloksellisesti vaikuttava hoitolinja sisältää kahdeksaa biomimeettistä keramidia, jotka auttavat yhtenäistämään ihon rakennetta ja uudistavat ihon fyysistä suojakerrosta. Yhdistelmä auttaa lisäämään ihon luonnollisten keramidien määrää ja monimuotoisuutta, mikä edistää ihon fyysisen suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme