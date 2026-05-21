SDP:n Helena Marttila: Miksi yksi ministeriö häivyttää toisen antamia ravitsemussuosituksia – onko hallitus sitoutunut niiden edistämiseen?
21.5.2026 14:08:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) vaatii vastuuministereiltä selkeää vastausta siihen, miksi sosiaali- ja terveysministeriö on Helsingin Sanomien tietojen (21.5.) mukaan kieltänyt maa- ja metsätalousministeriön alaisen asiantuntijaelimen antamien ravitsemussuositusten mainitsemisen omassa ravitsemuskampanjassaan.
Marttilan mukaan kyse ei ole viestinnällisestä yksityiskohdasta, vaan periaatteellisesta linjasta, joka horjuttaa luottamusta päätöksenteon tietopohjaan.
– Pidän hyvin kummallisena, jos valtion omassa kampanjassa ei saa viitata kansallisiin ravitsemussuosituksiin, joihin koko ravitsemusviestintä perustuu. Kampanjan etusivulla sanotaan, että "Me tarjoilemme hyvät faktat, sinä pureskelet makusi mukaan" – mutta joko faktat on nyt sivuutettu tai niitä esitellään valikoivasti, Marttila hämmästelee.
Marttila vaatii vastuuministereiltä suoraa vastausta siihen, onko hallitus sitoutunut edistämään tutkittuun tietoon perustuvia ravitsemussuosituksia vai ei.
– Kummastelen STM:n linjausta. Jos tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia ei saa edes mainita, kyse ei ole enää viestinnästä, vaan poliittisesta ohjauksesta. Suora kysymys kuuluu: onko hallitus sitoutunut edistämään ravitsemussuosituksia vai onko ne työnnetty syrjään poliittisen paineen takia?
– Mainostoimisto olisi varmasti kyennyt viestimään myös ravitsemussuosituksista kampanjaohjeistuksen mukaisesti ilon kautta, sillä esimerkiksi suosituksessa vähentää punaisen lihan syöntiä ja suosia kasviproteiineja on kyse ihmisen terveyden ja siten elämänlaadun parantamisesta. Iloinen asia on sekin, että eläinproteiinien korvaaminen kasviproteiineilla on osa maailmanlaajuista ruokaturvaa sekä ilmastonmuutoksen ratkaisua.
Marttila muistuttaa, että ravitsemussuositukset ovat keskeinen väline ehkäistä kansansairauksia ja hillitä terveydenhuollon kustannuksia.
– Kansalliset ravitsemussuositukset eivät ole ideologinen mielipide vaan tieteeseen perustuva kokonaisuus. Niiden sivuuttaminen on vastuutonta, jos haluamme aidosti vähentää sairastavuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. Meidän pitää nojata tietoon, ei väistellä sitä. Kansalaisilla on oikeus tietää, mihin ravitsemusviestintä perustuu. Nyt näyttää siltä, että linjauksia tehdään kabineteissa ilman perusteluja. Tämä ei ole hyväksyttävää.
Yhteyshenkilöt
Helena Marttila
Kansanedustaja
helena.marttila@eduskunta.fi
